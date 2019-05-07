Нур-Султан. 6 мая. Kazakhstan Today - ЦИК аккредитовала наблюдателей международных организаций на выборы президента Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Член Центральной избирательной комиссии Баймолдина Зауреш Хамитовна сообщила, что 29 апреля, 2 и 3 мая 2019 года поступили представления Министерства иностранных дел для аккредитации 45 наблюдателей. Все они вынесены для аккредитации.

Из них:

· 7 наблюдателей аккредитуются в составе миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ);

· 22 наблюдателя - от Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ);

· 12 наблюдателей - от миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами;

· 4 наблюдателя - от миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Согласно информации миссий СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ, предполагается направление более 700 краткосрочных наблюдателей на выборы.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться.

На сегодняшний день в МИД на аккредитацию для освещения выборов поданы заявки от 53 зарубежных корреспондентов. В целом в МИД на постоянной основе аккредитовано 94 журналиста 28 иностранных СМИ.

Главами миссий назначены:

· миссии наблюдателей от СНГ - председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Николаевич Лебедев, группы наблюдателей от МПА СНГ - генеральный секретарь - руководитель Секретариата Совета МПА СНГ Кобицкий Дмитрий Аркадьевич,

· миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ/ОБСЕ - Уршула Гацек (бывший посол Польши в Совете Европы, Генеральный консул Польши в Нью-Йорке, депутат Сейма),

· миссии наблюдателей от ШОС - Генеральный секретарь ШОС Владимир Имамович Норов,

· миссии наблюдателей от ОИС - посол, директор департамента по политическим вопросам ОИС - Махмуд Аль Раиси (Оман).

Принято постановление Центральной избирательной комиссии по аккредитации наблюдателей международных организаций, которое включает наблюдателей, представленных к настоящему времени", - сообщает ЦИК.

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