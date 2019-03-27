QAZAQ AIR запускает регулярный рейс из Атырау в Астрахань

Алматы. 26 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания QAZAQ AIR запускает регулярное авиасообщение по маршруту Атырау - Астрахань, передает Kazakhstan Today.

С 27 апреля 2019 года маршрутная сеть авиакомпании пополняется новым международным маршрутом Атырау - Астрахань. Полеты из нефтяной столицы Казахстана в административный центр Астраханской области будут осуществляться на современных региональных самолетах Bombardier Q400 NextGen дважды в неделю: по вторникам и субботам, а их продолжительность составит 50 минут", - сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Благодаря удобной стыковке, добраться до приграничного города Российской Федерации смогут не только жители Атырау, а также жители Актау и Актобе.

Мы рады, что в этот весенний сезон мы обновили наше расписание полетов, расширив границы нашей географии. Астрахань - это старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия, в который часто приезжают жители и гости Западного Казахстана. Надеемся, что данное направление полюбится не только казахстанцам, но и обретет популярность среди астраханского населения", - отметил и.о. председателя правления авиакомпании QAZAQ AIR Адель Даулетбек.

Напомним, авиакомпания QAZAQ AIR обслуживает региональные маршруты в Центрально-Азиатском регионе. 100% акций авиакомпании принадлежит казахстанскому АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына".

Bombardier Q400 NextGen - региональный авиалайнер нового поколения, оснащённый современной активной системой подавления шума и вибрации в пассажирском салоне, комфортными креслами с широким шагом, большими иллюминаторами, просторными багажными полками и яркой светодиодной подсветкой.

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