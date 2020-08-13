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В Казахстане проходят выборы депутатов сената парламента

12.08.2020, 08:38 5671
В Казахстане проходят выборы депутатов сената парламента
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане проходят выборы депутатов сената парламента, передает Kazakhstan Today.
 
12 августа 2020 года во всех областях страны, а также городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте пройдут выборы 17 депутатов сената парламента Республики Казахстан. Депутатов сената парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании, сообщили в Центральной избирательной комиссии РК.
 
Выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11.00 (по времени столицы).
 
На 17 мест в сенате парламента претендует 46 кандидатов.
 
В список выборщиков по республике включено 3069 депутатов маслихатов.
 
На интернет-ресурсе Центральной избирательной комиссии будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за:
 
- регистрацией выборщиков (10.00-11.00 по времени столицы);
 
- подведением предварительных итогов голосования.

Напомним, составление и представление в Центризбирком протоколов о результатах подсчета голосов по выборам депутатов сената парламента будет осуществлено не более чем в двухдневный срок со дня проведения выборов, не позднее 13 августа. Установление итогов выборов депутатов сената парламента - не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 18 августа. 
 

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