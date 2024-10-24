Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию

Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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Казань. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств - участников международного объединения, но и многие другие видные политики, - В Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств - участников международного объединения, но и многие другие видные политики, сообщает РИА Новости.





Казанский саммит пройдет в два этапа. Первый, 22 и 23 октября, - заседания членов БРИКС. В следующие два дня к мероприятию присоединятся остальные. Приглашения разослали 38 странам. Подтверждено прибытие представителей 32 государств, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.





Есть механизмы взаимодействия "БРИКС плюс" и "аутрич" - с теми, кто находится в непосредственной близости к странам объединения. Также проводятся совмещенные заседания "БРИКС плюс" / "аутрич". Состоится подобное и в Казани. Девиз: "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира".





Такой формат общения очень важен. Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятерки", то есть с нашими единомышленниками", - сказал президент РФ Владимир Путин.





Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии в качестве гостя. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, запланировано выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич" 24 октября.





В рамках мероприятия состоятся важные переговоры. Этот саммит, шестнадцатый по счету, станет самым массовым.





Напомним, Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. И как раз в этом году состоялось беспрецедентное второе расширение организации: к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии.





Также в БРИКС хотят вступить Азербайджан , Алжир, Малайзия, Сирия , Таиланд и многие другие - три десятка стран. Некоторые уже отправили официальные заявки . Турция, несмотря на членство в НАТО, не намерена отказываться от многовекторной политики. Москва уже подтвердила, что заявка от Анкары получена.





Как сообщил президент России, выступая на Деловом форуме БРИКС 18 октября, доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти. Совокупный ВВП составляет более 60 триллионов долларов, доля в глобальном ВВП - 37,4% (у G7 - 29,3). На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.