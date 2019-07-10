В газете New Europe вышла статья Нигматулина о подготовке к Евразийскому форуму спикеров

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - В газете New Europe (Бельгия) опубликована статья председателя мажилиса Нурлана Нигматулина "Большая Евразия: на пути к общему будущему" о подготовке к Евразийскому форуму спикеров, передает Kazakhstan Today.

Выход статьи приурочен к предстоящему 23-24 сентября текущего года в Нур-Султане IV Совещанию спикеров парламентов стран Евразии на тему "Большая Евразия: Диалог. Доверие. Партнерство", сообщили в пресс-служба мажилиса.

Главный посыл Казахстана заключается в позиционировании Евразии как площадки для апробации принципиально новой модели партнерства на основе совместного, коллективного решения возникающих противоречий между теми или иными государствами, а также противодействия общим вызовам", - отмечается в статье.

Нурлан Нигматулин напомнил, что идея "евразийской интеграции" Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которой в этом году исполнилось 25 лет , была обнародована в 1994 году и, пройдя ряд этапов развития, нашла сегодня свою реализацию в деятельности Евразийского экономического союза.

Последующими этапами развития стратегической инициативы Первого Президента Казахстана о выстраивании партнерства на всем Евразийском континенте стали Астанинская декларация ОБСЕ в 2010 году, а также идея, выдвинутая Нурсултаном Назарбаевым в 2015 году с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, о создании "Большой Евразии" . Данная идея подразумевает объединение в единый интеграционный проект Евразийского экономического союза, Экономического пояса Шелкового пути и Европейского союза.

Беспрецедентный проект "Большой Евразии" предусматривает гармонизацию работы данных объединений и инициатив, включая либерализацию торговых отношений между их участниками, совместное развитие транспортных коридоров, диверсификацию энергетических маршрутов, расширение инвестиционного сотрудничества и другие вопросы экономического взаимодействия", - отметил Нурлан Нигматулин.

Председатель мажилиса акцентировал внимание и на предложении Первого Президента Казахстана, высказанном в апреле текущего года на сессии Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине, создать новую геополитическую реальность "Три Д", которая означает необходимость налаживания "Трех диалогов"

Поэтому основной целью IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии является налаживание прямого многостороннего диалога между главами законодательных органов государств Европы и Азии, а также руководителями международных и межпарламентских организаций для дальнейшего углубления и расширения взаимодействия и сотрудничества на пространстве Евразии", - отметил Нурлан Нигматулин.

По информации пресс-службы, на межпарламентский форум в Нур-Султане приглашены главы парламентов 84 стран Европы и Азии и руководители 16 международных и межпарламентских организаций. На сегодня свое участие уже подтвердили парламентарии более чем 50 стран, в том числе спикеры из более чем 40 стран, а также все 16 международных организаций.

Участие авторитетных парламентариев стран Европы и Азии в работе форума позволит обменяться мнениями по актуальным вопросам современного развития, а также получить видение и практические рецепты по продвижению к жизнеспособной модели "всеобщего выигрыша" для Евразии. Результатом дискуссии, как мы надеемся, должно стать принятие итогового документа - Совместного заявления спикеров, - которое отразит взгляды парламентариев на дальнейшее развитие евразийского континента на пути к нашему общему будущему. В целом предстоящий форум будет способствовать укреплению всестороннего взаимодействия и сотрудничества на Евразийском пространстве, развитию межпарламентских контактов и партнерства, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

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