Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов в президенты, которое проходило с 10 по 28 апреля, передает Kazakhstan Today.

За этот период в Центральную избирательную комиссию РК поступили заявления следующих кандидатов: Саді-Бека Тугела (выдвинут Республиканским общественным объединением "Улы дала кырандары"), Касым-Жомарта Токаева (выдвинут общественным объединением "Партия "Nur Otan"), Амангельди Таспихова (выдвинут Республиканским объединением профсоюзов "Федерация профсоюзов Республики Казахстан"), Дании Еспаевой (выдвинута общественным объединением Демократическая партия Казахстана "Ак жол"), Толеутая Рахимбекова (выдвинут от общественного объединения "Народно - демократическая патриотическая партия "Ауыл"), Жамбыла Ахметбекова (выдвинут от общественного объединения "Коммунистическая народная партия Казахстана"), Амиржана Косанова (выдвинут от общественного объединения "Объединенное национал-патриотическое движение "Улт тагдыры"), Талгата Ергалиева (выдвинут Республиканским объединением юридических лиц "Союз строителей Казахстана"), Жуматая Алиева (выдвинут Общественным объединением "Халык демографиясы").

Четыре выдвиженца, соответствие требованиям законодательства которых было установлено Центральной избирательной комиссией, в настоящее время собирают подписи в свою поддержку. Необходимо собрать 118,140 подписей не менее чем в 12 областях, городах республиканского значения, столице. Соответствие требованиям законодательства других кандидатов законодательству будет установлено в ближайшие дни", - проинформировала пресс-служба ЦИК.

Помимо сбора подписей для регистрации кандидатам необходимо представить еще два документа: справку о состоянии здоровья и декларацию о доходах и имуществе на себя и супруга (супругу) по состоянию на 1 апреля текущего года.

В ЦИК добавили, что регистрация кандидатов продлится до 18.00 11 мая текущего года. Выборы президента РК назначены на 9 июня 2019 года.

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