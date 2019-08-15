Генконсул РФ в Алматы поделился впечатлением от поездки в Кызылординскую область

Фото со страницы акимата Кызылординской области в Facebook

Кызылорда. 14 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков встретился с генеральным консулом Российской Федерации в Алматы Евгением Бобровым. На встрече обсуждены перспективные для обеих сторон сферы сотрудничества, передает Kazakhstan Today.

Целью моей поездки в регион было прежде всего знакомство с новым акимом области и подтверждение планов по дальнейшему сотрудничеству. Мы работаем с Кызылординской областью по совместным проектам в различных отраслях, в том числе на международном уровне, на космодроме Байконур. Кроме того, речь шла о создании дополнительных совместных проектов, о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и инфраструктуры", - отметил Бобров.

По словам генерального консула, Кызылординская область произвела на него хорошее впечатление. Ранее дипломат приезжал в регион в апреле текущего года.

Я восхищен достижениями области в плане информатизации, в особенности региональным ситуационным центром. Было приятно слышать, что около 500 кызылординских выпускников обучаются в лучших вузах Российской Федерации. В целом наша беседа носила очень дружеский характер", - цитирует генконсула РФ пресс-служба акима Кызылординской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства