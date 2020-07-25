ЦИК опубликовала список кандидатов в депутаты сената

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - В Центральной избирательной комиссии представили список из 58 кандидатов в депутаты сената парламента, передает Kazakhstan Today.

От Нур-Султана зарегистрировали пять кандидатов:

- Куришбаев Ахылбек Кажигулович, 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина, выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;

- Оралов Мейрамбай Аскербаевич, 1956 года рождения, заместитель директора дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;

- Самамбетов Маулен Естаевич, 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;

- Сагиндыков Дархан Танатович, 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук-Энерго", самовыдвиженец;

- Абишев Аблай Гапурович, 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.

Трех кандидатов зарегистрировали от Алматы:

- Захаров Андрей Михайлович, 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";

- Нуртаев Тимур Таймасович, 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",

- Макежанов Султанбек Алмасбекович, 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.

От Шымкента зарегистрировали трех кандидатов:

- Аюбаева Толкын Полатбаевна, 1976 года рождения, директор лицея №77, самовыдвиженка;

- Капбарова Айгуль Жарылкасыновна, 1975 года рождения, депутат сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;

- Орманов Бектай Нуртаевич, 1984 года рождения, председатель ТОО "Нур элем", самовыдвиженец.

От Акмолинской области зарегистрировали пять кандидатов:

- Бекенов Нурлан Жексембаевич, 1961 года рождения, работает председателем ревизионной областной комиссии по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;

- самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович, 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;

- самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна, 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;

- самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович, 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";

- самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич, 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

От Актюбинской области зарегистрировали трех кандидатов:

- Бекенов Кудайберген Елтекулы, 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;

- Амиргалиев Алтынбек Аманович, 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;

- Каниев Бауыржан Нуралиевич, 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессиях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

Трех кандидатов зарегистрировали от Алматинской области:

- Кыдырманов Асет Сериккалиевич, 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;

- Сакмолдин Саят Саркытбаевич, 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;

- Дюсембинов Султан Мырзабекович, 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.

От Атырауской области зарегистрировали трех кандидатов:

- Смагулов Серик Мураденович, 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;

- Сейлханов Сагын Темирханович, 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан темир жолы", самовыдвиженец;

- Лукпанов Сагындык Есенгалиевич, 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.

Четыре кандидата зарегистрированы от Восточно-Казахстанской области:

- Булавкина Ольга Александровна, 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;

- Панченко Игорь Иванович, 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;

- Старокожев Юрий Александрович, 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;

- Жумадилов Нуржан Сайлаубекович, 1969 года рождения, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.

От Жамбылской области зарегистрировали трех кандидатов:

- Борисюк Оксана Валериевна, 1979 года рождения, руководитель отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;

- Куккузов Руслан Суйеркулович, 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;

- Орынбеков Бекболат Серикбекович, 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.

Трех кандидатов-самовыдвиженцев зарегистрировали от Западно-Казахстанской области:

- Амангалиев Акылбек Темиржанович, 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";

- Беккалиев Галым Ибатуллиевич, 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;

- Рысбекова Ляззат Туякбаевна, 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.

От Карагандинской области зарегистрировали трех кандидатов:

- Ляпунов Андрей Васильевич, 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;

- Ахмеев Игорь Валентинович, 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "АрселорМиттал Темиртау", самовыдвиженец;

- Ершов Сергей Михайлович, 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.

Четырех кандидатов зарегистрировали от Костанайской области:

- Карплюк Сергей Алексеевич, 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;

- Коваль Павел Николаевич, 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;

- Коростылев Александр Юрьевич, 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;

- Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович, 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

От Кызылординской области зарегистрированы четыре кандидата:

- Альназарова Акмарал Шарипбаевна, 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur-Otan;

- Кайруллаев Айдын Букенбаевич, 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";

- Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич, 1969 года рождения, директор ТОО "Тан ЛТД",

- Сарсенбаев Мурат Абаевич, 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".

От Мангистауской области утвердили трех кандидатов:

- Алдашев Суиндик Тасеменович, 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;

- Байжігіт Ербол Бердібайулы, 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;

- Тлепов Нурлан Серикович, 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология жане ішкі аурулар медициналык орталыгы", самовыдвиженец.

От Павлодарской области утвердили трех кандидатов:

- Нухулы Алтынбек, 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;

- Кайдарова Гульнара Шамаровна, 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;

- Крук Олег Павлович, 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.

От Северо-Казахстанской области зарегистрированы три кандидата:

- Перепечина Ольга Валентиновна, 1967 года рождения, депутат Сената;

- Садвакасов Кабиден Кайрбекович, 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;

- Могунова Данголе Антонасовна, 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.

От Туркестанской области зарегистрированы три кандидата:

- Бектаев Али Абдикаримович, 1962 года рождения, депутат Сената;

- Копеев Урисбай Бухарович, 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;

- Сагиндыков Сихимбай Уалиханович, 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.

13 июля в Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента. По 450 тыс. тенге из бюджета выделялось кандидатам в депутаты сената.

Касым-Жомарт Токаев 12 июня подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов сената.

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