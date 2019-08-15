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Генконсул РФ в Алматы поделился впечатлением от поездки в Кызылординскую область

14.08.2019, 10:47 9910
Генконсул РФ в Алматы поделился впечатлением от поездки в Кызылординскую область
Фото со страницы акимата Кызылординской области в Facebook
Кызылорда. 14 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков встретился с генеральным консулом Российской Федерации в Алматы Евгением Бобровым. На встрече обсуждены перспективные для обеих сторон сферы сотрудничества, передает Kazakhstan Today.
 

Целью моей поездки в регион было прежде всего знакомство с новым акимом области и подтверждение планов по дальнейшему сотрудничеству. Мы работаем с Кызылординской областью по совместным проектам в различных отраслях, в том числе на международном уровне, на космодроме Байконур. Кроме того, речь шла о создании дополнительных совместных проектов, о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и инфраструктуры", - отметил Бобров.

 
По словам генерального консула, Кызылординская область произвела на него хорошее впечатление. Ранее дипломат приезжал в регион в апреле текущего года.
 

Я восхищен достижениями области в плане информатизации, в особенности региональным ситуационным центром. Было приятно слышать, что около 500 кызылординских выпускников обучаются в лучших вузах Российской Федерации. В целом наша беседа носила очень дружеский характер", - цитирует генконсула РФ пресс-служба акима Кызылординской области. 

 

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