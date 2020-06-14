Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента, передает Kazakhstan Today.

Согласно приложению к постановлению ЦИК РК, выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента Республики Казахстан начинается со дня, следующего за днем назначения выборов - 13 июня, и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени 12 июля.

Регистрация кандидатов в депутаты сената парламента и выдача им соответствующих удостоверений начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в восемнадцать часов по местному времени за двадцать дней до дня выборов - 23 июля.

Проведение предвыборной агитации начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Начинается после восемнадцати часов местного времени 23 июля и заканчивается в ноль часов 11 августа.

Напомним, выборы пройдут 12 августа . Составление и представление в Центризбирком протоколов о результатах подсчета голосов по выборам депутатов сената парламента будет осуществлено не более чем в двухдневный срок со дня проведения выборов, не позднее 13 августа. Установление итогов выборов депутатов сената парламента - не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 18 августа.

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