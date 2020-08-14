ЦИК огласил итоги выборов в сенат

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги выборов депутатов сената , состоявшихся 12 августа, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сегодня на заседании Комиссии заместитель председателя ЦИК Константин Петров, на основании протоколов избирательных комиссий о результатах подсчета голосов выборы признаны состоявшимися в 14 областях РК, в городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Из 3069 выборщиков приняли участие в голосовании 2889, или 94,1% от общего числа выборщиков. Из общего числа недействительными признаны 15 избирательных бюллетеней.

По итогам дня голосования депутатами сената парламента избраны:

от Акмолинской области - Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, председатель ревизионной комиссии по Акмолинской области;

от Актюбинской области - Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области;

от Алматинской области - Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата;

от Атырауской области - Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор-член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc";

от Восточно-Казахстанской области - Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района;

от Жамбылской области - Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области;

от Западно-Казахстанской области - Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа;

от Карагандинской области - Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат сената парламента Республики Казахстан;

от Костанайской области - Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области;

от Кызылординской области - Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;

от Мангистауской области - Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай";

от Павлодарской области - Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета;

от Северо-Казахстанской области - Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат сената парламента Республики Казахстан;

от Туркестанской области - Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат сената парламента Республики Казахстан;

от города Нур-Султана - Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, председатель правления АО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина";

от города Алматы - Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района города Алматы;

от города Шымкента - Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат сената парламента Республики Казахстан.

По информации пресс-службы ЦИК, ранее каждому кандидату в депутаты сената из республиканского бюджета были предоставлены финансовые средства для проведения предвыборной агитации. Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в регионах данные средства были использованы не в полном объеме. В этой связи неосвоенные средства будут возвращены в бюджет.

За процедурой голосования и подведением итогов выборов осуществляли наблюдение 242 местных и 5 международных наблюдателей.

Выборы были проведены с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению санитарной безопасности избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, заключили в ЦИК.

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