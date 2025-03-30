Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения

Фото: Акорда

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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурной сферах, сообщает Акорда





Мы являемся союзниками, и от того, как будут складываться взаимоотношения между нашими странами, в значительной степени зависит и ситуация во всем Центрально-Азиатском регионе", - сказал Токаев.





Президент высоко оценил личный вклад Шавката Мирзиёева в дело сближения братских народов и продвижение общих целей обеспечения устойчивого и безопасного развития региона.





Акорда





Глава Узбекистана отметил, что есть реальные результаты и успехи двустороннего сотрудничества в экономике. По его словам, первый квартал года завершился с ростом 5,4%.





Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.





Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня. По итогам переговоров президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.





Дополнено 29.03.2025, 20.00





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFairai, сообщает Акорда.





На выставке, посвященной развитию искусственного интеллекта, главы государств ознакомились с передовыми решениями в области GovTech, FinTech, BigTech, Smart City, а также осмотрели специализированные зоны, в которых были представлены достижения IT-компаний, промышленные инновации и образовательные проекты.



