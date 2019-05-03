Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - ЦИК отказал Жуматаю Алиеву в регистрации кандидатом в президенты. Проект соответствующего постановления был объявлен сегодня на заседании комиссии, передает Kazakhstan Today.

Как проинформировали в пресс-службе ЦИК, документы о выдвижении общественным объединением "Халык демографиясы" Жуматая Алиева кандидатом в президенты РК были представлены в комиссию 28 апреля. Затем в уполномоченные государственные органы были направлены запросы для содействия в проверке соответствия кандидата требованиям, установленным Конституцией и Конституционным законом о выборах.

2 мая в Центризбиркоме состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения Алиевым Жуматаем государственным языком.

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия приняла решение, что кандидат в президенты Республики Казахстан Алиев Жуматай не владеет свободно государственным языком. Учитывая результат экзамена о невладении Алиевым Жуматаем свободно государственным языком, приняли протокол о несоответствии его требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, предъявляемым к кандидату в президенты", - пояснили в пресс-службе.

В этой связи Жуматаю Алиеву отказано в регистрации кандидатом в президенты Республики Казахстан.

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