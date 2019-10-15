Токаева пригласили в Сингапур

Нур-Султан. 14 октября. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял старшего министра - министра-координатора по вопросам национальной безопасности Сингапура Тео Чи Хина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Сингапуром, а также взаимодействие в сфере цифровизации.

Я хорошо знаком с президентом Сингапура еще со времени, когда мы оба являлись спикерами парламентов наших стран. Я очень рад, что она впоследствии стала главой государства", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Тео Чи Хин высказал наилучшие пожелания Касым-Жомарту Токаеву от имени президента и премьер-министра Сингапура, а также подчеркнул намерение своей страны и впредь укреплять взаимодействие с Казахстаном.

В завершение встречи сингапурский министр вручил главе государства приглашение президента Халимы Якоб посетить Сингапур с визитом.

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