Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане проходят выборы депутатов сената парламента , передает Kazakhstan Today.

12 августа 2020 года во всех областях страны, а также городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте пройдут выборы 17 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов сената парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании, сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.

Выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11.00 (по времени столицы).

В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов.

На интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за:

- регистрацией выборщиков (10.00-11.00 по времени столицы);

- подведением предварительных итогов голосования.





Напомним, составление и представление в Центризбирком протоколов о результатах подсчета голосов по выборам депутатов сената парламента будет осуществлено не более чем в двухдневный срок со дня проведения выборов, не позднее 13 августа. Установление итогов выборов депутатов сената парламента - не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 18 августа.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства