Токаев направил Трампу соболезнование

Нур-Султан. 6 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президенту США Дональду Трампу соболезнование в связи со случаями массовой стрельбы, передает Kazakhstan Today.

Направил Д. Трампу письмо с соболезнованиями по случаю трагических инцидентов, унёсших жизни многих невинных граждан: В этот печальный для США момент народ Казахстана разделяет горе американского народа. Выражаю вам искренние соболезнования и сочувствие, г-н Президент", - написал Токаев в Twitter (орфография и пунктуация сохранены).

Как сообщалось ранее, за последние дни в США произошли три случая массовой стрельбы . В минувшую субботу в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас) 20 человек погибли, 26 были ранены.

В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек, включая стрелка, пострадали 26.

Третий случай произошел на детской площадке в Чикаго (штат Иллинойс), в результате были ранены семь человек.

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