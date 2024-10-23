22.10.2024, 13:54 4356
В Казани начинается XVI саммит БРИКС
Фото: Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Сегодня в Казани начинается XVI саммит БРИКС, в котором примут участие делегации из 36 стран и от 6 международных организаций, в том числе 22 главы государства и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РБК.
Принимающая саммит Россия председательствует в БРИКС в четвертый раз. Ее нынешний девиз - "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". По словам президента России Владимира Путина, Москва уже провела порядка 200 мероприятий и выполнила план председательства более чем на 80%", - заявил накануне журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК проанализировал, как почти что за 20 лет эволюционировало объединение, какие проекты оно реализовало и с какими сложностями сталкивается.
Чем БРИКС отличается от других международных организаций
БРИКС - это не блок и не альянс, как НАТО или Европейский союз, а скорее "клуб по интересам". У объединения нет устава, единой валюты, общего бюджета, секретариата или иных наднациональных структур. Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, рассказывая накануне саммита в Казани о минусах формата, обратил внимание на то, что интересы стран-членов совпадают не всегда и поэтому на согласование решений уходит много времени и сил.
Отсутствие уставных документов, регламентирующих обязательства сторон, то обстоятельство, что решения являются отражением политической воли государств, определенная волатильность взаимодействия, которая испытывает на себе динамику текущих международных процессов и смены приоритетов правительств, тоже, безусловно, присутствует", - сказал он, подчеркнув при этом, что преимущества от взаимодействия внутри БРИКС "с лихвой" перекрывают все эти недостатки.
Центральное место в повестке БРИКС занимают экономические вопросы - именно на этой площадке страны-участницы, в частности, обсуждали, как справляться с последствиями глобального финансового кризиса 2008 года и пандемии COVID-19. При этом участники объединения особо отмечают, что в сумме на них приходятся больше трети глобального валового внутреннего продукта (ВВП) и почти половина мирового населения. Владимир Путин в обращении к Деловому форуму заявил, что к 2024 году доля объединения в мировом ВВП превысила показатель "Большой семерки". "1992 год, "Группа семи" - 45,5%. А в этот же год страны БРИКС, 1992 год - 16,7% мирового ВВП. А сейчас, 2023 год, наше объединение - 37,4%, а "Группа семи" - 29,3%. Разрыв увеличивается, и он будет увеличиваться, это неизбежно, сказал он.
Объединение БРИКС (BRICS) возникло в июне 2006 года. Тогда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН встретились министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и России. О том, чтобы в 2009 году провести первый саммит в Екатеринбурге, они договорились в 2008 году на полях G8 в Японии. Сама идея названия - акроним из первых букв названий четырех стран - возникла благодаря аналитической записке руководителя отдела глобальных экономических исследований американской финансово‑инвестиционной компании Goldman Sachs Джима О'Нилла: в 2001 году он предложил использовать БРИК для обозначения четырех наиболее динамично развивающихся стран, которые могут занять лидирующие позиции в мировой экономике
Как шло расширение БРИКС и кто в нем участвует
У БРИКС было две волны расширения. В 2010 году к БРИК присоединилась ЮАР, и к названию добавили букву С (South Africa). Запустить вторую волну в 2022 году предложил Китай - чтобы "повысить представленность объединения и его влиятельность в мире". К августу 2023 года, когда в Йоханнесбурге прошел XV саммит, заявки в объединение подали 20 стран. В БРИКС пригласили шесть - Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию, Эфиопию. Из этих стран 1 января 2024 года однозначно вошли в БРИКС четыре - Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.
Аргентина планировала вступить в организацию, но в конце 2023 года новый президент республики Хавьер Милей от этого отказался (по сообщению Bloomberg, повременить с участием в БРИКС его попросил Евросоюз на фоне конфликта на Украине). По-прежнему не определен статус Саудовской Аравии. Она получила приглашение в БРИКС и была в списке стран, которые в 2024 году в него вступили, но Эр-Рияд этого не подтвердил - ни заявлениями, ни участием в мероприятиях формата. Рябков называл членство Саудовской Аравии в БРИКС неоспоримым фактом, однако министр торговли королевства Маджид аль-Касаби говорил, что Саудовская Аравия к формату официально не присоединилась. На саммите в Казани королевство будет представлять министр иностранных дел - принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснят в ходе этого саммита.
В сентябре этого года агентство Bloomberg сообщило, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС. Официальных подтверждений этому со стороны Анкары не было. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите в Казани.
В БРИКС давно сложилась традиция, которая заключается в том, что наряду с членами объединения на саммит приглашают страны в так называемом формате аутрич, - говорил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК. - Например, в июне, когда в Нижнем Новгороде я проводил совещание глав внешнеполитических ведомств, среди гостей присутствовал Хакан Фидан, министр иностранных дел Турецкой Республики. Сейчас в таком же качестве приглашен президент Эрдоган".
Работать с третьими странами БРИКС стал с начала 2010-х - для этого он запустил формат "БРИКС плюс/аутрич", впервые в этом формате переговоры прошли в 2013 году на саммите в Дурбане (ЮАР). По словам Рябкова, разница между "плюс" и "аутрич" в том, что в "БРИКС плюс" участвуют все страны, которые не входят в объединение, а в "БРИКС аутрич" - государства, которые находятся в географической близости от страны-председателя. Именно поэтому на саммит в Казани Россия пригласила своих соседей по СНГ. Тема заседания этого формата в Казани - "БРИКС и глобальный Юг - совместное строительство лучшего мира". Сейчас БРИКС разрабатывает категории стран-партнеров - так называемые ступени, которые странам надо будет пройти до полноценного членства.
До 2023 года у БРИКС не было четких критериев членства - их согласовали на саммите в Йоханнесбурге, но они по-прежнему не сведены в какой-либо официальный документ. Судить о том, какие параметры согласовали лидеры БРИКС, можно лишь по заявлениям их представителей. По словам Лаврова, прежде всего в расчет принимают "вес, авторитет, значение той или иной страны-претендента" и ее позицию на международной арене; к государствам-единомышленникам он отнес страны, которые поддерживают многополярность, необходимость более демократичных и справедливых международных отношений, настаивают на повышении роли глобального Юга в механизмах глобального управления. Рябков в числе критериев также называл "абсолютное безусловное неучастие в каких-либо односторонних санкционных режимах, направленных против кого-либо из нынешних участников БРИКС".
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в той или иной форме к БРИКС хотят подключиться 33 страны - об этом, например, говорили власти Буркина-Фасо, Турции, Сербии, Шри-Ланки. Консенсуса на тему расширения в БРИКС пока нет.
Некоторые из нынешних стран-членов считают, что лучше остановиться на десятке. Другие выступают за дальнейшее расширение: более того, даже называют конкретные страны, которые могли бы быть приняты в качестве членов", - сказал Ушаков 10 октября, отметив, что этим вопросом лидеры займутся в Казани.
Так или иначе, Москва считает, что в расширении пока надо "взять паузу", "чтобы "переварить" вновь прибывших".
Каких экономических успехов добился БРИКС
С расширением БРИКС в 2024 году номинальная экономическая мощь объединения выросла до $28,3 трлн (суммарный ВВП в текущих ценах по итогам 2023 года, по данным МВФ), или 36% мирового ВВП по паритету покупательной способности. В странах БРИКС проживает около 45% населения планеты (примерно 3,6 млрд человек).
Однако экономическая разнородность и пока еще низкий уровень торговой интеграции (например, в 2023 году Россия существенно нарастила товарооборот с Китаем и Индией, до общей суммы $305 млрд, но с Бразилией и ЮАР он остается невысоким - лишь $13 млрд в 2023 году) ограничивают возможности БРИКС по влиянию на мировую торговлю и международную валютную систему, утверждали аналитики Центрального банка Франции в феврале 2024 года. В то время как доля расширенного БРИКС в глобальном экспорте составляет 25%, лишь 15% из этого показателя (или 3,7 п.п.) - это поставки в другие страны объединения, а 85% (21,1 п.п.) - экспорт в остальные страны мира, приводит Банк Франции данные своих расчетов.
Но интенсивность торговли внутри блока растет, отмечают в Boston Consulting Group (BCG). В частности, западные санкции привели к перенаправлению российского экспорта как раз в страны БРИКС, особенно в Индию и Китай, указывают в BCG.
В финансовой сфере страны БРИКС достигли двух юридически оформленных решений: в 2014 году был создан многосторонний Новый банк развития (НБР) и организован пул условных валютных резервов общим объемом $100 млрд, резюмирует в своем обзоре The Dark Side of the BRICS: The Lack of Legal Definition исследователь Марта Боно из Университета Палермо.
В текущем году хотим завершить переговоры о том, чтобы страны, если они будут испытывать давление на платежный баланс, могли получать средства из этого пула в национальных валютах", - говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в январе 2024 года.
НБР называет себя международным институтом и соблюдает западные санкции в отношении России (которая владеет 18,98% в капитале банка), новые проекты НБР в стране поставили на паузу.
Уставный капитал НБР - $100 млрд. Цель банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития членов БРИКС и развивающихся стран. Он концентрируется на проектах в таких сферах, как чистая энергия и энергоэффективность, транспортная инфраструктура, водоснабжение и санитария, охрана окружающей среды, социальная и цифровая инфраструктура. Как указано на сайте НБР, начиная с 2016 года банк вложился в 138 проектов. Они распределились между семью странами: Китай (35 проектов), Индия (34), Бразилия (31), Россия (18), ЮАР (14), Бангладеш (4), Египет (2).
В последнее время на фоне санкций представители России называли несколько инициатив, которые, по их словам, обсуждаются в рамках БРИКС: это и возможное создание постоянного налогового секретариата, и разработка "платежно-расчетного контура" для внешнеторговых операций, и создание депозитарной системы BRICS Clear.
Создание децентрализованной системы учета и обращения ценных бумаг - очень правильная инициатива, ее необходимо всеми силами поддерживать. Насколько я знаю, коллеги из НРД (Национальный расчетный депозитарий. - Прим. РБК) начинают тестирование с Египтом и Ираном", - говорит руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы "Финансовые услуги" Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин.
Чтобы проект BRICS Clear попал в согласованную часть годового отчета Делового совета БРИКС, наиболее сложные дискуссии для сближения позиций мы с коллегами из НРД вели с китайской и южноафриканской сторонами", - отметил также Михайлишин.
В Йоханнесбургской декларации 2023 года члены БРИКС подчеркивали "важность поощрения использования национальных валют в международной торговле и финансовых операциях между странами БРИКС, а также их торговыми партнерами". Рябков в октябре 2024 года сообщил, что в торговых операциях России со странами БРИКС доля национальных валют достигла 65%. Страны БРИКС действительно хотят снижать свою зависимость от доллара, но скорее за счет расширения использования локальных валют, нежели за счет создания общей валюты, отмечают экономисты Банка Франции. Один из вариантов - интернационализация китайского юаня, который может в перспективе стать новой резервной валютой для трансграничных операций. Единая новая валюта БРИКС - пока что "утопия", признавал в 2023 году старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
Говорить о перспективах валютного союза и создания единой валюты в формате БРИКС еще не приходится, солидарна директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.
Но точно неуклонно будет происходить процесс повышения роли валют стран - участниц БРИКС в международной валютно-финансовой системе. Одновременно внутри БРИКС будет расти значение национальных валют в качестве резервных, в первую очередь - китайского юаня", - уверена Арапова.
По ее словам, хотя Китай и сохраняет валютные ограничения, внутри глобального Юга и БРИКС доля резервов, которые хранятся в юанях, будет расти.
Это связано с тем, что торговля внутри блока БРИКС растет быстрее, она становится чуть более сбалансированной. Кроме того, внутри БРИКС очевиден тренд на развитие торговли в национальных валютах", - указывает эксперт.
Естественно, чтобы полноценно торговать в национальных валютах, нужно иметь устойчивый резерв валют, в которых совершаются внешнеторговые операции. Поэтому процесс накопления в качестве резервов валют БРИКС неизбежен - в первую очередь юаней, но в принципе это касается и российского рубля, и индийской рупии, и арабского дирхама", - поясняет Арапова.
В октябре 2024 года Россия, как председатель БРИКС в нынешнем году, презентовала доклад с предложениями по реформированию системы расчетов и обеспечения инвестиций внутри объединения. В частности, было предложено создать "быструю, дешевую и надежную" систему трансграничных платежей с использованием технологии распределенного реестра. "Проблема в том, что в предложениях Минфина и ЦБ нет ничего нового", - скептичен Михайлишин. "Ряд предложений похож на лозунги, очень не хватает конкретных прикладных шагов и практики, что же мы предлагаем", - сказал он, добавив, что можно было бы проанализировать прошлый опыт, когда страны Совета экономической взаимопомощи использовали переводной рубль или же будущая еврозона использовала в свое время расчетную единицу экю.
Мы со странами БРИКС обсуждаем темы, связанные с платежами, международными платежами, проводим исследования на эту тему, но сейчас пока рано говорить о конкретных результатах", - сказала журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина 17 октября.
Как эволюционировала повестка БРИКС
То, как менялись риторика БРИКС и спектр обсуждаемых тем, можно отследить по 15 итоговым документам 15 саммитов объединения (проходят в странах-председателях по очереди). Первый саммит (Екатеринбург, 2009 год) прошел на фоне глобального финансового кризиса, поэтому главной темой стала борьба с этим кризисом при ключевой роли "Большой двадцатки". Первое итоговое заявление было самым компактным - оно состояло всего из 16 пунктов. Дальше итоговые декларации стали разрастаться - самый большой документ был принят в 2016 году по итогам саммита на Гоа (Индия), он состоял из 110 пунктов.
У всех деклараций есть несколько общих положений, которые БРИКС повторяет от саммита к саммиту начиная с 2009 года. В первую очередь это реформа институтов глобального управления - укрепление центральной роли ООН и трансформация Совета Безопасности; усиление в ООН статуса Бразилии, Индии и ЮАР; реформирование Бреттон-Вудской системы с перераспределением квот и голосов в пользу развивающихся стран.
Реформа МВФ должна усилить голос и представительность беднейших членов организации, включая страны Африки к югу от Сахары", - считают в БРИКС.
С 2009 года члены формата говорят о том, что нужны "стабильная, предсказуемая и более диверсифицированная валютная система" и "более демократический и справедливый многополярный миропорядок".
Кроме того, страны БРИКС призывают других членов международного сообщества воздерживаться от протекционизма при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), описывают, какие проекты и инициативы работают в рамках формата (например, декларация саммита 2014 года в бразильской Форталезе провозгласила создание НБР и пула валютных резервов).
БРИКС в своих декларациях дает и оценку международным событиям, причем чем дальше, тем больше: если в декларации 2010 года отмечалась только солидарность с народом Гаити в связи с землетрясением, то в документе 2023 года спектр заявлений был гораздо шире - от осуждения односторонних санкций, упоминания иранского ядерного вопроса и гонки вооружений в космосе до урегулирования конфликта на Украине (благодарность за "предложения о посредничестве и добрых услугах") и конфликта на Ближнем Востоке ("установление суверенного, независимого и жизнеспособного государства Палестина").
Насколько страны БРИКС солидарны в политической сфере
При этом нельзя сказать, что участники объединения имеют единую внешнюю политику. Чтобы понять, насколько созвучны позиции стран БРИКС по ключевым международным вопросам, РБК проанализировал, как страны голосовали в Генассамблее (ГА) ООН по конфликтам на Украине и на Ближнем Востоке.
В первом случае речь идет о следующих шести документах, принятых на чрезвычайной сессии ГА по Украине в 2022-2023 годах.
- Резолюция ES-11/1 (2 марта 2022 года), в которой содержится требование "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести российские войска с территории соседнего государства.
- Резолюция ES-11/2 (24 марта 2022 года) с повторным призывом.
- Резолюция ES-11/3 (7 апреля 2022 года), которой приостанавливается участие России в Совете ООН по правам человека (СПЧ).
- Резолюция ES-11/4 (12 октября 2022 года) о референдумах в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.
- Резолюции ES-11/5 (14 ноября 2022 года), в которой говорится, что Россия "должна быть привлечена к ответственности за любые нарушения международного права на Украине или против Украины".
- Резолюция ES-11/6 (23 февраля 2023 года), в которой содержатся призыв к дипломатическому решению конфликта и требование вывести российские войска.
Россия проголосовала против всех резолюций. Воздерживались от голосования по всем документам Индия и ЮАР. Бразилия, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия поддержали четыре резолюции и воздержались при голосовании по двум, где речь шла об исключении России из СПЧ и привлечении ее к ответственности.
По конфликту на Ближнем Востоке РБК проанализировал голосование по четырем документам.
- Резолюция A/ES-10/L.25 (27 октября 2023 года), которая призывает "защитить мирное население Газы и установить режим гуманитарного прекращения огня".
- Резолюция A/RES/ES-10/22 (12 декабря 2023 года) о немедленном гуманитарном прекращении огня.
- Резолюция A/RES/ES-10/23 (10 мая 2024 года) о приеме Палестины в ООН.
- Резолюция A/ES-10/L.31/Rev.1 (18 сентября 2024 года), которая требует, чтобы Израиль в течение года "безотлагательно положил конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории".
Здесь страны БРИКС ни разу не проголосовали против. Индия и Эфиопия воздержались при голосовании по двум документам - по первой резолюции о прекращении огня и четвертой о прекращении присутствия Израиля на территории Палестины. В остальном у стран БРИКС по ближневосточному конфликту наблюдался консенсус.
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16.10.2024, 15:46 16581
В Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств ШОС
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15-16 октября 2024 года в городе Исламабаде состоялось двадцать третье заседание Совета глав правительств (премьер-министров) Шанхайской организации сотрудничества.
В нем приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Р.А.Головченко, министр иностранных дел Республики Индии С.Джайшанкар, министр торговли, промышленности и недропользования Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Атабек, премьер-министр Республики Казахстан О.А.Бектенов, премьер государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян, председатель кабинета министров Кыргызской Республики А.У.Жапаров, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф, председатель правительства Российской Федерации М.В.Мишустин, премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода и премьер-министр Республики Узбекистан А.Н.Арипов.
На заседании председательствовал премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мохаммад Шехбаз Шариф.
В заседании участвовали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, директор исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС Р.Э.Мирзаев, председатель национальной части делового совета ШОС от Исламской Республики Пакистан Шейх Атиф Икрам, председатель совета межбанковского объединения ШОС М.Т.Елибаев.
В заседании участвовали премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ (государство-наблюдатель при ШОС) и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов в качестве гостя председательствующей стороны, а также представители постоянно действующих органов СНГ и СВМДА.
Главы делегаций высоко оценили председательство Республики Казахстан в ШОС в 2023-2024 годах и подчеркнули важность реализации решений, принятых по итогам заседания Совета глав государств-членов (СГГ) ШОС в Астане 4 июля 2024 года.
Главы делегаций заявили о своей поддержке Китайской Народной Республики в качестве действующего председателя Организации на 2024-2025 годы.
Главы делегаций отметили, что государства-члены выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития, подчеркивают, что принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности государств, равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы применения силы являются основой устойчивого развития международных отношений. Они подтверждают приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций.
Главы делегаций подтвердили намерение государств-членов продвигать предложение о принятии Резолюции Генеральной ассамблеи ООН в связи с Инициативой ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
Главы делегаций, принимая во внимание мнения государств-членов, подтвердили актуальность инициатив по продвижению взаимодействия в строительстве международных отношений нового типа в духе взаимного уважения, справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, а также формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее "Одна Земля. Одна семья. Одно будущее".
Главы делегаций подтвердили, что государства-члены намерены и далее развивать сотрудничество в сферах политики и безопасности, торговли, экономики, финансов и инвестиций, культурных и гуманитарных связей в целях построения мирной, безопасной, процветающей и экологически чистой планеты Земля для достижения гармоничного сосуществования человека и природы.
Главы делегаций отметили тектонические сдвиги в мировой экономике, характеризующиеся быстрым ростом достижений и взаимосвязанности в сферах информационных технологий, цифровизации, искусственного интеллекта, виртуальных/цифровых активов, электронной коммерции и т.д. Они выразили обеспокоенность в связи с обострением различных вызовов, которые приводят к сокращению инвестиционных потоков, нарушению цепочек поставок и неопределенности на мировых финансовых рынках в результате принятия протекционистских мер и других препятствий для международной торговли.
Главы делегаций считают важным продолжать совместные усилия по противодействию протекционистским торговым мерам, противоречащим нормам и правилам ВТО, а также продолжать работу над укреплением основанной на нормах и правилах ВТО недискриминационной, открытой, справедливой, инклюзивной и прозрачной многосторонней торговой системы, в основе которой лежит ВТО.
Они также выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений, которые подрывают многостороннюю торговую систему и препятствуют глобальному устойчивому развитию.
Главы делегаций подчеркнули, что одностороннее применение санкций несовместимо с принципами международного права и оказывает негативное влияние на третьи страны и международные экономические отношения.
Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Исламская Республика Пакистан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан, подтвердив поддержку инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс, один путь" (ОПОП), отметили текущую работу по совместному осуществлению этого проекта, в том числе усилия по сопряжению развития Евразийского экономического союза и ОПОП.
Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают важным использовать потенциалы стран региона, международных организаций и многосторонних объединений в интересах формирования в регионе ШОС пространства широкого, открытого, взаимовыгодного и равноправного взаимодействия в соответствии с нормами международного права, взаимного уважения и учета национальных интересов.
Они отметили предложение о создании Большого Евразийского партнерства с участием стран ШОС, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также других заинтересованных государств и многосторонних объединений.
Главы делегаций, выступая за продвижение сотрудничества в рамках Года устойчивого развития ШОС, считают важным добиваться устойчивого и инклюзивного экономического роста государств-членов на основе оптимального использования потенциала региона в таких областях, как зеленое развитие, цифровая экономика, торговля, электронная коммерция, финансы и банковское дело, инвестиции, высокие технологии, стартапы и инновации, борьба с бедностью, здравоохранение, включая традиционную и народную медицину, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, логистическая взаимосвязанность, энергетика, включая возобновляемые источники энергии, коммуникации, наука и техника, охрана окружающей среды и изменение климата.
Главы делегаций, подтвердив стремление к обеспечению стабильного экономического и социального развития в регионе ШОС, отметили важность реализации Стратегии экономического развития ШОС на период до 2030 года и Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств - членов ШОС. Они подчеркнули необходимость скоординированной работы по линии механизмов профильного взаимодействия в целях выполнения соответствующих планов мероприятий.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров государств - членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность (г.Исламабад, 12 сентября 2024 года), и поручили обеспечить реализацию Концепции создания Базы экономических преференций государств-членов ШОС, Концепции сотрудничества между организациями по содействию торговле государств - членов ШОС и Рамочных основ сотрудничества государств - членов ШОС в сфере развития креативной экономики.
Главы делегаций, отмечая наличие значительного потенциала и возможностей для дальнейшего наращивания торгово-экономических связей, подчеркнули важность реализации Концепции сотрудничества по развитию "Нового экономического диалога" между государствами - членами ШОС.
Главы делегаций считают необходимым эффективно использовать цифровую экономику и научно-технические инновации в целях придания нового импульса экономическому развитию и прогрессу на пространстве ШОС, а также повышения конкурентоспособности экономики и потенциала региона. Они подчеркнули, что технологии должны приносить пользу всем.
Главы делегаций подчеркнули важность углублять взаимодействие в сфере информационной безопасности, актуальность проблемы "цифрового разрыва" и выступили за изучение вопроса о создании механизма трансграничного обмена данными с учетом национальных законодательств стран, внедрение цифровых технологий в экономические и социальные сферы, развитие электронного правительства, электронных платежных систем, электронной коммерции и других направлений цифрового бизнеса.
Они отметили принятие заинтересованными государствами-членами Концепции по развитию цифровой общественной инфраструктуры для распространения цифровых технологий среди населения (цифровой инклюзии) и продвижения инноваций (г.Нью-Дели, 13 мая 2023 года).
Главы делегаций, подчеркивая важность регулярных заседаний Специальной рабочей группы по электронной торговле, отметили предложения о созыве очередной встречи в 2025 году в Китае и о разработке проекта программы сотрудничества государств - членов ШОС в сфере электронной торговли.
Главы делегаций отметили роль инструментов стандартизации в упрощении процедур торговли и выступили за продвижение взаимовыгодного и равноправного взаимодействия государств-членов ШОС, а также обмена опытом в этих сферах.
Главы делегаций отметили позитивную динамику развития таможенного сотрудничества, в частности, по проектам, направленным на упрощение, безопасность и укрепление логистических цепочек на пространстве ШОС, совершенствование таможенного контроля и пресечение контрабандных каналов.
Признавая важность работы Совещания министров промышленности государств-членов ШОС, главы делегаций отметили предложения о проведении очередного заседания в 2025 году. Они считают, что поддержка креативных индустрий будет стимулировать конкурентоспособность экономик и индустриализацию, что приведет к расширению рынков труда, в том числе в интересах молодежи, снижению уровня безработицы, устойчивому росту государств-членов ШОС.
Главы делегаций также выступили за проработку предложения о создании Банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств - членов ШОС и принятии Положения по организации конгрессно-выставочных мероприятий под эгидой Совещания министров промышленности государств-членов ШОС. Они отметили позитивный опыт участия ШОС в качестве организации-партнера Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" (Екатеринбург, 8-11 июля 2024 года).
Главы делегаций отметили предложение о налаживании обмена опытом по вопросам реализации национальной промышленной политики, цифровых платформ, производственных технологий, стандартизации в сфере IT-решений.
Главы делегаций отметили, что развитие микро-, малых и средних предприятий имеет важное значение для стимулирования экономического роста и создания рабочих мест. В этой связи они подчеркнули необходимость продолжения практического взаимодействия в рамках Меморандума о взаимопонимании по стимулированию сотрудничества в рамках ШОС в области микро-, малого и среднего предпринимательства (Циндао, 10 июня 2018 года).
Главы делегаций, подчеркивая важность продвижения общего видения энергетического будущего, отметили итоги Совещания министров энергетики государств - членов ШОС (г.Астана, 21 июня 2024 года). Они акцентировали необходимость продолжения взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики, в особенности, в целях развития трансграничной энергетической инфраструктуры, укрепления энергетической безопасности на основе Стратегии развития энергетического сотрудничества государств - членов ШОС на период до 2030 года (Астана, 4 июля 2024 года), и поручили ускорить разработку "дорожной карты" по ее реализации.
Главы делегаций отметили предложение о подготовке комплексного плана стимулирования инвестиций и привлечения технологий в возобновляемую энергетику. С учетом национальных интересов государств-членов, они и далее будут содействовать развитию полномасштабного диалога по энергетической тематике, практическому сотрудничеству между государствами-производителями, транзитерами и потребителями энергоносителей.
Главы делегаций приветствовали итоги первой Встречи руководителей министерств и ведомств государств - членов ШОС в области антимонопольной политики (Душанбе, 30 мая 2024 года), которые стали важным вкладом в укрепление сотрудничества в области антимонопольного регулирования и борьбы с недобросовестной конкуренцией в целях создания справедливой международной экономической и торговой среды.
Главы делегаций отметили востребованность совершенствования механизма внешнего аудита Организации путем привлечения к этой деятельности высших органов аудита государств-членов ШОС, обладающих необходимыми профессиональными компетенциями. Они поручили руководителям высших органов аудита рассмотреть данный вопрос в рамках очередного профильного совещания.
Главы делегаций приветствовали создание Ассоциации инвесторов государств - членов ШОС и поручили уполномоченным органам государств-членов принять меры по налаживанию практической работы этого механизма взаимодействия. Они отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по содействию инвестициям государств - членов ШОС (Тегеран, 20-22 февраля 2024 года) под совместным председательством Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран, а также предложение о разработке комплекса мер по стимулированию взаимных инвестиций. Главы делегаций выразили уверенность, что деятельность указанных механизмов придаст новый импульс сотрудничеству в рамках ШОС в инвестиционной сфере.
Главы делегаций во исполнение Решения СГГ ШОС от 4 июля 2024 года о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности Шанхайской организации сотрудничества поручили уполномоченным министерствам и ведомствам государств-членов активизировать консультации по вопросам создания Банка развития ШОС, Фонда развития (Специального счета) ШОС и - в формате заинтересованных сторон - Инвестиционного фонда ШОС.
Главы делегаций заинтересованных государств - членов ШОС, отметив усилия по поиску консенсуса для выработки согласованных рекомендаций для государств-членов ШОС, подтвердили необходимость последовательной реализации Дорожной карты государств-членов ШОС по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Они отметили предложения о создании независимого расчетно-клирингового механизма, а также сближении платежных систем заинтересованными государствами-членами.
Главы делегаций, подчеркивая важную роль Делового совета (ДС) ШОС в развитии сотрудничества между предпринимательскими сообществами государств - членов ШОС, отметили итоги заседания Правления ДС ШОС и Бизнес-форума ШОС (Астана, 28 июня 2024 года).
Главы делегаций отметили усилия Межбанковского объединения (МБО) ШОС по изучению лучших практик применения ESG-финансирования между банками - членами МБО ШОС и внедрению финансовых инноваций в целях содействия устойчивому и сбалансированному росту национальных экономик.
Они отметили намерение Правительства Исламской Республики Иран подключиться к работе МБО ШОС.
Главы делегаций считают важным вклад ДС и МБО в практическое сотрудничество в интересах устойчивого социально-экономического развития на пространстве ШОС.
Главы делегаций отметили работу Консорциума экономических аналитических центров ШОС, в том числе по подготовке доклада на тему "Улучшение торговли и технологического сотрудничества между государствами-членами ШОС: предложения и дальнейшие действия". Они приветствовали присоединение Белорусского института стратегических исследований к Консорциуму.
Главы делегаций, подтверждая особую роль развития межрегионального сотрудничества, отметили итоги Форума глав регионов ШОС (Омск, 17-19 сентября 2024 года).
Они считают важной деятельность этих форматов для укрепления торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, изучения состояния и оценки перспектив многостороннего взаимодействия в рамках Организации.
Главы делегаций отметили важность выстраивания многостороннего сотрудничества по линии официальной статистики для внедрения лучших статистических практик и методологических разработок с целью своевременного обеспечения государств-членов официальной статистической информацией в рамках реализации приоритетных направлений торгово-экономической кооперации.
Главы делегаций подтвердили, что государства-члены, разделяя стремление международного сообщества к укреплению взаимосвязанности, приветствуют инициативы стран ШОС в транспортной сфере, направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества на справедливой и сбалансированной основе в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН и Хартии ШОС.
Они выступили за дальнейшую реализацию Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров транспорта государств-членов ШОС (ВКС, 20 июня 2024 года).
Они выступили за активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (Душанбе, 12 сентября 2014 года), включая регулярное проведение заседаний соответствующей Совместной комиссии. Главы делегаций приветствовали проведение международной региональной конференции, посвященной 10-летию подписания вышеуказанного межправительственного соглашения (Душанбе, 29 мая 2024 года).
Они поручили профильным министерствам и ведомствам принять меры в целях выполнения ранее принятых концептуальных документов в сферах декарбонизации транспорта, цифровой трансформации и инновационных технологий, развития портов и логистических центров.
Главы делегаций подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и приветствовали проведение Встречи руководителей железнодорожных администраций (железных дорог) государств-членов ШОС 27-29 ноября 2024 года в г.Москве.
Они выступили за использование инноваций и новейших технологий, в том числе цифровых, в мультимодальных перевозках в железнодорожной отрасли.
Главы делегаций акцентировали важность принятия мер по развитию портово-логистической и железнодорожной инфраструктуры, научно-технических инноваций, развитию мульти- и интермодальных перевозок, современных логистических центров и кадрового потенциала, цифровизации, обеспечению безопасности, включая экологические инициативы, на железнодорожном транспорте. Они выступили за активное практическое сотрудничество в рамках принятой Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в сфере развития портов и логистических центров (г.Астана, 4 июля 2024 года).
Главы делегаций высказались за наращивание сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая сохранение биоразнообразия и управление отходами. Они поручили уполномоченным ведомствам принять меры по эффективному выполнению принятых 4 июля 2024 года в г.Астане Заявления Совета глав государств-членов ШОС об эффективном управлении отходами, Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и Программы по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области охраняемых территорий (особо охраняемых природных территорий, охраняемых природных территорий) и экологического туризма. Главы делегаций высоко оценили проведение государствами-членами экологических акций и мероприятий в рамках Года экологии ШОС в 2024 году.
Главы делегаций отметили важность реализации резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Устойчивое горное развитие" об объявлении 2023-2027 годов "Пятилетием действий по развитию горных регионов", а также о ежегодном проведении 21 марта Всемирного дня ледников и создание целевого фонда в поддержку деятельности по сохранению ледников.
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды (Астана, 22 мая 2024 года), и выступили за последовательную реализацию Программы создания Платформы обмена информацией в сфере охраны окружающей среды (Пекин, 1 ноября 2022 года), принятой заинтересованными государствами-членами, а также принятых 22 мая 2024 года в г.Астане Совместных подходов государств-членов ШОС по решению экологических проблем, Плана совместных действий по реализации Программы "Зеленого пояса" ШОС на 2024-2026 годы и Плана по реализации Концепции сотрудничества государств-членов ШОС в области охраны окружающей среды на 2025-2027 годы.
Главы делегаций, подтверждая приверженность государств-членов ШОС сотрудничеству по вопросам изменения климата и преодоления его негативных последствий путем обмена опытом и изучения передовых практик, поручили профильным министерствам и ведомствам ускорить налаживание деятельности Специальной рабочей группы по вопросам изменения климата, включая принятие соответствующего Положения. Они отметили предложения о разработке проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в сфере изменения климата, а также о создании Базы данных ШОС по инновационным экологическим технологиям.
Они выступают за развитие диалога с соответствующими международными институтами в целях привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрения новых экологически чистых технологий, увеличения доли "зеленой" экономики.
Главы делегаций также отметили итоги Форума стран ШОС по "зеленому" развитию (Циндао, 8-9 июля 2024 года).
Главы делегаций, отмечая возрастающие риски природных бедствий, высказались за дальнейшее углубление сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств, в том числе в области космического мониторинга рисков стихийных бедствий, обмена оперативной информацией и лучшими практиками, проведение семинаров и практических занятий для своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации, включая обеспечение безопасности при проведении аварийно-спасательных работ.
Они подтвердили намерение обеспечить выполнение Плана действий на 2023-2025 годы по реализации Соглашения между правительствами государств - членов ШОС о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций (Москва, 26 октября 2005 года).
Главы делегаций высказались за наращивание взаимодействия государств-членов в области профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, цифровизации систем здравоохранения, обеспечения доступа к высококачественным лекарственным средствам, развития медицинского туризма на пространстве ШОС. В контексте итогов Совещания министров здравоохранения государств-членов ШОС (Астана, 14 марта 2024 года) они поручили профильным министерствам и ведомствам обеспечить реализацию принятого Плана основных мер по развитию сотрудничества государств - членов ШОС в области здравоохранения на 2025-2027 годы, а также ускорить рассмотрение предложения о создании Медицинской ассоциации ШОС в формате заинтересованных государств.
Главы делегаций отметили итоги заседания экспертной рабочей группы государств-членов ШОС по традиционной медицине (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Международного медицинского конгресса ШОС (Бишкек, 27-28 марта 2024 года).
Главы делегаций подчеркнули, что в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и повышения готовности государств-членов к противодействию эпидемиям инфекционных заболеваний, необходимо добиваться надежного доступа к базовым услугам санитарии и гигиене для всех. Они отметили предложение о проведении очередного Совещания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, 12 декабря 2024 года в г.Санкт-Петербурге, в том числе для рассмотрения вопросов реализации Заявления Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии (Астана, 4 июля 2024 года), а также подготовки проекта соглашения о сотрудничестве государств-членов ШОС по борьбе с чумой.
Главы делегаций отметили важность развития дальнейшего сотрудничества в вопросах преодоления нищеты и роста благосостояния населения в рамках деятельности Специальной рабочей группы (СРГ) государств-членов ШОС по вопросам сокращения бедности. Работа государств-членов ШОС в данной области способствует формированию образа жизни, направленного на достижение соответствующих Целей устойчивого развития ООН, а также помогает распространению опыта наилучших программ и практик среди государств-членов ШОС. Они отметили итоги заседания СРГ (ВКС, 6 декабря 2023 года) и тематической экспертной встречи (ВКС, 10 сентября 2024 года), а также предложение о разработке программы сотрудничества государств - членов ШОС по сокращению бедности.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров сельского хозяйства государств-членов ШОС (ВКС, 29 мая 2024 года), в том числе утверждение Программы развития сотрудничества в области селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур между государствами-членами ШОС. Они выступили за дальнейшее укрепление сотрудничества с целью увеличения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и расширения направлений взаимодействия государств-членов на основе ранее принятых документов и решений в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Главы делегаций подтверждают необходимость принятия мер по укреплению глобальной продовольственной безопасности и улучшению питания, поощряют усилия по развитию сотрудничества в области исследований устойчивых к изменению климата и питательных зерновых культур, в том числе проса, риса, пшеницы, кукурузы и других традиционных культур.
Главы делегаций отметили предложение об участии государств-членов ШОС в международной сельскохозяйственной выставке "Белагро" (Минск, 3-7 июня 2025 года).
Главы делегаций подчеркнули неизменную приверженность государств-членов уважению и сохранению традиционных ценностей и культурно-цивилизационного многообразия, а также необходимость дальнейшего углубления сотрудничества в гуманитарной области путем внедрения новых форматов взаимодействия в образовании, культуре, туризме и спорте. Они отметили важность укрепления глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий.
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта государств-членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), а также необходимость ускорить рассмотрение инициатив о создании Ассоциации спортивных организаций ШОС, учреждении Рабочей группы по физической культуре и спорту и проведении Спортивных игр ШОС.
Главы делегаций отметили предложение провести 9-18 декабря
2024 года в г.Тегеране турнир на Кубок государств-членов ШОС по мини-футболу "Шелковый путь".
Главы делегаций, отмечая итоги Встречи руководителей туристских администраций государств - членов ШОС (Алматы, 24 мая 2024 года), высказались за последовательное выполнение Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о развитии сотрудничества в области туризма (Самарканд, 16 сентября 2022 года) и Совместного плана действий ШОС в сфере туризма на период 2024-2025 годы.
Главы делегаций подчеркнули положительный вклад ежегодного марафона ШОС в г.Куньмине (Китайская Народная Республика) и Иссык-Кульской области (Кыргызская Республика) в развитие спортивного сотрудничества в рамках ШОС.
Главы делегаций придают большое значение проведению спортивных мероприятий и соревнований с участием государств-членов ШОС, государств - наблюдателей при ШОС и партнеров ШОС по диалогу в целях укрепления спортивных связей между странами, а также развития олимпийских, неолимпийских, паралимпийских и национальных видов спорта.
Признавая уникальную роль физической культуры и спорта для упрочения солидарности и мира, главы делегаций подчеркнули, что государства-члены ШОС будут способствовать развитию международного спортивного сотрудничества на равноправной и деполитизированной основе, выступать против дискриминации спортсменов по любому признаку, включая гражданство, язык, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение.
Главы делегаций, выступая за развитие сотрудничества в области молодежной политики, отметили роль Молодежного совета ШОС в укреплении взаимодействия между молодежными организациями и молодыми лидерами, в том числе итоги мероприятия "Бизнес-инкубатор ШОС" (Москва и Дубна, 23-28 сентября 2024 года).
Главы делегаций отметили итоги Совещания руководителей министерств и ведомств науки и техники государств - членов ШОС (ВКС, 19 июня 2024 года), на котором достигнута договоренность уделять приоритетное внимание формированию и реализации представляющих взаимный интерес программ и проектов в сфере научно-технического сотрудничества, совершенствованию правовой базы и активизации научно-технического сотрудничества государств - членов ШОС. Главы делегаций указали на необходимость активизации взаимодействия в рамках Плана действий по научно-техническому сотрудничеству между государствами - членами ШОС на приоритетных направлениях на 2022-2025 годы (Самарканд, 16 сентября 2022 года).
Главы делегаций считают, что в условиях глобализации стартапы и инновации играют ключевую роль в повышении конкурентоспособности государств, и в связи с этим отметили итоги заседания Специальной рабочей группы по стартапам и инновациям (ВКС, 23 ноября 2023 года) и Форума стартапов ШОС (Нью-Дели, 18-20 марта 2024 года).
Главы делегаций приветствовали совместные усилия государств-членов ШОС по проведению пилотного отбора совместных научно-исследовательских и инновационных проектов в рамках ШОС, а также принятию "дорожной карты" по реализации Программы сотрудничества государств - членов ШОС по развитию искусственного интеллекта.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров культуры государств-членов ШОС (ВКС, 15 мая 2024 года) и акцентировали важность дальнейшего развития культурного сотрудничества для укрепления дружбы и добрососедских отношений. Они подчеркнули перспективы сотрудничества в области культуры и отметили предложение по составлению Календаря культурных обменов государств - членов ШОС.
Главы делегаций высказались за дальнейшую активную реализацию Соглашения между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области охраны объектов культурного наследия (Душанбе, 17 сентября 2021 года), в том числе в целях противодействия контрабанде культурных ценностей.
Главы делегаций высоко оценили мероприятия в рамках туристической и культурной столицы ШОС в 2023-2024 годах в г.Алматы. Они считают, что объявление города Циндао туристической и культурной столицей ШОС на период 2024-2025 годов также будет способствовать раскрытию туристического потенциала региона и дальнейшему укреплению сотрудничества в области культуры.
Главы делегаций отметили итоги Совещания министров образования государств - членов ШОС (Москва, 18 апреля 2024 года), на котором приоритетное внимание было уделено вопросам наращивания взаимодействия в рамках Университета ШОС, развития сотрудничества в области академических обменов, совместной научной работе, организации профессионального образования, языковой подготовки, активизации взаимодействия молодежи, а также цифровизации в сфере образования в ШОС заинтересованными государствами-членами.
Главы делегаций подчеркивают, что народная дипломатия способствует укреплению взаимопонимания и культурно-гуманитарных связей в рамках ШОС. Они отметили вклад Китайского комитета по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане, Культурно-интеграционного Центра ШОС в Кыргызской Республике, Центра дружбы и сотрудничества ШОС в Республике Таджикистан и Национального центра народной дипломатии ШОС в Российской Федерации в развитие гуманитарного взаимодействия в рамках Организации.
Главы делегаций утвердили Отчет Секретариата ШОС о мероприятиях и заседаниях, проведенных в рамках реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, и бюджет ШОС на 2025 год.
Приняли решения по ряду вопросов, касающихся финансовой и организационной деятельности постоянно действующих органов ШОС с учетом вступления Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Главы делегаций выразили признательность Исламской Республике Пакистан за успешную организацию двадцать третьего заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств - членов ШОС, которое прошло в конструктивной и дружественной атмосфере.
Очередное заседание Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Российской Федерации.
10.10.2024, 12:31 29431
24 года назад был подписан договор о создании ЕврАзЭС
Фото: eec.eaeunion.org
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Ровно 24 года назад, 10 октября 2000 года в Астане был подписан договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Документ вступил в силу 30 мая 2001 года после его ратификации всеми государствами-членами, сообщает РИА Новости.
Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являлись пять государств - Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В январе 2006 года к организации присоединился Узбекистан, но в октябре 2008 года приостановил участие.
Статус наблюдателей при ЕврAзЭС имели Украина, Молдавия и Армения. Также статусом наблюдателя обладали Межгосударственный авиационный комитет и Евразийский банк развития.
В 2003 году Евразийское экономическое сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
Основными целями создания ЕврАзЭС являлись: развитие экономического сотрудничества, взаимной торговли государств-членов ЕврАзЭС, эффективное продвижение процесса формирования Таможенного союза и единого экономического пространства, координация действий государств-членов ЕврАзЭС при интеграции в мировую экономику и международную торговую систему.
В число основных задач сообщества входило:
- Завершение оформления в полном объеме режима свободной торговли, формирование единого таможенного тарифа и единой системы мер нетарифного регулирования;
- установление общих правил торговли товарами и услугами и их доступа на внутренние рынки;
- введение унифицированного порядка валютного регулирования и валютного контроля;
- создание общей унифицированной системы таможенного регулирования;
- разработка и реализация совместных программ социально-экономического развития;
- создание равных условий для производственной и предпринимательской деятельности;
- формирование общего рынка транспортных услуг и единой транспортной системы;
- формирование общего энергетического рынка;
- создание равных условий для доступа на рынки сторон иностранных инвестиций;
- предоставление гражданам государств сообщества равных прав в получении образования и медицинской помощи на всей его территории;
- сближение и гармонизация национального законодательства;
- обеспечение взаимодействия правовых систем государств ЕврАзЭС с целью создания общего правового пространства в рамках сообщества.
Высшим органом ЕврАзЭС был межгосударственный совет, в который входили главы государств и правительств стран Сообщества.
Постоянно действующим руководящим органом ЕврАзЭС был Интеграционный комитет. В его состав входили заместители глав правительств стран ЕврАзЭС.
Организация работы и информационно техническое обеспечение деятельности межгосударственного совета и интеграционного комитета осуществлялась секретариатом интеграционного комитета во главе с генеральным секретарем.
Главы государств, входящих в сообщество, назначали постоянных представителей при ЕврАзЭС. Образованная ими комиссия постоянных представителей была предназначена для обеспечения работы сообщества в промежутках между заседаниями Интеграционного комитета, а также рабочего взаимодействия между Сообществом и соответствующими органами, ведомствами и организациями государств ЕврАзЭС.
16 августа 2006 года в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС было принято решение о создании Таможенного союза Беларуси, РФ и Казахстана в рамках ЕврАзЭС. Таможенный союз полноценно функционирует с 1 июля 2011 года.
19 декабря 2009 года Алматы на неформальной встрече глав государств-членов ТС было принято решение об утверждении плана действий по формированию ЕЭП Белоруссии, Казахстана и России. С 1 января 2012 года введен в действие пакет из 17 базовых соглашений, формирующих ЕЭП.
18 ноября 2011 года в Москве был подписан договор о Евразийской экономической комиссии, учреждаемой в качестве единого постоянно действующего регулирующего органа ТС и ЕЭП.
В соответствии с договором о ЕЭК, полномочия по вопросам ТС и ЕЭП, которые ранее осуществлялись межгоссоветом ЕврАзЭС, с 18 ноября 2011 года были переданы в Высший Евразийский экономический совет.
18 ноября 2011 года на первом саммите ВЕЭС президентами России, Белоруссии и Казахстана была принята декларация о евразийской экономической интеграции, которая являлась своего рода "дорожной картой" дальнейшего интеграционного взаимодействия в форматах ТС и ЕЭП. В ней были зафиксированы цели евразийской экономической интеграции на перспективу, в том числе провозглашена задача создания Евразийского экономического союза к 1 января 2015 года.
В ходе заседания ВЕЭС 29 мая 2014 года в Астане президентами Белоруссии, Казахстана и России был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. В начале октября 2014 года в государствах-членах ЕАЭС синхронно были завершены необходимые внутригосударственные процедуры. 1 января 2015 года договор вступил в силу.
10 октября 2014 года в Минске на последнем заседании межгоссовета ЕврАзЭС был подписан договор о прекращении деятельности ЕврАзЭС с 1 января 2015 года. В соответствии с указанным документом свое действие сохраняют 56 международных договоров, заключенных в рамках ЕврАзЭС, дальнейшую реализацию которых государства-участники сочли целесообразной.
02.10.2024, 11:56 45986
Сегодня исполняется 33 года со дня первого полета казахстанского космонавта
Фото: instagram/toktar.aubakirov
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Тридцать три года назад, 2 октября 1991 года, Казахстан сделал исторический шаг в космос. Космонавт Токтар Аубакиров стартовал на космическом корабле "Союз ТМ-13" с Байконура вместе с командой. В составе экипажа он провел неделю на орбитальной станции "Мир" и возвратился 10 октября. За это время он осуществил проведение пяти научных экспериментов, сообщает Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.
Во время полета проводились съемки песчаных бурь Аральского моря и медико-биологические исследования. Специализированные продукты питания и космическая биотехнология подверглись внимательному наблюдению.
Также было исследовано поведение металлических расплавов в условиях микрогравитации. Все собранные образцы вернулись на Землю, где были тщательно изучены учеными.
Полет Токтара Аубакирова стал ключевым моментом для развития казахстанской космической науки и технологий. Его достижения как первого космонавта казахской национальности знаменуют начало новой эры в исследованиях Земли из космоса и разработки космических технологий в Казахстане.
Аубакиров Токтар Онгарбаевич, доктор технических наук, профессор, 72-й космонавт СССР, заслуженный летчик-испытатель СССР, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, генерал-майор ВВС Казахстана, герой Советского Союза, народный герой Казахстана.
29.09.2024, 16:10 54411
83 года назад начались расстрелы в Бабьем Яру
Фото: wikipedia.org
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83 года назад в Бабьем Яру на северо-западе Киева начались массовые казни - евреев, цыган, других мирных жителей города, а также советских военнопленных, сообщает gazeta.ru.
Немецкие войска заняли Киев 19 сентября 1941 года, а первый расстрел в Бабьем Яру состоялся уже 27 сентября: были убиты 752 пациента психиатрической больницы имени Ивана Павлова, находившейся рядом с оврагом. Их считали просто "человеческим мусором".
Затем были захвачены девять ведущих раввинов Киева, от имени которых рассылались призывы: "После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места…".
Все еврейское население города под угрозой расстрела должно было явиться 29 сентября к 8 часам утра на вокзал с документами и ценными вещами. Гитлеровцам удалось даже распустить слухи о том, что речь идет лишь о намерении новых властей провести перепись и переселение евреев.
До войны в Киеве проживало 220 тысяч евреев, это была одна из крупнейших в стране диаспор, однако перед приходом гитлеровцев какая-то ее часть была уже призвана в Красную Армию, а какая-то успела бежать. В городе оставалась примерно четверть - в основном старики, женщины и дети. Две трети из них выполнили приказ немецкого командования, не зная, что идут на верную гибель; они были свезены к Бабьему Яру и там расстреляны в течение двух дней - за один день палачи не управились, для временного содержания прибывших на ночь использовались помещения военных гаражей.
По официальных отчетам руководителей операции, за первые два дня был уничтожен 33 771 человек, причем в это число не были включены дети до трех лет, которых убивали с родителями. Людей раздевали догола, изымали все вещи, отправляли в земляной ров, укладывали на тела уже убитых и раненых и стреляли из автоматического оружия. После того как ров заполнялся 2-3 слоями трупов, сверху их засыпали землей.
Треть киевских евреев приказ не выполнила, однако за две недели их практически всех выявили с помощью предателей и соседей - и также расстреляли. Известно лишь про 29 раненых, сумевших выбраться из-под завалов тел и уйти к партизанам, и еще про десяток, переживших оккупацию в самом городе.
Приближаясь к Бабьему Яру, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила (...) Когда мы вошли в ворота, нам велели сдать документы и ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме и сорвал с ее пальца золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики и дети. Всех подводят к открытой яме, и автоматчики расстреливают их. Затем подводят другую группу… Я своими глазами видела этот ужас. Хотя я находилась не совсем близко от ямы, я все равно слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушенные голоса детей, звавшие: "Мама, мама…", - заявила Дина Проничева, сумевшая выжить после расстрела и свидетельствовавшая на послевоенных судебных процессах.
Массовые казни евреев продолжались в октябре, потом расстрелы проводились время от времени - вплоть до самого ухода немцев из Киева. Бабий Яр стал также местом расстрела пяти цыганских таборов, советских военнопленных, партизан и украинских националистов. По разным оценкам, в Бабьем Яру в период с 1941 по 1943 год могли быть расстреляны от 70 до 200 тысяч человек.
Перед уходом гитлеровцы пытались скрыть следы своих преступлений, заставляли заключенных евреев выкапывать и сжигать тела. В ночь на 29 сентября 1943 года в Бабьем Яру произошло восстание 329 заключенных-смертников, занятых на этих работах у печей. При этом вырваться удалось 18 заключенным, позже они выступали свидетелями попыток скрыть эти факты массового расстрела; остальные 311 погибли. После освобождения Киева 6 ноября 1943 года уже советские власти стали использовать Сырецкий концентрационный лагерь в качестве лагеря для немецких военнопленных - вплоть до 1946 года.
В 1950 году киевские власти приняли решение сравнять овраг с землей и разбить там парк, залив место трагедии жидкими отходами с соседних кирпичных заводов и перегородив все это земляным валом. 13 марта 1961 года вал не выдержал напора талой воды, и прорвавшийся селевой поток обрушился на здания в низине. Погибли сотни или даже тысячи жителей. Информация о катастрофе замалчивалась, строительство позже было продолжено.
Памятник расстрелянным евреям в виде меноры был установлен лишь 29 сентября 1991 года. Затем появились еще несколько памятников, в том числе и расстрелянным цыганам в виде цыганской повозки - он был открыт к 75-й годовщине трагедии в сентябре 2016 года. Есть памятники, посвященные трагедии Бабьего Яра в других странах, например в Нахалат Ицхак в Израиле. Есть соответствующие музеи в США и Японии.
08.09.2024, 10:53 94016
81 год назад красноармейцы освободили от нацистов Сталино
Фото: armenia.mid.ru
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Ровно 81 год назад, 8 сентября 1943 года, красноармейцы освободили от немецко-фашистских захватчиков город Сталино.
Освобождение Сталино (ныне Донецк. - Прим. ред.) стало долгожданным событием для самих горожан. Приход Красной армии избавил их от тяжелых условий оккупационного режима, сообщает ТАСС со ссылкой на исторический раздел "И вновь забилось сердце Донбасса" Минобороны России.
В боях за освобождение города Сталино отличились многие соединения и части. Среди них особое место занимает 301-я стрелковая дивизия, получившая почетное наименование "Сталинская". Именно ее части первыми вошли в город, отмечает russian.rt.com.
В 14.00 7 сентября 1943 года после перегруппировки и артиллерийской подготовки они приступили к уничтожению опорного пункта вермахта на северо-востоке от города. Уже через два часа завязались бои в самом городе.
В 16.00 передовые разведывательные группы 1052-го стрелкового полка с боем ворвались на северную окраину Сталино, где завязался упорный бой с засевшими в домах автоматчиками противника", - говорится в журнале боевых действий 301-й Сталинской стрелковой дивизии.
В документе подробно описывается ход городских боев.
В 19.15 весь 1052-й стрелковый полк штурмом овладел северной окраиной города Сталино. В 20.00 остальные части дивизии атаковали северо-восточную окраину города и приступили к очистке северной и центральной частей от противника. При овладении городом Сталино противник оказывал упорное сопротивление и неоднократно переходил в контратаки пехотой при поддержке танков и самоходных пушек. Все контратаки были отбиты с большими потерями для противника. В 23.00 части дивизии полностью очистили от противника северную и центральную части города и вышли на северо-западную окраину", - говорится в тексте.
Мужественно сражались и другие подразделения 301-й Сталинской дивизии, отбивавшие ожесточенные контратаки гитлеровских войск, в частности бойцы 1084-го стрелкового полка.
При контратаке противника на город Макеевка во время ранения командира роты автоматчиков принял командование ротой, где благодаря умелому руководству к действиям на левом фланге полка ликвидировал прорыв, тем самым дал возможность выполнить поставленную задачу перед полком", - сообщается в наградном листе лейтенанта 1084-го полка Петра Костюченко.
После того как советские войска вплотную подошли к городу Сталино, Костюченко впереди своего подразделения с возгласом "За Родину! За Сталина!" ворвался в город.
В освобождении столицы Донбасса принимала участие и 2-я гвардейская армия, которая вела бои на левом фланге. В журнале боевых действий армии перечислены соединения, которые участвовали в боях за город Сталино.
Особое место среди них занимает 87-я гвардейская стрелковая дивизия. 7 сентября 1943 года ее ударно-штурмовая группа, применяя для оперативного передвижения автотранспорт, совершила обходной маневр и вышла на ближние подступы к городу.
Мотоотряд дивизии, обойдя отряды прикрытия 302-й пехотной дивизии... в 17.00 достиг отметки 199.8, где отряд спешился и с штурмовыми группами автоматчиков начал наступление на восточную окраину города" - говорится в журнале.
Вечером того же дня в ходе боя на центральной улице города красноармейцы неожиданно для немецких войск с криком "Ура!" поднялись в атаку. Ошеломленный противник был разбит. После этого гвардии красноармеец Жуйков и гвардии сержант Герасименко водрузили Красное Знамя над зданием драматического театра. На сайте российского военного ведомства опубликован приказ о награждении обоих героев медалями "За отвагу".
По данным Минобороны, за время нацистской оккупации население города сократилось с 507 тысяч до 175 тысяч: нацисты сжигали целые улицы, в братских могилах были обнаружены тела тысяч убитых мирных жителей.
Население Донбасса принуждали к работе на рейх под угрозой смерти. Тех, кто выражал недовольство, уничтожали - расстрелы, душегубки и голод. В оккупированном гитлеровцами Донбассе пролились реки крови. Красная армия спасла оставшихся жителей региона от страшной судьбы", - заявил директор научного проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.
Как отмечалось приказе верховного главнокомандующего №9, "войска Южного и Юго-Западного фронтов в результате умелого маневра и стремительного наступления одержали крупную победу в Донецком бассейне над немецкими захватчиками.
Сломив сопротивление врага, наши войска в течение шести дней с боями овладели городами Дебальцево, Иловайск, Лисичанск, Енакиево, Горловка, Чистяково, Славянск, Артемовск, Краматорская, Константиновка, Макеевка, Красноармейское, Ясиноватая и областным центром Донбасса - городом Сталино. Таким образом, войска Южного и Юго-Западного фронтов отбили у немцев и вернули нашей Родине Донецкий бассейн - важнейший угольный и промышленный район страны", - сообщалось приказе.
Вечером 8 сентября 1943 года в Москве в ознаменование освобождения города Сталино от немецко-фашистских захватчиков было произведено 20 артиллерийских залпов из 224 орудий.
02.09.2024, 15:16 105861
Послание народу Казахстана: о чем говорил президент
Фото: Акорда
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Акорда опубликовала послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".
Уважаемые депутаты!
Поздравляю всех с открытием очередной сессии и желаю успехов в вашей деятельности на благо страны!
В ходе прошедшей сессии была проведена большая работа. Принято 102 закона, в числе которых законы об общественном контроле, противодействии торговле людьми, науке и технологической политике, теплоэнергетике и другие.
Огромное внимание уделено социальным вопросам, в особенности защите детей. Принят закон, предусматривающий выплаты детям из Национального фонда. Введена административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. Ужесточено наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних. Вступил в силу закон по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и пресечения преступлений в отношении женщин и детей.
Не секрет, что сейчас многие граждане имеют по несколько кредитов. Это крайне актуальная проблема, которая, без преувеличения, представляет опасность для нашего общества. Поэтому в данном направлении также были приняты специальные законы.
В целом, было предпринято немало системных шагов, нацеленных на повышение благополучия народа. Вы непосредственно участвовали в этой работе, постоянно находясь на прямой связи с гражданами. Все это, безусловно, вносит важный вклад в реализацию концепции "слышащего государства".
Выражаю признательность за ваш плодотворный труд. Однако довольствоваться достигнутым нельзя - впереди еще много работы.
Народ Казахстана сегодня живет в совершенно новой политической реальности. За последние пять лет реализованы масштабные реформы, через кардинальную трансформацию прошла политическая система. Фундаментальные изменения происходят в общественном сознании, повышается уровень правовой культуры граждан, в обществе формируются новые модели поведения и укореняются новые ценности. Началось обновление политической и общественной жизни, менталитета и культурного кода нации. Одним словом, идет строительство справедливого Казахстана, и, что особенно важно, все это полностью соответствует чаяниям народа. Поэтому мы продолжим неуклонно следовать нашим стратегическим курсом и не свернем с намеченного пути. Сегодня мы обстоятельно обсудим планы, определим стоящие перед нами цели.
В условиях обострения геополитической конфронтации Казахстан твердо придерживается позиции мирного, эволюционного пути.
Мы обозначили новый вектор развития, придав новый импульс диверсификации экономики. Инфляция замедлилась, сократившись в 2,5 раза в сравнении с самым высоким показателем прошлого года. Международные резервы страны превысили 100 млрд долл. Обрабатывающая промышленность растет быстрее горнодобывающего сектора. Важно не сбавлять набранных темпов. Необходимо запустить новый инвестиционный цикл, эффективно используя созданный задел.
Правительство и акимы должны уделить особое внимание вопросу изменения структуры экономики, предусмотреть новые механизмы, направленные на обеспечение устойчивого прогресса страны. Главная цель - повышение уровня доходов граждан. При правильной организации работы это вполне осуществимо.
Экономический рост должен сопровождаться снижением социального неравенства и усилением среднего класса. Только так мы сможем укрепить потенциал нашего государства. Для этого в любом деле ключевым критерием должна быть эффективность. Каждое решение, каждый проект нужно рассматривать, исходя из их пользы для государства.
Теперь перейдем к конкретным направлениям предстоящей работы.
ПЕРВОЕ. Необходимо устранить дисбалансы между денежно-кредитной и фискальной политикой.
Приходится констатировать, что кредитование реального сектора по-прежнему находится не на должном уровне. Не решен и вопрос достаточного фондирования малого и среднего бизнеса. Это негативным образом сказывается на деловой активности в стране, устойчивости и поступательном росте экономики. Поэтому Правительству и Национальному банку предстоит сообща выработать оптимальное решение данной проблемы. Нужно стимулировать банки вкладывать больше средств в экономику.
Международные эксперты относят казахские банки к одним из самых прибыльных среди стран, богатых ресурсами. Поэтому речь идет в том числе и о справедливом налогообложении данного сектора. Уплачиваемые банками налоги должны быть соразмерны дивидендам их акционеров. Данный подход выглядит особенно логичным на фоне государственной помощи, оказанной банкам. Важно также создать устойчивую регуляторную среду для оборота цифровых активов и безопасного внедрения инноваций в банковской сфере.
Нам нужен новый закон о банках, отвечающий актуальным задачам стимулирования экономической активности и дальнейшего динамичного развития финтех-сектора. Действующему закону почти 30 лет, он был принят в совершенно других реалиях.
Надо прямо сказать, что большим просчетом в работе предыдущего и нынешнего правительств стало неисполнение доходной части республиканского бюджета. Недопустимо, чтобы эта проблема приобрела системный характер и сдерживала развитие страны. Правительству совместно с Нацбанком необходимо принять действенные меры, направленные на эффективное использование бюджетных денег, ограничение и жесткий контроль расходов.
Жить по средствам - единственный возможный рецепт стабильности государственных финансов. Поэтому следует исключить чрезмерные траты на задачи, не являющиеся по своей сути первоочередными и стратегическими.
Нужно навести порядок и в межбюджетных отношениях. Решение оставлять в регионах налоговые поступления от малого и среднего бизнеса было верным и своевременным. Оно дало существенный импульс развитию предпринимательства, повысило самостоятельность акимов. Однако отдельные руководители регионов, получив дополнительный источник дохода, стали использовать его нерачительно, без практической пользы для государства, на второстепенные задачи и проекты. В целях поиска источников покрытия дефицита бюджета правительству следует разработать рациональные компенсационные механизмы.
Отдельно остановлюсь на роли Национального фонда. Средства Нацфонда в первую очередь должны служить интересам нашего государства и использоваться для достижения стратегических целей, а не обслуживать зарубежные финансовые институты. Нацфонд выступает важнейшим инструментом обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности, поэтому требуется эффективное управление им.
Очевидно, что одних лишь государственных финансов для обеспечения динамичного экономического роста недостаточно. Нужно создать благоприятные условия для повышения деловой активности через привлечение в экономику частных инвестиций. Для этого прежде всего необходима стабильная налоговая политика, стимулирующая качественное развитие и ответственное поведение бизнеса.
Перезагрузить существующую систему призван новый Налоговый кодекс. Кодекс должен быть нацелен на выстраивание принципиально нового налогового администрирования на основе доверия к налогоплательщикам. Крайне важно упростить Кодекс, сделать его положения понятными для всех экономически активных граждан, чтобы исключить возможности различного толкования норм.
Нужно оптимизировать налоговые режимы, не ухудшая при этом действующие выгодные условия для предпринимателей. В качестве примера можно привести введение розничного налога. Бизнес поверил в эту норму, стал выходить из тени, уменьшилось дробление. Но под данный режим должны подпадать предприниматели, которые работают преимущественно с населением.
Полноценное раскрытие потенциала именно потребительских услуг и торговли может дать необходимый быстрый эффект с точки зрения экономического роста, увеличения налоговых поступлений и обеспечения занятости.
Для достижения успеха фискальной реформы нужно осуществить тотальную цифровизацию администрирования. Чтобы нивелировать коррупционные риски и обеспечить прозрачность, следует ускорить перенос процессов в налоговой сфере в электронный формат. Желательно адаптировать всю налоговую политику к меняющимся фискальным условиям, включая пересмотр налоговых ставок.
Назрела необходимость установления дифференцированных ставок индивидуального подоходного налога.
Следует отказаться и от карательного подхода при налоговом администрировании. Считаю возможным увеличить порог налоговой задолженности, при котором будут направляться извещения без применения принудительного взыскания. В случае превышения порога налоговой задолженности ограничения должны налагаться только в пределах задолженности, то есть весь банковский счет блокироваться не будет. При крупной налоговой задолженности следует предоставлять рассрочку по уплате без залогового обеспечения. Надо стремиться к полному отказу от налоговых проверок по плану. Для этого предстоит усовершенствовать систему управления рисками.
Актуальной задачей стало повышение эффективности налоговых льгот. По всем льготам должна предоставляться налоговая отчетность. Сохранить надо те из них, которые реально стимулируют бизнес. Например, можно предусмотреть преференции инвесторам, нацеленным на развитие производства. Речь идет об единовременном вычете на строительство, приобретение, модернизацию, реконструкцию активов. Важно предусмотреть льготы для экспортеров продукции высокого передела, они должны получать больше поддержки, чем любой другой бизнес.
В рамках рассмотрения проекта нового Налогового кодекса поручаю провести в правительстве и парламенте обстоятельную дискуссию. Сложные, но нужные решения должны быть найдены. Спешка в этом вопросе недопустима. Поэтому считаю возможным перенести принятие нового Кодекса на следующий год, чтобы подготовить данный закон на качественном уровне.
Финансовую ситуацию также усугубляет сохраняющаяся высокая доля теневой экономики. Для ее значительного сокращения следует принять комплекс продуманных мер. В частности, нужно завершить в сжатые сроки всю работу по приграничным таможенным постам, а также не допустить незаконный "переток" доходов от внешнеторговых операций в другие юрисдикции.
ВТОРОЕ. Важно постоянно работать над улучшением инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса.
В условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость - принимать решения для привлечения капитала в режиме "здесь и сейчас". Поэтому инвестиционный штаб при правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение.
Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику. Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу.
Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю Правительству определить пул масштабных проектов "под ключ", которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП.
В мае текущего года мною подписан Указ "О мерах по либерализации экономики". Положения данного документа подлежат неукоснительному исполнению.
Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу.
Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и Правительства.
В послании 2022 года мною поручалось внедрить регулирование "с чистого листа". В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу "зеленого коридора", декриминализируются экономические преступления. Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов.
В прошлом году на встрече с бизнесом я высказал свою твердую позицию на этот счет. Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно.
Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге. В то же время эти лица как граждане нашего государства обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в "золотом списке" благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании.
Перед правительством поставлена важная задача: увеличить к 2029 году долю среднего бизнеса в экономике до 15%. Сегодня данный показатель составляет около 7%. В начале года я поручал принять конкретные решения, направленные на поддержку среднего бизнеса. Подразумевалось, что будут выработаны пакетные меры. Однако их до сих пор нет.
Каждый субъект предпринимательства должен легко ориентироваться и знать, какие есть виды поддержки, как он их может получить. Тогда малый бизнес будет больше заинтересован в переходе в категорию среднего. Сейчас же у нас более 100 мер поддержки, в которых запутается даже сильный специалист. Поэтому следует провести их ревизию на предмет эффективности и сформировать единый понятный бизнесу список преференций и льгот.
Для развития малого и среднего бизнеса можно использовать инструменты финтеха, соответствующие предложения по данному вопросу имеются.
Крайне важная задача - привлечение инвестиций в агропромышленный комплекс. Несмотря на последствия паводков, наши аграрии своевременно завершили посевную кампанию, за что выражаю им большую благодарность.
В этом году финансирование весенне-полевых работ было увеличено в два раза. Но в целом финансирование АПК на 70% осуществляется за счет государства. В отрасль необходимо привлечь и средства коммерческих банков. Проведена работа по субсидированию государственных финансовых институтов для выдачи кредитов аграриям по сниженной ставке. Данный опыт нужно распространить на банки. Это позволит оперативно обеспечивать фермеров необходимыми оборотными средствами, снизить коррупционные риски и упростить процедуру получения кредитов.
Важнейшей задачей является постепенный переход от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Все выделяемые средства должны быть использованы эффективно. Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве.
Специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это по сути приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности.
Земля - это ключевой элемент инвестиционной привлекательности отрасли. Комиссией по изъятию земель выявлено более двух тысяч незаконных решений местных исполнительных органов о предоставлении сельхозугодий без проведения конкурсов. Тут двусмысленности быть не должно. Если землю взяли с нарушением закона и не используют, то эта земля должна быть возвращена государству, причем по упрощенной процедуре. Но если землепользователь добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. При этом в расчет следует также взять работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан.
Не секрет, что многие землепользователи живут за тысячи километров от земли, приносящей им прибыль, и не заботятся о жизни сельчан. Такие землевладельцы нам не нужны. Правительство и Генеральная прокуратура должны заняться ими.
Перед государством стоит задача стимулировать продуктивную легальную занятость граждан, особенно на селе, чтобы они были непосредственно вовлечены в строительство собственного будущего.
В прошлом году был дан старт проекту "Ауыл аманаты", который в целом показал неплохие результаты. Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента - "товарного кредита". При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции.
В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур. По инициативе партии "Amanat" такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области, правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах.
В целом, задача правительства и всех государственных органов - открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы, в свою очередь, должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения.
ТРЕТЬЕ. Следует предпринять системные усилия для полноценного раскрытия промышленного потенциала страны.
Правительством составлен перечень из 17 крупных проектов. В приоритете - освоение высоких переделов. Важно максимально использовать отечественное сырье и комплектующие, налаживать вокруг гигантов смежные производства.
Недавно я посетил Карагандинскую область и побывал на металлургическом комбинате Qarmet. С приходом отечественного инвестора ситуация на комбинате заметно стабилизировалась, начата модернизация предприятия, что должно привести к существенному увеличению производства. В рамках диверсификации экономики в Сарани было запущено производство автомобильных шин и бытовой техники, что позволило исключить этот город из категории моногородов. Этот опыт надо применить и в других моногородах, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. В целом, важно активно развивать новые точки роста в регионах.
Как вы знаете, в этом году специальным указом образован город Алатау, который должен стать местом опережающего развития, притягивающим инновации и таланты. Правительству следует создать привлекательные условия для инвестиций, жизни и работы в этом городе.
Достигнуты положительные результаты в автомобилестроении. Набранные темпы нужно сохранить, последовательно повышая уровень локализации. Оказываемая автопрому господдержка в конечном счете должна вернуться в виде полноценного автомобилестроительного кластера.
Актуальна и задача дальнейшего развития нефтегазохимической отрасли. Мы начали реализацию крупных производств по выпуску полипропилена и полиэтилена. В разработке находятся другие перспективные проекты: по производству бутадиена, карбамида, терефталевой кислоты.
За рекордный срок завершена модернизация участков магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр" протяженностью свыше 800 км. Предстоит расширить мощности и диверсифицировать газотранспортные маршруты. Одной из первостепенных задач Правительства остается обеспечение газом населения и экономики.
В прошлом году начата эксплуатация ряда газовых месторождений, планируется также освоение новых залежей газа с общим объемом добычи в один миллиард кубометров в год. Однако до полного ввода этих проектов следует рационально распределять поставки газа на внутренний рынок, взвешенно подойти к переводу ТЭЦ и бытовых потребителей с угля на газ.
Правительству поручается ускорить строительство газоперерабатывающих предприятий в Жанаозене, на Кашагане и Карачаганаке. Это приоритетная задача. Для успешного развития отрасли предстоит в кратчайшие сроки внедрить действенные стимулы, направленные на обеспечение возвратности инвестиций, включая предоставление адекватных тарифов и оптовых цен. Такие условия крайне важны для новых инвестиций в геологоразведку газовых месторождений. Иначе обеспечить экономику достаточными объемами газа попросту невозможно.
ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно решить первоочередные инфраструктурные проблемы.
Прежде всего это касается энергетического сектора и коммунального хозяйства. Стандартные условия кредитования строительства объектов новой генерации нельзя назвать приемлемыми. Поэтому правительству нужно продумать, как обеспечить доступное долгосрочное кредитование со стороны финансовых институтов.
От государства потребуется четкое планирование тарифной политики на долгий срок. Это непременное условие привлечения в отрасль "длинных денег". При этом нельзя допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.
До конца года следует утвердить национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Острым остается вопрос формирования культуры экономии коммунальных ресурсов. Со следующего года нужно внедрить четкие нормы их потребления по принципу "больше потребляешь - больше платишь". В то же время потребители не должны оставаться один на один во взаимоотношениях с частными монополистами. В законодательство следует ввести понятие социально значимых услуг и регламентировать их по аналогии с процессами оказания госуслуг.
С учетом нарастания глобального энергодефицита мы остро нуждаемся в надежных и экологически чистых источниках энергии. Поэтому, на мой взгляд, необходимо обратить самое пристальное внимание на развитие атомной энергетики. Этот вид генерации способен в значительной степени удовлетворить быстро растущие потребности нашей экономики. В настоящее время в 30 развитых и развивающихся государствах действуют около 200 АЭС.
Мы должны думать о будущем, учитывая долгосрочные национальные интересы и специфику нашей страны. Поэтому я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера.
Каждый важный для жизни страны шаг необходимо совершать при поддержке народа. Так должно быть и с референдумом по АЭС. О его проведении я высказался в прошлом году, то есть данная тема находится в общественной повестке уже год. Считаю, что это достаточный срок для принятия гражданами взвешенного решения. В этой связи поддерживаю предложение правительства. Общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года, сегодня я подпишу соответствующий Указ.
Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений.
Стратегическим приоритетом является развитие транспортно-логистического сектора. Расположение Казахстана в самом центре Евразии является нашим огромным конкурентным преимуществом. Поэтому инвестиции, которые мы вкладываем в транспортную инфраструктуру, конечно же, окупятся.
Следующим поколениям наших граждан мы должны оставить высококлассные автомобильные и железнодорожные магистрали, эффективно работающие аэрохабы, железнодорожные вокзалы, морские порты. В этом направлении требуется решить комплекс вопросов.
Реформа железнодорожной отрасли должна сопровождаться пересмотром тарифной системы. Это очевидный факт. Новые тарифы позволят поддерживать надлежащее состояние железнодорожной сети и расширять ее пропускную способность. Компанией "Қазақстан темір жолы" реализуется три крупных инфраструктурных проекта по строительству железных дорог общей протяженностью свыше одной тысячи километров. Эти проекты должны быть выполнены в установленные сроки и на высоком качественном уровне.
Актуальным вопросом является состояние наших автодорог. Об этом я уже говорил. В текущем году по всей стране ремонтируется и строится около 12 тысяч км автомобильных дорог, что является беспрецедентным объемом для Казахстана. Завершается реконструкция трасс Астана - Алматы, Актобе - Атырау - Астрахань, Талдыкорган - Усть-Каменогорск.
Большое значение имеет программа среднего ремонта, которая уже охватывает 2,5 тысячи км межобластных и межрайонных автодорог. Именно эти дороги пользуются высоким спросом у граждан. Поэтому поручаю масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч км дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских.
Казахстан обязан усилить достигнутые результаты в сфере цифровизации. Следует активно внедрять технологии искусственного интеллекта в платформу "электронного правительства". Казахстан должен стать страной, где широко применяется искусственный интеллект и развиваются цифровые технологии. Это приоритетная задача правительства. Прошу депутатов парламента подключиться к данной работе.
В следующем году в Астане нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта, который будет открыт для школьников, студентов, исследователей, предпринимателей.
Необходимо продолжить работу по улучшению нормативного регулирования цифровых активов и майнинга, дальнейшему развитию криптобирж. У нас имеются предприниматели, которые потребляют большое количество электроэнергии в ущерб экономике, но налоги в должном объеме не платят. Вот с ними нужно разбираться.
В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов.
Важнейшая задача - развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов.
В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах.
Взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы. Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.
Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе.
Далее. Требуется предметно заняться ирригационными системами и в целом водной сферой.
Беспрецедентные весенние паводки, ставшие серьезным испытанием для всей страны, показали сплоченность нашего народа. Помощь пострадавшим оказывали волонтеры и неравнодушные граждане из всех регионов Казахстана. На мой призыв не оставаться в стороне откликнулся и крупный бизнес. Благодаря решительным действиям государства и солидарности народа мы смогли благополучно выйти из этой крайне сложной ситуации.
В то же время властям в центре и на местах требуется извлечь соответствующие уроки. В нынешних реалиях мы должны быть готовы к любым вызовам, поэтому предстоит научиться создавать запасы воды, собирая паводковые воды для нужд аграриев. Необходимо отремонтировать и модернизировать гидрологические посты, организовать работу по всемерной экономии воды. В первую очередь это касается сельского хозяйства, где следует шире применять водосберегающие технологии.
Системы ирригации, накопления и использования воды при правильном подходе могут стать привлекательной отраслью для инвестиций. Поэтому надо урегулировать тарифную политику и предложить инвесторам эффективные инструменты поддержки. Правительство обязано приступить к решению этой важной задачи.
ПЯТОЕ. Важно последовательно повышать кадровый потенциал страны.
Обеспечение экономики квалифицированными кадрами - это самая насущная задача. Прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Работа в данном направлении уже начата.
Правительством осуществляется интернационализация высшего образования - в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. Надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов. То же самое касается и отечественных вузов, образовательные программы которых отвечают современным требованиям. Размер выделяемых грантов должен позволять организовать качественный образовательный процесс. Нельзя распылять государственные средства по всем университетам.
Предстоит усилить связь лучших университетов с реальным сектором экономики. Требуется синхронизировать инновационную политику с научно-технологическими приоритетами страны. Это позволит придать импульс отраслевым инновациям, раскрыть потенциал прикладной науки в вузах.
Нельзя также превращать стажировки ученых за рубежом в некую синекуру и "академический туризм". Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования. Правительству следует рассмотреть возможность принятия в отраслевые госорганы выпускников колледжей, показавших высокие результаты.
Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности.
Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма.
Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется с нашим принципом "Ответственный гражданин - Честный труд - Заслуженный успех". Ценности трудолюбия и профессионализма в нашем обществе должны быть всегда на первом месте. Именно благодаря специалистам своего дела формируется новое качество нашей нации. Поэтому мы продолжим принимать последовательные меры для повышения статуса человека труда.
Не бывает плохой работы, любой труд - в почете. Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса.
Не зря в народе говорят, что труд является залогом богатства ("Жұмыстың көзін тапқан байлықтың өзін табады"). В нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели, в том числе, служит присвоение гражданам почетных званий. Такие награды ранее были введены для учителей, врачей и деятелей культуры. Это очень хорошее начинание, следует шире применять данный подход.
Для построения конкурентоспособной экономики и поступательного прогресса страны нужно последовательно повышать престиж рабочих профессий и специалистов различных отраслей. Поэтому в систему государственных наград будут включены почетные звания для инженеров, геологов, разработчиков месторождений, работников транспортной, аграрной и водной отраслей, а также ученых и изобретателей. Признание их заслуг на государственном уровне станет хорошей мотивацией для всех профессионалов, повысит авторитет человека труда.
Огромную роль в укреплении кадрового потенциала страны играет среднее образование. По моему поручению реализуется национальный проект "Комфортная школа". До конца 2025 года планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата. Данный вопрос крайне актуален и находится на контроле фонда "Самрук-Казына". Правительство и акимы должны активно подключиться к этой работе. Полагаю, депутаты тоже не останутся в стороне. Для комфортных школ правительство должно предусмотреть отдельную систему управления.
Вместе с тем по всей стране в капитальном ремонте нуждаются почти 1300 школ. Правительству совместно с акимами необходимо определить источники финансирования, включая спонсорские средства, и в течение трех лет провести реконструкцию данных школ.
Государство выделяет огромные средства на гарантированные выплаты, в том числе идущие на финансирование частных школ. К примеру, только в текущем году частным школам, в которых обучается более 250 тысяч детей, из бюджета выделено 134 млрд тенге. Родители должны знать о конкретной помощи государства частным школам. С этой целью следует показывать выделенные по нормативу суммы на каждого ребенка. Это даст обществу правдивую картину средств, выделяемых на социальные программы.
Вместе с тем нужно принять меры по укреплению функционала школ, дальнейшему повышению квалификации и социального статуса наших педагогов.
Учителя - это интеллектуальный авангард страны, закладывающий фундамент долгосрочного прогресса нации. Мы можем иметь лучшие программы, современные школы и передовую систему управления, но ничего не добиться без хороших учителей. Поэтому необходимо уделить особое внимание набору в педагогические вузы целеустремленной, способной молодежи. Положительная тенденция в этом вопросе уже наметилась, теперь нужно ее закрепить.
Большое значение имеет подготовка детей к школе. За дошкольное воспитание и обучение ребенка солидарную ответственность, наравне с государством, несут и родители. Поэтому подушевое финансирование на дошкольное образование нужно привязать к реальным доходам каждой семьи. Таким образом, дальнейшее совершенствование системы образования позволит помочь действительно нуждающимся гражданам, повысит прозрачность государственной поддержки и, в целом, будет способствовать укреплению человеческого потенциала страны.
ШЕСТОЕ. Необходимо реализовать комплексные меры для укрепления здоровья нации и перезагрузить систему социальной поддержки граждан.
Внедрение обязательного социального медицинского страхования содействовало значительному притоку дополнительных ресурсов в здравоохранение и пошло на пользу частной медицине.
В этом году в систему здравоохранения направлено почти 3,3 трлн тенге бюджетных средств. Однако отдача от таких вливаний все еще под вопросом. Перекосы между обязательствами всех участников системы медстрахования породили волну фальсификаций. Нередко пациентам предлагается получить гарантированные государством услуги на платной основе или ожидать их оказания в течение нескольких месяцев. Такая практика неприемлема.
Надо сформировать единый пакет базовой государственной медицинской помощи, сбалансированный с точки зрения возможностей и обязательств бюджета. Все, что сверх него, должно оплачиваться через систему страхования. Такие серьезные изменения не могут быть успешно реализованы без цифровизации.
Вместо нескольких десятков ныне действующих разрозненных программ и баз данных необходимо создать единую государственную медицинскую информационную систему. Она должна обеспечить сквозной контроль и объективность данных для всех организаций здравоохранения, получающих госзаказ, независимо от их формы собственности. Правительству следует безотлагательно заняться решением этой актуальной задачи и отчитываться о ходе работы мне и депутатскому корпусу.
Для развития отечественного здравоохранения нужно активнее привлекать ресурсы через механизм государственно-частного партнерства. К сожалению, передовой зарубежный опыт государственно-частного партнерства пока не нашел полноценного отражения в нашем законодательстве, что приводит к неэффективности проектов, чрезмерной нагрузке на бюджет. Нужно пересмотреть подходы, важно предоставлять адекватные тарифы в обмен на инвестиции. Правительству следует сформировать отдельные нормативы и правила по государственно-частному партнерству для сфер здравоохранения и образования.
Остается актуальной проблема дефицита квалифицированных медицинских кадров. Для ее решения требуется существенно улучшить качество медицинского образования, в том числе внедрив дифференцированные размеры грантов и распределяя их в зависимости от уровня образовательного процесса.
Как вы знаете, я уделяю повышенное внимание развитию массового спорта. Без этого невозможно добиться цели воспитания здоровой молодежи и укрепления здоровья всей нации. Недавно на встрече с участниками Олимпийских игр я сформулировал ключевые задачи и приоритеты в сфере спорта. Полагаю, что назрела необходимость обновления законодательства в этой области.
Соответствующие поправки позволят придать мощный импульс развитию массового и детского спорта, обеспечат основу для подготовки новой плеяды чемпионов. Считаю, что депутатам следует уделить особое внимание этому важному законопроекту.
Государство последовательно наращивает социальные расходы с учетом необходимости поддержки уязвимых категорий граждан. Сейчас более половины государственного бюджета идет на социальную сферу. Для поддержки семей с детьми увеличен срок выплаты пособий по уходу за ребенком с одного до полутора лет.
С начала текущего года введены спецвыплаты для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда. Стартовал масштабный проект "Нацфонд - детям", в рамках которого более 300 млрд тенге из доходов Национального фонда были распределены на счета 7 млн детей. Однако следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта. Поручаю Правительству с начала следующего года внедрить механизм "социального кошелька".
Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан. Иначе говоря, необходимо, чтобы социальная помощь оказывалась на принципах справедливости, открытости и эффективности.
СЕДЬМОЕ. Одна из основных задач - улучшение экологической ситуации и культивирование бережного отношения к окружающей среде.
Надо, чтобы жители нашей страны были защищены от влияния негативных экологических факторов. Бизнес должен с большой ответственностью подходить к делу защиты природы. Правительству и палате "Атамекен" следует принять конкретные меры. Нужно продолжить широкое внедрение самых передовых технологий в эту сферу, а также наладить работу современной системы мониторинга эмиссий.
В фокусе нашего внимания останутся вопросы сохранения уникальной флоры и фауны Казахстана. Государство предпримет все необходимые меры для защиты лесов и степей от пожаров.
Несмотря на огромное природное разнообразие Казахстана, леса занимают лишь 5% территории страны. Воспроизводство лесов имеет определяющее значение для сохранения экологического равновесия и дальнейшего устойчивого социально-экономического прогресса страны. С первых дней своего президентства я уделяю особое внимание этому вопросу.
В стране набраны неплохие темпы озеленения, которые нельзя снижать. В лесном резервате "Семей орманы" функционирует единственный в Центральной Азии лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала, соответствующий передовым международным стандартам. Необходимо масштабировать данный проект в других лесных регионах республики.
Идея увеличения лесных массивов должна стать по-настоящему народной. По этой теме нужно организовать серьезную информационно-разъяснительную работу среди граждан.
Как вам известно, в стране с весны проходит общенациональная экологическая акция "Таза Қазақстан". Это созидательное начинание сплотило граждан. За несколько месяцев в акции приняло участие около 3 млн человек, которые навели порядок в сотнях тысячах дворов, собрали более одного миллиона тонн мусора. Благодаря подобным инициативам в стране укореняется новая культура, новая общественная этика. Можно сказать, что это и есть подлинный патриотизм и забота о Родине. Посредством таких дел формируется новое качество нашей нации.
Это не временная акция, данный важный проект должен продолжаться круглый год, поскольку, откровенно говоря, некоторые безответственные граждане по-прежнему загрязняют природу, улицы. За такие действия эти люди должны отвечать по закону.
Другими словами, надо, чтобы забота о чистоте окружающей среды стала повседневной нормой для каждого. У нашей нации очень много хороших качеств. К примеру, за рубежом нас знают как гостеприимный и доброжелательный народ. Стремление к чистоте и порядку точно так же должно стать неотъемлемой чертой нашего национального характера.
За качественное проведение акции "Таза Қазақстан" в регионах непосредственно ответственны акимы, которые должны разъяснить людям ее огромную важность и правильно организовать работу. Главам регионов следует заниматься не только хозяйственными проблемами, но и постоянно уделять внимание вопросам общественной и культурно-духовной жизни. Нужно, чтобы каждый руководитель напрямую работал и выстраивал доверительный диалог с гражданами. Тогда и люди поддержат его начинания, внесут вклад в полезные для страны дела. Это и является показателем авторитета акимов.
ВОСЬМОЕ. Следует кардинально повысить эффективность государственного управления.
С момента выдвижения мной концепции "слышащего государства" прошло чуть более пяти лет. За этот срок удалось изменить культуру взаимодействия между обществом и властными структурами. Появилось достаточное количество действенных механизмов выражения мнений и различных диалоговых площадок. Нормой стало прямое общение государственных служащих с гражданами. Можно сказать, что данная концепция сформировала новую модель поведения госслужащих - проактивную и открытую, а значит, более ответственную и эффективную. Однако, чтобы обеспечить дальнейшее развитие диалога между государством и обществом, всем нам нужно быть добросовестными, объективными, действовать исключительно в рамках закона, отвечать за свои слова и поступки.
Мы видим, как общественную инициативу порой перехватывают безответственные, экзальтированные популисты, не обладающие глубокими знаниями по обсуждаемым в обществе проблемам. Это не имеет ничего общего с демократией.
Крайне важно, что начала формироваться единая экосистема по работе с обращениями, которая позволяет более точно определять потребности и ожидания граждан. Для совершенствования своей работы госорганам следует больше внимания уделять анализу обращений.
Одним из запросов граждан, который государство удовлетворило за последние годы, стало внедрение прямой выборности акимов.
Так, с 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов - 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился.
Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов. Это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы. Политические реформы - это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно.
Не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих.
Все назначения следует осуществлять с учетом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему.
Теперь Агентству по делам госслужбы и правительству следует обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета.
ДЕВЯТОЕ. Следует всемерно утверждать в обществе идеологию закона и порядка.
Широкое проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь людей сопровождается ростом количества разного рода мошенничеств. Мы это уже видим. Поэтому в современных реалиях знание основ экономики и финансов, обладание элементарными цифровыми навыками становится особенно важным. В этой связи хочу отметить проект "Қарызсыз қоғам", инициированный партией "Amanat" для повышения финансовой грамотности граждан. В прошлом году проект охватил 65 тысяч человек, и в текущем году он будет значительно расширен.
Правительству совместно с финрегуляторами необходимо внедрить в школах и вузах образовательные программы по основам финансовой грамотности и цифровой гигиены. Это усилит иммунитет казахстанцев к разного рода мошенническим схемам. Всем уполномоченным органам требуется принять решительные меры противодействия мошенничеству и сопутствующим правонарушениям, от которых страдают добропорядочные граждане.
В настоящее время разрабатывается проект нового Закона "О профилактике правонарушений". Его реализация потребует консолидации усилий госаппарата и общества. Только в этом случае можно изменить ситуацию, обеспечить верховенство закона и безопасность граждан.
Во всех обществах, в нашем в том числе, существуют запросы на такие базовые категории, как справедливость и безопасность. Полноценное удовлетворение этих основных потребностей является надежным показателем эффективности государства.
Последовательно реализуя масштабные реформы, мы значительно расширили свободу выражения мнений, создали возможности для участия граждан в процессе принятия государственных решений.
Глубокие социально-экономические преобразования, комплексные меры в сфере защиты прав человека направлены прежде всего на построение справедливого общества как основы для всестороннего прогресса нашей страны. Поэтому мы продолжим реформы и системную работу в данном направлении.
Вместе с тем нашим стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан - фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.
За последние годы мы уже добились существенного прогресса в формировании безопасной среды. На наших улицах, в общественных местах нет разгула преступности и беззакония. А ведь во многих странах, в том числе и в некоторых развитых государствах, бушует настоящая эпидемия преступности и беспорядков. Но почивать на лаврах нам никак нельзя.
Одна из моих основных задач - сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Перед правоохранительными и профильными государственными органами поставлена задача - обеспечить всестороннюю безопасность граждан.
Министерство внутренних дел обязано принимать жесткие меры в отношении всех правонарушений: от мелкого хулиганства и вандализма до незаконной иммиграции и тяжких уголовных преступлений. В правовом государстве нет места криминалитету, поэтому с бандитизмом должно быть покончено. Это же касается деструктивной деятельности экстремистов, включая религиозных радикалов. Правоохранительным органам нужно проявить профессионализм, решительность и принципиальность.
Предмет серьезного беспокойства всего общества - аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями.
Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс. Профильному ведомству следует обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей.
Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов.
Первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине. Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных Силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину.
Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность.
Еще одна важная задача - борьба с наркотиками. По сути, это вопрос сохранения генофонда нации.
Необходимые законодательные меры мы уже приняли. Однако каких-то конкретных результатов пока не видно. Нельзя сказать, что государственные структуры, в том числе правоохранительные органы, работают эффективно. Проблема наркотиков усугубляется.
Мы должны построить общество, основанное на законе и порядке, знаниях и прагматизме. Залог успеха нации заключается в культурности, солидарности и созидательности граждан, в особенности молодежи. Чтобы стать цивилизованной страной, нам нужно избавляться от разрушительных моделей поведения.
Об этом я говорил на заседании Национального курултая, приведя пять социальных зол, угрожающих будущему нашей страны. За это время проведена определенная работа. Приняты законы, призванные поставить заслон вандализму и лудомании, запрещены так называемые вейпы. Предпринятые шаги уже дают свои результаты. В борьбе с социальными пороками мы должны объединить усилия всего общества.
Отличительными чертами нашего национального характера всегда были открытость и толерантность. Во многом именно эти качества лежат в основе единства и согласия - главных ценностей нашего народа.
В Казахстане нет и не может быть никаких притеснений по какому-либо признаку, будь то языковому, конфессиональному, этническому или социальному. Отдельные случаи, провокации, конечно, имеют место, но они происходят из-за безответственности, невежества некоторых граждан, такие факты пресекаются и будут пресекаться правоохранительными органами по закону.
При этом не секрет, что хорошо известные нам ангажированные лица, в том числе действующие из-за рубежа, пытаются манипулировать общественным мнением, допускают безосновательные выпады против нашей страны. Все эти хорошо проплаченные потуги посеять раздор в Казахстане обречены на провал, потому что у нас ни на общественном, ни на политическом уровне не было, нет и никогда не будет никаких "фобий". Мы продолжим строить гармоничное, справедливое, стабильное общество.
Мы - прогрессивная нация и поэтому должны смотреть дальше и шире, быть выше разного рода провокаций, показывать реальные примеры благоразумия, полагаться на силу закона.
Я уже говорил: нельзя постоянно оглядываться назад, вести поиск виновных, будь это система или отдельные политические персонажи. Нужно знать и изучать свою историю, но не искать в ней поводов для уныния и обид. Из событий прошлого, какими бы они трагичными ни были, следует извлекать полезные уроки. Надо с оптимизмом смотреть вперед, думать о прогрессе и развитии нашей страны.
Поэтому повторяю: в нашем обществе должны царить закон и порядок. Это базовое условие обеспечения как общественной, так и индивидуальной безопасности. Только так мы создадим Справедливый, Чистый и Безопасный Казахстан. Чтобы достичь этой стратегической цели, необходимо создавать благоприятные внешние условия для мирного, устойчивого развития страны. Это задача дипломатии, которая в нынешних сложнейших геополитических реалиях должна быть высокопрофессиональной.
Казахстан твердо придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики. Главными задачами нашей дипломатии остаются укрепление суверенитета и независимости государства, защита прав граждан за рубежом, продвижение национальных интересов, привлечение инвестиций в экономику.
Казахстан убедительно демонстрирует приверженность широкому многостороннему сотрудничеству в строгом соответствии с Уставом ООН. Наша страна играет активную роль в решении вопросов международной безопасности и стабильности. Мы поддерживаем усилия ООН и других международных организаций по борьбе с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, изменением климата и другими угрозами, поддерживаем миротворческую деятельность ООН, разоруженческие инициативы, выступаем за урегулирование вооруженных конфликтов дипломатическими средствами.
Под председательством Казахстана в Астане прошли важные международные мероприятия, в том числе саммиты глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств. Мы благодарны нашим союзникам и партнерам за поддержку.
Уважаемые соотечественники!
Вы видите, какие фундаментальные сдвиги сегодня происходят в мире. В условиях экономических, политических, климатических и множества других вызовов глобального и регионального масштаба нам приходится параллельно решать огромное количество как текущих, так и стратегических задач. Ресурсов на все, естественно, не хватает, и сиюминутного результата никто не обещает. Многие проблемы в стране накапливались годами. Мы, ничего не скрывая, открыто говорим все как есть. И как бы это ни было трудно, целенаправленно и системно решаем все вопросы. Предстоит большая работа.
Обеспечение устойчивого социально-экономического прогресса, всестороннее раскрытие созидательного потенциала граждан, реальное повышение благосостояния народа - это главные задачи государства.
Сквозной идеей, которой должны руководствоваться члены Правительства, акимы, депутаты и все общество, является патриотизм. Каждое наше начинание должно исходить из созидательных устремлений, каждым своим действием мы должны вносить вклад в развитие страны. Бережно используя ресурсы, усердно работая и уплачивая налоги, покупая отечественные товары, инвестируя в различные проекты, мы укрепляем потенциал нашего государства, а значит, приносим пользу своей Родине и своим семьям.
Мы должны решать стоящие перед нами задачи прагматично и последовательно, не впадая в пессимизм и апатию. От этого зависит не только благополучие народа, но и историческая судьба страны в эту непростую эпоху.
У нас есть четкое видение долгосрочных перспектив развития нашего государства. Для достижения поставленных высоких целей нам необходимо сохранять сплоченность, проявлять взаимную поддержку и уважение.
Благодаря единству наш народ всегда достойно преодолевал различные вызовы. Так будет и впредь. Давайте вместе сделаем нашу Родину справедливым и развитым государством, в котором каждый может найти свое призвание и претворить мечты в реальность.
У нас общая высокая миссия - построить для будущих поколений Справедливый Казахстан, государство равных возможностей для всех и каждого. Для этого как Глава государства я приложу все усилия. Уверен, и вы будете неустанно трудиться во имя общей цели.
Пусть процветает наша священная Родина - Казахстан!
Пусть будет благополучен наш народ!
29.08.2024, 11:45 114226
33 года назад закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане
Фото: wikipedia.org
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Ровно 33 года назад, 29 августа 19991 года, закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане.
Семипалатинский полигон - это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению испытаний ядерных зарядов, в том числе и в военных целях. Полигон представлял собой сложную разветвленную структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, развернутой научно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений на различных площадках, сообщает РИА Новости.
Он находился в 130 километрах северо-западнее Семипалатинска, на левом берегу Иртыша и располагался на территориях бывшей Семипалатинской, Павлодарской и Карагандинской областей Казахстана. Полигон занимал площадь более 18,5 тысячи квадратных километров.
Необходимость сооружения полигона появилось после окончания Второй мировой войны, когда Советский Союз был вынужден начать создавать свой ядерный щит, чтобы предотвратить возможность применения атомного оружия, которым обладали Соединенные Штаты Америки. Одним из главных, завершающих этапов разработки ядерного оружия являются полигонные испытания. Они проводятся не только для определения характеристик заряда, проверки правильности экспериментов и расчетов, но и для подтверждения годности боезапаса. Для первой советской ядерной бомбы РДС-1 испытания имели особое значение, так как только они могли дать окончательный ответ на вопрос о работоспособности первого отечественного образца нового оружия.
Решение о создании специального полигона было принято постановлением совета министров СССР от 14 ноября 1946 года. Он был назван "Горная станция первого главного управления" или объект № 905. Также было поручено в месячный срок определить место для строительства объекта № 905, в двадцатидневный срок разработать программу испытания, перечень сооружений и образцов вооружения, подлежащих испытаниям.
После этого комиссия советских специалистов обследовала ряд площадок. Наиболее пригодным для размещения ядерного полигона был признан участок пустынной степи в Казахстане в районе города Семипалатинска. В радиусе до ста километров отсутствовали населенные пункты и какие-либо народно-хозяйственные объекты. Выбранная для размещения полигона территория отличалась крайне низкой плотностью населения.
Первоначально строительство полигона и работы по его оборудованию намечалось выполнить силами первого главного управления при совете министров СССР, которое отвечало за становление атомной промышленности, но постановлением совета министров от 21 августа 1947 года его строительство передали военному ведомству. Объект получил наименование "Учебный полигон № 2 Министерства Вооруженных Сил СССР (войсковая часть 52605)".
Проектные работы по созданию полигона выполнялись в специальном проектном институте первого главного управления по техническим заданиям Института химической физики Академии наук СССР, которому правительство поручило проведение комплекса научно-исследовательских и экспериментальных работ по созданию методик и аппаратуры для изучения быстропротекающих процессов, имеющих место при ядерном взрыве, а также его поражающих факторов. Возводился полигон инженерными войсками Вооруженных сил СССР. В конце сентября 1947 года на площадку были направлены первые подразделения военных строителей. Всего в работах принимали участие 15 тысяч военнослужащих.
Работы по подготовке к испытаниям на полигоне были закончены в июле 1949 года. К этому времени он включал в себя три основных элемента: административно-жилую зону с лабораторно-экспериментальной базой; опытное поле и базовый аэродром в пригороде Семипалатинска Жана-Семей.
В последующие годы территория полигона расширялась. В начале 1960-х годов в горном массиве Дегелен для проведения подземных испытаний в штольнях была создана и включена в состав полигона Горная сейсмическая станция Академии наук СССР. Несколько позже были освоены равнинные площадки в урочище Балапанжарень и площадка семь в урочище Сары-Узень, на которых производились подземные взрывы в скважинах.
Для испытаний ядерных ракетных двигателей и ядерных энергодвигательных установок и их отдельных узлов на полигоне в 1961 году ввели в эксплуатацию импульсный графитовый реактор на тепловых нейтронах. Для проведения других испытаний в 1962-1970 годах был создан реакторный комплекс "Байкал-1".
12 мая 1970 года полигон получил наименование 2-го Государственного центрального научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны СССР. 2 июля 1974 года полигон № 2 был награжден орденом Ленина. 28 марта 1990 года его переименовали во 2-й Государственный центральный испытательный полигон.
Первое испытание ядерного устройства - плутониевой бомбы на Семипалатинском полигоне было проведено 29 августа 1949 года. Научное руководство испытанием, непосредственно, осуществлял Игорь Курчатов. В октябре 1951 года на полигоне испытали урановую бомбу, 12 августа 1953 года - первый водородный боезаряд, 22 ноября 1955 года - термоядерную бомбу. 11 октября 1961 года на полигоне провели первый в СССР подземный ядерный взрыв.
Всего за период с 1949 года по 1989 год на полигоне было произведено 456 ядерных испытаний. Наибольшее количество испытаний пришлось на начало 1960-х годов, когда осуществлялся переход от испытаний в атмосфере к подземным испытаниям.
На Опытном поле с 1949 года по 1962 год провели 116 атмосферных испытаний с целью изучения поражающих факторов ядерного взрыва. Из них 30 наземных и 86 воздушных. Начиная с 1961 года, на полигоне провели 340 подземных ядерных испытаний, из них почти 90% в военных целях. Во время них осуществлялись крупномасштабные испытания подземных сооружений различных конструктивных решений, их технологического оборудования.
На полигоне также проводились подземные ядерные взрывы в мирных целях. Разрабатывались технологии использования их с целью создания искусственных водоемов, каналов, сейсмического зондирования земной коры при поиске полезных ископаемых, создания подземных резервуаров, тушения факелов горящих газов и фонтанов нефти и др.
Помимо ядерных на полигоне произведено 175 взрывов с применением химических взрывчатых веществ.Последнее испытание на нем проведено 19 октября 1989 года.
После провозглашения Казахстана независимым государством экс-президент страны Нурсултан Назарбаев 29 августа 1991 года подписал указ о закрытии полигона. 15 мая 1992 года на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона и соответствующих научных организаций и объектов, расположенных на территории Казахстана, был создан Национальный ядерный центр Республики Казахстан.
В декабре 1993 года вышла директива министра обороны РФ о расформировании воинских частей, осуществлявших эксплуатацию Семипалатинского полигона.
Военные, спешно оставившие территорию бывшего полигона, не могли в одночасье уничтожить оружие и инфраструктуру полигона, созданные в течение 40 лет. На его территории оставалось несколько сотен штолен, предназначенных для подземных взрывов атомного оружия, множество химического оборудования и продукты, оставшиеся после испытаний. Все это требовалось уничтожить, чтобы никто не смог воспользоваться этим сомнительным наследством в своих целях.
Уничтожение инфраструктуры полигона завершилось 29 июля 2000 года. За эти годы была закрыта 181 штольня и ликвидировано 13 скважин. Параллельно велись работы по утилизации ядерных отходов и другой чувствительной информации.
Кроме того, казахстанские специалисты провели целый комплекс работ по усилению мер безопасности и установке физических барьеров для ограничения доступа к испытательным площадкам, законсервированным штольням и скважинам. На сегодняшний день на полигоне создана современная трехуровневая система безопасности, а объекты, представляющие опасность, охраняются силами Национальной гвардии Казахстана.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
24.08.2024, 10:24 123926
80 лет назад Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков
Фото: wikipedia.org
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Ровно 80 лет назад, 24 августа 1944 года, Красная армия освободила Кишинев от фашистских захватчиков.
Освобождение Кишинева от фашистских захватчиков стало одним из самых значимых событий Второй мировой войны, серьезно повлиявших на дальнейший ее ход. Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа. К концу второго дня боев советские войска сокрушили оборону противника и продвинулись вглубь Молдавии, отмечает sputniknews.ru.
Обстановка перед операцией
К августу 1944 года для советских войск на балканском направлении сложилась благоприятная обстановка для нанесения решающего удара. Немецкое командование летом 1944 года перебросило с этого направления в Белоруссию и Западную Украину 12 дивизий, тем самым ослабив группу армий "Южная Украина", сообщает главное управление МЧС России по Калужской области.
Несмотря на это, немецко-румынское командование создало здесь мощную глубоко эшелонированную оборону, состоявшую из трех-четрех оборонительных полос, увязанных с водными преградами и холмистой местностью. Сильные оборонительные обводы опоясывали многие города и другие населенные пункты Молдавии и восточной Румынии.
Политическая обстановка в Румынии к этому времени была сложная. Четвертого августа 1944 года произошла встреча румынского лидера Иона Антонеску с Гитлером. На этой встрече Гитлер заверил румынского союзника, что вермахт будет защищать Румынию так же, как и Германию. Но, в свою очередь, он потребовал от Антонеску заверения в том, что, как бы ни сложились обстоятельства, Румыния останется союзницей Рейха и возьмет на себя содержание немецких войск, действовавших на румынской территории. Однако в самой Румынии все больше росло недовольство режимом Антонеску. Многие уже не верили в успешное для Стран Оси развитие событий на фронтах и опасались угрозы оккупации Румынии советскими войсками.
Наступление советских войск
Ясско-Кишиневская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого заключалась в подавлении вражеской обороны перед атакой пехоты и танков, а вторая - в артиллерийском сопровождении атаки. В 7.40 советские войска, сопровождаемые двойным огневым валом, перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс.
Артиллерийский удар был настолько силен, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена. Вот как описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников тех боев:
Наступление было подкреплено ударами штурмовой авиации по наиболее сильным опорным пунктам и огневым позициям артиллерии противника. Ударные группировки Второго Украинского фронта прорвали главную, а 27-я армия к середине дня- и вторую полосы обороны.
В полосе наступления 27-й армии в прорыв была введена шестая танковая армия, и в рядах немецко-румынских войск, как признал командующий группой армий "Южная Украина" генерал Ганс Фриснер, "начался невероятный хаос". Немецкое командование, пытаясь остановить продвижение советских войск в районе Ясс, бросило в контратаки три пехотные и одну танковую дивизии. Но это не изменило положения. На второй день наступления ударная группировка второго Украинского фронта вела упорную борьбу за третью полосу на хребте Маре, а седьмая гвардейская армия и конно-механизированная группа - за Тыргу-Фрумос. К исходу 21 августа войска фронта расширили прорыв до 65 километров по фронту и до 40 километров в глубину и, преодолев все три оборонительные полосы, овладели городами Яссы и Тыргу-Фрумос, тем самым взяв два мощных укрепленных района за минимальный срок. Третий Украинский фронт успешно продвигался на южном участке, на стыке шестой немецкой и третьей румынской армий.
К исходу второго дня операции войска третьего Украинского фронта изолировали шестую немецкую армию от третьей румынской, замкнув кольцо окружения шестой немецкой армии у села Леушены. Ее командующий бежал, бросив войска. Активно фронтам помогала авиация. За два дня советские летчики совершили около 6350 вылетов. Авиация Черноморского флота наносила удары по румынским и немецким кораблям и базам в Констанце и Сулине. Немецкие и румынские войска понесли большие потери в живой силе и боевой технике, особенно на главной полосе обороны, и начали поспешно отступать. За первые два дня операции были полностью разгромлены семь румынских и два немецких дивизии.
Командующий группой армий "Южная Украина" Фриснер, подробно проанализировав обстановку после первого дня наступления советских войск, понял, что сражение складывается не в пользу группы армий и принял решение отвести войска группы армий за Прут и, несмотря на отсутствие приказа Гитлера, довёл свой приказ до войск 21 августа. На следующий день, 22 августа, дал разрешение на отвод войск группы армий и Генеральный штаб, но было уже поздно. К тому времени ударные группировки советских фронтов уже перехватили основные пути отхода на запад. Немецкое командование проглядело возможность окружения своих войск в районе Кишинева. В ночь на 22 августа моряки Дунайской военной флотилии совместно с десантной группой 46-й армии успешно форсировали 11-километровый Днестровский лиман, освободили город Аккерман и начали развивать наступление в юго-западном направлении.
23 августа советские фронты вели бои с целью замкнуть кольцо окружения и продолжать продвижение на внешнем фронте. 18-й танковый корпус в тот же день вышел в район Хуши, седьмой механизированный корпус - к переправам через Прут в районе Леушен, а четвертый гвардейский механизированный корпус - к Леово. 46-я армия третьего Украинского фронта оттеснила войска третий румынской армии к Черному морю, и она 24 августа прекратила сопротивление. В этот же день корабли дунайской военной флотилии высадили десант в Жебрияны - Вилково. Также 24 августа пятая ударная армия под командованием генерала Николая Берзарина заняла Кишинев.
24 августа был завершен первый этап стратегической операции двух фронтов - прорыв обороны и окружение ясско-кишиневской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 километров. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.
Значение и последствия операции
Ясско-Кишиневская операция оказала большое влияние на дальнейший ход войны на Балканах. В ходе нее были разгромлены основные силы группы армий "Южная Украина", выведена из войны Румыния, были освобождены Молдавская ССР и Измаильская область Украинской ССР. Хотя к концу августа большая часть Румынии все еще находилась в руках немцев и пронацистских румынских сил, они уже не смогли организовать на территории страны мощных оборонительных рубежей. 31 августа войска второго Украинского фронта вступили в Бухарест, занятый румынскими повстанцами. Бои за Румынию продолжались до конца октября 1944 года. 12 сентября 1944 года в Москве советское правительство от имени союзников - СССР, Великобритании и США - подписало соглашение о перемирии с Румынией.
Ясско-Кишиневская операция вошла в историю военного искусства как "Ясско-Кишиневские Канны". Она характеризовалась искусным выбором направлений главных ударов фронтов, высоким темпом наступления, быстрым окружением и ликвидацией крупной группировки противника, тесным взаимодействием всех видов войск. По результатам операции 126 соединений и частей удостоены почетных наименований Кишиневских, Ясских, Измаильских, Фокшанских, Рымникских, Констанцских и других. В ходе операции советские войска потеряли 12,5 тысяч человек, тогда как немецкие и румынские войска лишились 18 дивизий. 208600 немецких и румынских солдат и офицеров попали в плен.
Указанная точка зрения в информационных материалах может не совпадать с точкой зрения редакции информационного агентства Kazakhstan Today
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