Казахстанцы, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать на выборах в мажилис в 62 странах

В последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах

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Алматы. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании по вопросам дальнейшего социально-экономического развития Алматы поручил МЧС и руководству города в кратчайшие сроки провести сейсмоаудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности.





Он отметил, что в последний раз паспортизация объектов в городе проводилась в 2017 и 2018 годах. В этой связи Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с акиматом города следует в кратчайшие сроки провести аудит и реализовать действенные меры по усилению сейсмической безопасности, подчеркнул глава правительства.





Необходимо использовать мировой опыт этих в вопросах, причем не только в Алматы, но и во всех других регионах республики, потенциально подверженных землетрясениям. Уполномоченным госорганам нужно оперативно рассмотреть вопрос законодательного ужесточения ранее упраздненных процессов проектирования, строительства и контроля", - сказал Смаилов.





В целом он акцентировал внимание на необходимости улучшить градостроительную политику в городе, что особенно актуально на фоне обсуждения и согласования проекта Генерального плана Алматы до 2040 года.





Акимату нужно учесть допущенные при строительстве города ошибки по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Также требуется обратить особое внимание на высотность и плотность застройки с сохранением историко-культурного наследия", - подчеркнул Смаилов





Он обозначил важность комплексной реализации мер по решению экологических проблем города и оперативной доработки плана развития Алматинской агломерации.





Также Смаилов отметил, что за последние 10 лет темпы роста заработной платы в Алматы остаются ниже среднего показателя по республике.





Нужно обеспечить ежегодный рост реальных денежных доходов алматинцев. Это комплексная работа. Прежде всего, следует сосредоточиться на создании новых высокооплачиваемых рабочих мест и сохранении высокой динамики привлечения инвестиций", - сказал Смаилов.





По его словам, работа по повышению доходов населения напрямую связана с реализацией мер сдерживания инфляции. Поэтому необходимо внимательно следить за ценообразованием на рынках, включая "Алтын орду", так как деятельность местных перекупщиков влияет на стоимость продуктов и других товаров не только в городе, но и по всей стране.





Премьер-министр добавил, что параллельно нужно проработать вопрос создания дополнительных торговых площадок в восточной и северной частях Алматинской агломерации для развития конкуренции, а также обеспечить эффективную работу региональной комиссии по расследованию посреднических схем.





Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение. По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.