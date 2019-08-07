Токаев выразил соболезнование президенту Египта в связи с терактами в Каире

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования главе Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, передает Kazakhstan Today.

Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате террористических актов в столице Египта городе Каире, сообщила пресс-служба Акорды.

Казахстан в целях обеспечения мира и спокойствия в наших странах всегда готов продолжать сотрудничество с Египтом в деле противостояния современным вызовам и угрозам", - написал президент РК.

Напомним, 4 августа в Каире, возле Национального института онкологии, взорвались столкнувшиеся автомобили. В результате погибли 20 человек, ещё 47 получили ранения. В МВД Египта заявили, что к взрыву в Каире причастна радикальная группировка "Хасам", пишет Regnum.ru





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