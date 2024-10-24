23.10.2024, 17:15 24286
Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию
Декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ
Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, сообщил президент России Владимир Путин на заседании в расширенном составе.
Подготовлена итоговая декларация, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу", - цитирует РИА Новости президента.
Он уточнил, что декларацию планируется распространить в ООН как совместный документ.
Напомним, вчера в Казани начинается XVI саммит БРИКС.
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24.10.2024, 08:21 556
Президент Казахстана провел ряд бесед с участниками саммита БРИКС
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Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера глава государства прибыл в международный выставочный центр "Казань Экспо", где проходит XVI Саммит БРИКС. Его встретил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Акорды.
На полях саммита БРИКС Токаев провел краткие беседы с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси, президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Конго Дени Сассу-Нгессо и премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.
Напомним, сегодня ожидается выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич".
23.10.2024, 19:34 22506
Токаев прибыл в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС
Фото: Акорда
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI саммите глав государств БРИКС, сообщает пресс-службу Акорды.
В рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".
Ранее участники саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой содержатся общие оценки положения дел в мире, суммированы результаты российского председательства в БРИКС, определены ориентиры взаимодействия на долгосрочную перспективу.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем участвуют представители 36 стран и шести международных организаций.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
23.10.2024, 16:38 25191
Страны БРИКС должны защищать общую безопасность - глава КНР
Только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности
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Казань. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо строить мирную организацию БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания саммита БРИКС в расширенном составе в Казани.
Мы должны строить мирную БРИКС, выступать в качестве защитников общей безопасности", - цитирует китайского лидера РИА Новости.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, только претворив в жизнь концепцию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой безопасности, можно найти путь к всеобщей безопасности.
В своем выступлении он также отметил, что страны БРИКС должны стать лидерами в реформировании системы глобального управления. Он подчеркнул, что международный баланс сил переживает глубокие перемены, но реформа глобальной системы управления сильно отстает.
22.10.2024, 17:10 36071
Глава МИД Беларуси рассказал о преимуществах БРИКС перед G7
Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%
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Москва. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства иностранных дел Беларуси Максим Рыженков рассказал о преимуществах БРИКС перед G7.
Специалисты посчитали, это (страны БРИКС. - Прим. ред.) - 45% населения мира и около 35% территории всего мира. Это такие растущие экономики, которые по всем прогнозам будут развиваться очень динамично и в следующее 20-летие. Совокупное участие в мировой экономике стран БРИКС составляет около 35%, в то время как G7, которая на протяжении последнего времени играла очень яркую роль в выстраивании финансовых и экономических механизмов, только, по-моему, 29%. И эта диспропорция будет возрастать", - сообщил он в интервью РИА Новости.
Министр подчеркнул, что для Беларуси очень важно быть рядом с такой, а еще лучше - внутри такой организации, как БРИКС, которая несет в себе позитивный заряд экономического, политического развития, учитывает интересы сторон, где вопросы решаются на взаимодоверии, на основе уважения друг друга, а не методом силы, принуждения и введения санкций.
Здесь, наоборот, вырабатываются подходы, которые будут способствовать развитию каждого (участника. - Прим. ред.), а развитие каждого есть развитие всей организации. Отсюда и сила этой организации. Поэтому сегодня многие государства стремятся быть рядом с БРИКС. Это не только желание Беларуси - более 30 государств сегодня хотели бы иметь некий статус в БРИКС", - заявил Рыженков.
Напомним, Беларусь подала заявку на членство в БРИКС в прошлом году. В конце июня министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем верхней палаты парламента Беларуси Натальей Кочановой заявил, что страны БРИКС решили взять паузу в приеме новых членов. При этом он подчеркнул, что в объединении появится категория стран-партнеров - ступень перед полным членством, и пообещал продвигать получение Минском этого статуса.
22.10.2024, 08:10 39916
В саммите БРИКС в Казани примут участие представители более 30 государств
Фото: Максим Платонов/фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Казань. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани открывается XVI саммит БРИКС. В мероприятии, рассчитанном на три дня, примут участие не только главы государств - участников международного объединения, но и многие другие видные политики, сообщает РИА Новости.
Казанский саммит пройдет в два этапа. Первый, 22 и 23 октября, - заседания членов БРИКС. В следующие два дня к мероприятию присоединятся остальные. Приглашения разослали 38 странам. Подтверждено прибытие представителей 32 государств, а также Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Есть механизмы взаимодействия "БРИКС плюс" и "аутрич" - с теми, кто находится в непосредственной близости к странам объединения. Также проводятся совмещенные заседания "БРИКС плюс" / "аутрич". Состоится подобное и в Казани. Девиз: "БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира".
Такой формат общения очень важен. Он предоставляет хорошую возможность для предметного обсуждения актуальных вопросов взаимовыгодного сотрудничества с теми странами, которые в значительной степени разделяют подходы "пятерки", то есть с нашими единомышленниками", - сказал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в мероприятии в качестве гостя. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, запланировано выступление президента РК на расширенном заседании организации в формате "аутрич" 24 октября.
В рамках мероприятия состоятся важные переговоры. Этот саммит, шестнадцатый по счету, станет самым массовым.
Напомним, Россия в 2024 году председательствует в БРИКС, поэтому и принимает саммит. И как раз в этом году состоялось беспрецедентное второе расширение организации: к Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР присоединились Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в эти дни предстоит прояснить статус Саудовской Аравии.
Также в БРИКС хотят вступить Азербайджан, Алжир, Малайзия, Сирия, Таиланд и многие другие - три десятка стран. Некоторые уже отправили официальные заявки. Турция, несмотря на членство в НАТО, не намерена отказываться от многовекторной политики. Москва уже подтвердила, что заявка от Анкары получена.
Как сообщил президент России, выступая на Деловом форуме БРИКС 18 октября, доля стран БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) уже превышает показатель Группы семи (G7) и продолжает расти. Совокупный ВВП составляет более 60 триллионов долларов, доля в глобальном ВВП - 37,4% (у G7 - 29,3). На БРИКС приходится порядка четверти мирового экспорта товаров.
21.10.2024, 19:01 45946
Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Гвинеи-Бисау посетить Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы главы государств обсудили перспективы развития отношений между Казахстаном и Гвинеей-Бисау.
Президенты подтвердили приверженность расширению двустороннего сотрудничества и рассмотрели приоритетные направления взаимодействия.
Глава государства пригласил Умару Сисоку Эмбало посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Ранее президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом.
21.10.2024, 16:47 46956
Президент Чехии пригласил Токаева посетить Прагу с официальным визитом
Глава государства провел встречу с главой МИД Чехии
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял министра иностранных дел Чехии Яна Липавского. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства выразил уверенность в том, что визит министра придаст дополнительный импульс укреплению многогранного сотрудничества между странами. По его словам, Казахстан привержен тесному сотрудничеству с Чехией, которую рассматривает как одного из важных партнеров в Европейском союзе.
Президент обратил внимание на имеющийся потенциал для дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей, выразив готовность Казахстана и далее предоставлять поддержку чешским инвесторам.
В свою очередь Ян Липавский поблагодарил главу государства за возможность встречи и передал ему приглашение президента Чехии Петра Павела посетить Прагу с официальным визитом.
Глава МИД Чехии подчеркнул, что растущие экономические контакты являются основой казахско-чешского сотрудничества. В числе приоритетных направлений совместной работы Ян Липавский назвал сферы промышленности, "зеленого" перехода, энергетики.
19.10.2024, 20:39 61121
Казахстан и Россия будут сотрудничать в борьбе с киберпреступностью
Главы МВД подписали совместное решение
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Москва. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялось заседание с участием министров внутренних дел Казахстана Ержана Саденова и Российской Федерации Владимира Колокольцева.
Ведомствами рассмотрен вопрос о сотрудничестве органов внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации в противодействии киберпреступности, в том числе интернет-мошенничеству, сообщает Polisia.kz.
Министры подписали совместное решение, а также наметили мероприятия на предстоящий период.
Ранее депутат предложила криминализировать киберпреступность в Казахстане.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?