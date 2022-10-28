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В Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА

27.10.2022, 16:42 6856
В Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" встретил главу Европейского совета Шарля Мишеля, сообщает "БОРТ№1".
 
На встречу также прибыли президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
 
Ранее Токаев встретился с кыргызским коллегой Садыром Жапаровым.
 
Напомним, сегодня состоится встреча глав государств Центральной Азии с президентом Европейского совета.
 

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Внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября

27.10.2022, 18:41 4741
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 28 октября, сообщает пресс-служба организации.
 
28 октября в режиме видеоконференции состоится внеочередная сессия совета коллективной безопасности ОДКБ, в ходе которой планируется обсудить результаты работы миссии организации, направленной в Армению 15 сентября 2022 года по решению СКБ ОДКБ в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. Также предполагается рассмотреть совместные меры по оказанию помощи Армении.
 

Токаев на встрече глав ЦА: Нужно строить мосты, а не стены

27.10.2022, 18:23 5106
Токаев на встрече глав ЦА: Нужно строить мосты, а не стены
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Европейский союз сегодня - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил на встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета Шарля Мишеля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает "БОРТ№1".
 
Открывая встречу, президент Казахстана отметил символичность того, что она проходит накануне 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом.
 

Европейский союз одним из первых признал Центральную Азию как единый сплоченный регион, имеющий глубокую историческую и культурную общность. За 30 лет наши отношения с Евросоюзом получили существенное развитие и способствовали укреплению суверенитета, независимости и территориальной целостности государств Центральной Азии. Межрегиональный диалог распространился практически на все приоритетные сферы сотрудничества, но потенциал не исчерпан. Сегодняшняя встреча на высшем уровне является ярким свидетельством нашего стремления и далее расширять конструктивное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах", - сказал глава государства.

 
Токаев отметил, что Центральная Азия, находясь на стыке Азиатского и Европейского континентов, является связующим мостом между геополитическими центрами и мировыми рынками.

Мир вокруг нас стремительно меняется. Центральная Азия ощущает на себе угрозы, исходящие от беспрецедентной геополитической напряженности. Сегодня крайне важно укрепить взаимное доверие и дух сотрудничества в сердце Евразии. В это непростое время нам, и тем, кто находится в Центральной Азии и в Европе, нужно строить мосты, а не стены", - заявил президент Казахстана.


Он назвал торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие одним из важнейших направлений сотрудничества. Сегодня ЕС - один из ключевых экономических и торговых партнеров Казахстана, заявил Токаев.
 

За последние 10 лет Евросоюз инвестировал в страны Центральной Азии более 120 миллиарда долларов, что составляет фактически 40% прямых иностранных инвестиций в регион. Около 70% всех этих средств были направлены в Казахстан. За 8 месяцев с начала текущего года объем торговли между Казахстаном и странами ЕС достиг почти 30 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сегодня около трех тысяч компаний с участием европейского капитала успешно работают в различных секторах экономики Казахстана", - отметил глава государства.

 
Президент считает, что торговля между  странами должна иметь более сбалансированную структуру.
 

Казахстан может предложить более 100 видов обработанных товаров на сумму около 1,5 миллиарда долларов в год в таких отраслях, как машиностроение, производство железа и стали, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Перспективная тематика - продовольственная безопасность. Как вам известно, мы ежегодно экспортируем более 5 миллионов тонн пшеницы, в том числе в страны ЕС. За последний год наш экспорт продовольственных товаров в ЕС увеличился на 32 % и превысил 630 миллионов долларов. Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС. Отдельная тема - это "зеленая" энергетика. Я полагаю, что здесь мы также могли бы тесно сотрудничать. В целом хотел бы выразить уверенность в том, что сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом будет продолжаться", - отметил Токаев.

 
На встрече также выступили президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.
 
В завершение встречи главы государств Центральной Азии и президент Европейского совета приняли совместное заявление для СМИ.
 

Михаил Мишустин прибыл в Казахстан

27.10.2022, 17:38 5816
Михаил Мишустин прибыл в Казахстан
Фото: government.ru
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Казахстан. В Астане его встретили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, сообщает пресс-служба российского премьера.
 
В Астане Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.
 
Ранее сообщалось, что в Акорду прибыли глава Европейского совета и президенты стран ЦА.
 

Довести объем двусторонней торговли до 2 млрд долларов договорились Токаев и Жапаров

27.10.2022, 16:09 7326
Довести объем двусторонней торговли до 2 млрд долларов договорились Токаев и Жапаров
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с кыргызыским коллегой Садыром Жапаровым, который прибыл в Казахстан для участия во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета. сообщает "БОРТ№1".

Наша двусторонняя встреча будет способствовать дальнейшему продвижению отношений между нашими странами. Между нашими государствами нет разногласий. Уверен, что благодаря совместным усилиям мы сможем приумножить наши достижения, а двустороннее партнерство продолжит динамично развиваться", - отметил Токаев, приветствуя президента Кыргызстана.


Садыр Жапаров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить столицу Казахстана.

Я рад участвовать в первой встрече глав государств Центральной Азии и Европейского союза в Астане. Мы высоко ценим уровень кыргызско-казахских отношений. Пользуясь случаем, поздравляю Вас с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами", - отметил Жапаров.


Лидеры государств высоко оценили практические результаты совместной работы правительств двух стран в сфере торговли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 17,7 процента. Таким образом, планомерно реализуется задача по доведению объемов двусторонней торговли до 2 млрд долларов.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы казахско-кыргызского взаимодействия в транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.
 

Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу - глава Европейского совета

27.10.2022, 13:55 9656
Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу - глава Европейского совета
Фото: akorda.kz
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель провели брифинг для представителей масс-медиа, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент Европейского совета Шарль Мишель высказал благодарность за теплый прием и поздравил Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с Днем Республики.
 

Наши связи становятся крепче и прочнее. Центральная Азия и Европа становятся ближе друг к другу, и отношения между нами укрепляются. Казахстан - важный партнер Европейского союза, а также важный игрок на международной арене и в регионе. Хочу поздравить Вас с проведением первой встречи глав государств Центральной Азии и Европейского союза. Тесное сотрудничество со странами Центральной Азии открывает путь к обеспечению развития и безопасности региона. Сегодняшняя встреча имеет большее значение, чем просто политический диалог между двумя регионами", - подчеркнул Шарль Мишель.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что первый визит президента ЕС в Казахстан является проявлением высокого уважения и доверия к нашей стране. Он выразил признательность Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение посетить Казахстан.
 

Только что состоялись содержательные и плодотворные переговоры, которые будут способствовать выведению двусторонних отношений на новый уровень. Наша встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении нашего интенсивного политического диалога. Также мы подтвердили важность укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом в рамках соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве", - сказал глава государства.

 
Как сообщил президент Казахстана, Европейский союз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров нашей страны. За 30 лет в экономику Казахстана привлечено свыше 160 миллиардов долларов инвестиций из ЕС. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Казахстаном и Евросоюзом увечился на 43% и составил 26 миллиардов долларов.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что в ходе переговоров с президентом ЕС была дана положительная оценка двусторонних связей в сферах энергетики, "зеленой" экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Стороны договорились о совместных усилиях для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества.
 

Отмечена важность развития международных транспортных маршрутов в целях обеспечения глобальной цепочки поставок товаров. Это особенно актуально в нынешних геополитических условиях. Также мы рассмотрели возможности использования Европейским союзом Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отдельное внимание было уделено минимизации негативных последствий для экономики Казахстана на фоне европейских санкций, - заявил глава государства.

 
Наряду с этим в ходе переговоров был продолжен диалог по вопросам демократии, прав человека, верховенства права. Шарль Мишель выразил поддержку масштабным реформам, проводимым в рамках построения справедливого Казахстана.
 
Лидер Казахстана поблагодарил европейскую сторону за поддержку, оказываемую нашей стране в рамках различных программах.
 

На встрече мы также обсудили актуальную региональную и международную повестку. Мы также обстоятельно рассмотрели текущую ситуацию в Афганистане и межрегиональные отношения ЕС со странами Центральной Азии. Я выразил признательность господину Шарлю Мишелю за то, что он принял приглашение участвовать во встрече, которая сегодня после обеда пройдет в Астане в формате С5+. Мы договорились объединить наши усилия и совместно работать на международном уровне, - добавил глава государства.

 
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение итогами завершившихся переговоров и отметил, что по приоритетным направлениям был достигнут ряд договоренностей. Как подчеркнул глава государства, визит президента Шарля Мишеля в нашу страну будет способствовать укреплению взаимодействия между Казахстаном и Европейским союзом.
 
Ранее сообщалось, что Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз.
 

Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз

27.10.2022, 12:01 9826
Токаев и глава Европейского совета обсудили взаимодействие в формате Центральная Азия - Европейский союз
Фото: akorda.kz
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Европейского совета Шарль Мишель обсудили вопросы энергетической и продовольственной безопасности, развития "зеленой" экономики, транспорта и логистики. Лидеры обменялись мнениями по развитию взаимодействия в формате Центральная Азия - Европейский союз, сообщает Акорда.
 
Приветствуя Шарля Мишеля, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что развитие стратегических партнерства с Европейским союзом всегда было одним из главных внешнеполитических приоритетов Казахстана.
 

Ваш визит предоставляет прекрасную возможность отметить значительные достижения по всему спектру партнерства между Казахстаном и Европейским союзом. В следующем году мы будем отмечать знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. Мы рассматриваем ваш официальный визит в Казахстан как еще одно свидетельство взаимной заинтересованности в выводе наших отношений на новый уровень", - сказал президент Казахстана.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стал первой и единственной страной в Центральной Азии, подписавшей с Европейским союзом соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве.
 
Глава государства считает, что регулярные контакты на высоком уровне укрепляют возможности для развития всестороннего диалога между Казахстаном и ЕС.
 
Президент Европейского совета Шарль Мишель поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное гостеприимство и с удовлетворением отметил динамичное развитие сотрудничества между Казахстаном и ЕС.
 

Впервые мы встретились в Брюсселе и с тех пор поддерживаем тесные контакты и работаем в различных сферах. Отмечаю важность совместной работы на региональном уровне. Рад встрече с вами для того, чтобы обсудить актуальные вопросы нашего сотрудничества, в том числе касающиеся изменения климата", - сказал Шарль Мишель.

 

Кошанов возглавил предвыборный штаб Токаева

27.10.2022, 08:30 11711
Кошанов возглавил предвыборный штаб Токаева
Фото: Акорда
Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Кошанов возглавил предвыборный штаб Касым-Жомарта Токаева.
 

По результатам консультаций с членами Народной коалиции и по согласованию с кандидатом руководителем Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева определен Ерлан Кошанов", - сообщила пресс-служба Народной коалиции.

 
Напомним, внеочередные выборы президента Республики Казахстан состоятся 20 ноября 2022 года. 21 октября завершился этап регистрации кандидатов на выборы президента. Зарегистрированы шесть кандидатов. Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 

Президент Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан

26.10.2022, 19:43 14211
Президент Евросовета прибыл с официальным визитом в Казахстан
Фото: Telegram/UKIMET
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.

В столичном аэропорту высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках визита запланирована встреча президента Европейского совета с главами государств Центральной Азии, а также еще ряд двусторонних переговоров.
 

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