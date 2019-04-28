Наладить "Три диалога" для преодоления глобальных вызовов предложил Назарбаев в Пекине

Пекин. 27 апреля. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев, принимающий участие в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине, предложил преодолевать глобальные вызовы путем налаживания "Трех диалогов", передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления на сессии Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" Елбасы рассказал о возможных путях преодоления современных глобальных вызовов. Он указал на рост конкуренции на межрегиональном уровне, подчеркнув актуальность обеспечения кибербезопасности и безопасности используемых коммуникаций, сообщила пресс-служба Первого Президента РК - Елбасы.

Под вопрос поставлена эффективность глобальных институтов развития и безопасности в целом. В экономической области стали развязываться так называемые "торговые и санкционные войны". Замедляются поставки через порты и грузовые терминалы аэропортов по всему миру. В совокупности это ведет к снижению темпов роста мировой экономики и, как следствие - к ухудшению положения людей, в первую очередь, в развивающихся странах", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В тоже время Первый Президент РК призвал мировое сообщество объединиться для решения глобальных проблем человечества.

Располагаясь в самом сердце нашего огромного континента, Казахстан всегда будет выступать за более тесное партнерство в Евразии. Наша внешнеполитическая доктрина нацелена на многостороннее сотрудничество и совместное развитие, укрепление доверия и безопасности. Когда это было необходимо, мы подавали пример всему миру по самым сложным вопросам международной повестки", - отметил Елбасы.

Первый Президент Казахстана напомнил о достижениях нашей страны в деле ядерного разоружения и противодействия распространению оружия массового уничтожения.

Мы готовы и далее прилагать сопоставимые усилия для формирования глобальной архитектуры, которая бы содействовала решению неотложных задач в геополитике и геоэкономике. По моему мнению, это можно воплотить за счет создания новой реальности "Три Д", которая означает необходимость налаживания "Трех диалогов". Первый затрагивает глобальный уровень - это диалог между США, Россией, Китаем и Европейским Союзом", - сказал Елбасы.

Второй диалог, как подчеркнул Нурсултан Назарбаев, необходим на уровне Евразии с целью объединения потенциалов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Третий диалог - это системный экономический диалог между Евразийским экономическим союзом, Европейским Союзом, Шанхайской организацией сотрудничества и Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии. Развитие экономической кооперации в таком формате способно, во-первых, дать мощнейший импульс для развития наших стран, роста экономик и повышения благополучия граждан. Во-вторых, создать новые источники диверсификации, укрепления конкурентоспособности, улучшения бизнес-климата и повышения инвестиционной привлекательности государств. В-третьих, трансформироваться в сигнал для повышения глобальной роли Большой Евразии", - сказал Первый Президент Казахстана.

В заключение Елбасы отметил, что запуск трех указанных диалогов отвечает общим интересам всех участников форума и подчеркнул необходимость формирования взаимосвязи для устойчивого будущего объединенной Евразии.

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