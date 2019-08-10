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В ЕАЭС приняли Концепцию трансграничного информационного взаимодействия

09.08.2019, 20:02 11017
Чолпон-Ата. 9 августа. Kazakhstan Today - Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) принял концепцию документа, позволяющего хозяйствующим субъектам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) взаимодействовать между собой и с уполномоченными органами государств-членов, передает Kazakhstan Today.
 
Итогами заседания ЕМПС, состоявшегося сегодня, 9 августа в Чолпон-Ате (Кыргызская Республика), стало принятие важных решений в сферах реализации цифровой повестки ЕАЭС, взаимодействия стран Союза по вопросам промышленной кооперации, торгового сотрудничества и ряде других, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
 
В частности, межправсовет одобрил Концепцию трансграничного информационного взаимодействия для обеспечения информационного взаимодействия юридических лиц (хозяйствующих субъектов) стран Союза между собой и с уполномоченными органами государств-членов. Предполагается, что реализация концепции создаст возможности для взаимодействия между бизнесом и госорганами с использованием электронной цифровой подписи. Ожидается, что требования к субъектам инфраструктуры, операторам, обеспечивающим такие сервисы, и другие правила будут разработаны и утверждены странами ЕАЭС до мая 2020 года. 
 
Члены ЕМПС утвердили совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения стран Союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы.
 
Согласно прогнозу в 2020 году по сравнению с 2017 годом в целом по Союзу производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 3,7% до $118,6 млрд. Рост взаимной торговли составит 24% - таким образом, объем взаимных поставок вырастет до $10,4 млрд. Экспорт в третьи страны увеличится на 19,2%, что в долларовом эквиваленте составит $4,1 млрд долларов, а импорт увеличится на 3,2%. В 2020 году импорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из третьих стран в Союз составит $31,3 млрд, тем временем экспорт из Союза в третьи страны составит $56,7 млрд.
 
Межправсовет утвердил обновленный паспорт проекта "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Цель проекта - создать цифровую экосистему для обеспечения взаимодействия хозяйствующих субъектов государств-членов ЕАЭС в целях промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий, обеспечить моделирование производственных цепочек и оптимальную загрузка производственных мощностей, а также стимулировать инновационные процессы путем трансфера технологий. 
 
В рамках проекта реестр хозяйствующих субъектов евразийской сети к концу 2020 года должен содержать около 50 тыс. хозяйствующих субъектов, а к 2024 году - почти 125 тыс.
 
При этом, согласно основному сценарию, в рамках евразийской сети к концу 2020 года должно быть заключено более 350 контрактов на сумму около 9,7 млрд российских рублей, а к 2024 - более 3,5 тыс. контрактов на общую сумму более 110 млрд рублей.
 
Члены Межправсовета подписали Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС. Документ разработан странами Союза совместно с Комиссией для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан государств-членов и окружающей среды, а также выполнения международных обязательств по Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. 
 
Соглашением регулируются отношения, связанные с перемещением из одной страны Союза в другую, например, отходов, в состав которых входят мышьяк, ртуть или их соединения, пыли металлургических производств и производства стекла с содержанием бериллия, гальванических осадков, отходов производства хлорорганических кислот и так далее. 
 
Действие соглашения распространяется на юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих трансграничные перевозки отходов при взаимной торговле стран ЕАЭС. Трансграничное перемещение отходов физическими лицами для личного пользования запрещено. 
 
ЕМПС также поручил Комиссии совместно с правительствами стран Союза проанализировать возможности гармонизации норм корпоративного права для введения организационно-правовой формы "евразийская компания". Комиссия ЕЭК уже изучила опыт Европейского союза и так называемых европейских компаний. Результаты анализа показали, что использование опыта ЕС по формированию наднациональной системы корпоративного права в рамках Союза станет логичным продолжением евразийской экономической интеграции.
 

Такая форма создаст благоприятные условия для вовлечения производителей в международные кооперационные цепочки, облегчит доступ на внешние рынки и способствует позиционированию компании Союза на мировых рынках. Кроме этого, для отдельных секторов экономики это может стать стимулом существенного углубления интеграции и устранения препятствий на внутреннем рынке Союза", - отметили в ЕЭК.

 
Напомним, председатель правительства России Дмитрий Медведев на межправсовете обозначил пять приоритетов Евразийского экономического союза
 

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