Токаев выразил властям Дубая соболезнования в связи с кончиной шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума

НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования вице-президенту, премьер-министру и эмиру Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной видного государственного и политического деятеля Объединенных Арабских Эмиратов, министра финансов и промышленности шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о кончине шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума, сообщили в пресс-службе президента.

Известно, что шейх Хамдан пользовался большим уважением благодаря его многолетней безупречной деятельности во имя развития и процветания страны, во благо и в защиту интересов народа Объединенных Арабских Эмиратов. В Казахстане также всегда будут помнить Вашего брата шейха Хамдана бен Рашида Аль Мактума как верного друга нашей страны, внесшего значительный вклад в укрепление двусторонних отношений. Ваше Превосходительство шейх Мухаммед, разделяя Вашу невосполнимую боль, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю соболезнования Вам и народу Эмиратов", - говорится в телеграмме.

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