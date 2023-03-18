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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наступил день тишины перед выборами в мажилис и маслихаты. Сегодня, 18 марта, в 00.00 завершилась предвыборная агитация, передает корреспондент агентства.





18 марта и в день голосования, 19 марта, любая агитация запрещена. В эти дни также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами, голосование в поддержку кандидатов. Нельзя также проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования, их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим ЦИК", - сказал заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев.





Он отметил, что результаты данных опросов разрешается опубликовать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00.00 20 марта 2023 года.





Несоблюдение указанных требований конституционного закона влечет ответственность по статьям 102 и 120 КоАП.





Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов мажилиса, так и маслихатов всех уровней", - уточнил замгенпрокурора.





Напомним, 19 января указом президента были назначены внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан. Они пройдут завтра, 19 марта 2023 года. Параллельно с выборами депутатов мажилиса пройдут выборы депутатов маслихатов всех уровней (районные, городские, областные).





Стоит отметить, что с нового года изменился порядок формирования мажилиса. Настоящая избирательная кампания проводится по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.





Как сообщалось ранее, теперь 69 депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам. Исключается квота Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе.





Также в конституционный закон "О выборах в Республике Казахстан" вносятся поправки, направленные на законодательное регулирование положений по избранию депутатов мажилиса и маслихатов по мажоритарной системе. Мажилис будет формироваться как по партийным спискам - 70%, так и по одномандатным округам - 30%.





Маслихаты областей - по партийным спискам - 50%, по одномандатным округам - 50% депутатов. Маслихаты районов - полностью по одномандатным округам.





По данным Центризбиркома , на 18.00 18 февраля ЦИК зарегистрированы партийные списки кандидатов в мажилис парламента всех 7 политических партий страны, в которые включен 281 кандидат, из которых 107 человек - это женщины, молодежь и лица с инвалидностью, которые, как известно, в соответствии с законодательством должны составлять не менее 30 процентов от общего числа включенных в список.





Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров проинформировал, что по одномандатным округам в мажилис парламента по состоянию на 13 марта зарегистрировано 385 кандидатов. Наибольшая конкуренция отмечена в избирательных округах Астаны и Алматы, она составляет 38 и 40, а также 30, 28 и 27 кандидатов на один мандат. Наименьшая конкуренция по итогам регистрации сложилась в округе № 25 Туркестанской области - 4 кандидата на один мандат.





Аккредитация международных наблюдателей завершилась 13 марта. Центральной избирательной комиссией аккредитованы 793 наблюдателя, в том числе представители миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, Организации тюркских государств, ТюркПА, ШОС, СВМДА, ОИС, Средиземноморской парламентской ассамблеи, а также от 41 иностранного государства.





Председатель ЦИК сказал, что по линии двустороннего сотрудничества для наблюдения за выборами прибудут представители центральных избирательных комиссий 16 стран, в том числе председатели центральных избирательных комиссий Азербайджана, Молдовы, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.





По данным ЦИК, в списки избирателей , переданные на участки местными исполнительными органами, по состоянию на 26 февраля включено 12 млн 32 тысячи 550 граждан.





Граждане Казахстана могут принять участие во внеочередных выборах депутатов мажилиса парламента РК за рубежом , сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Республики Казахстан. При загранучреждениях Казахстана в 62 иностранных государствах образованы 77 избирательных участков.





В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге.



