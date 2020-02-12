В Алматы прошел торжественный приём, посвящённый Дню дипломатического работника

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - Торжественный приём, посвящённый Дню дипломатического работника, состоялся в понедельник в отеле Рахат Палас в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Гостями мероприятия стали представители дипломатических миссий, расквартированных в Алматы, руководители российских предприятий, работающих в Казахстане, представители общественности.

Перед собравшимся со словами поздравления выступил Генеральный консул Российской Федерации в Алматы Евгений Бобров . В своём выступлении он остановился на той важной роли, которую в современном мире играют дипломаты, защищающие не только интересы своих стран, но и интересы всего человечества.

Консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева представила гостям приёма участников концерта - учеников Новой школы Алматы. Ребята подготовили для гостей программу, в которую вошли песни современных российских и казахстанских композиторов, народные танцы и инструментальные композиции.

День дипломатического работника отмечается в России с 2002 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Дата 10 февраля для этого профессионального праздника была выбрана не случайно - именно в этот день в 1549 году был создан Посольский приказ, ставший, по сути, первым дипломатическим учреждением страны.

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