Выборы в мажилис и маслихаты состоятся в один день - ЦИК

Сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов в депутаты маслихатов продлятся с 20 января до 8 февраля 2023 года

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Центральной избирательной комиссии проголосовали за проведение выборов в мажилис и маслихаты в один день - 19 марта.





Сообщается, что сроки выдвижения и самовыдвижения кандидатов в депутаты маслихатов начинаются сегодня, 20 января, и продлятся до 8 февраля 2023 года.





Предвыборная агитация стартует с 18.00 18 февраля до 00.00 18 марта. 18 марта - день тишины.





Как проинформировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, кандидатом в депутаты мажилиса может быть гражданин Республики Казахстан, проживающий на ее территории последние 10 лет, достигший 25 лет.





Кандидатом в депутаты маслихата может быть гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет.





Напомним, датой выборов в мажилис парламента РК назначено 19 марта. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов.





Дополнено 20.01.2023, 13.40





В Центризбиркоме сообщили, что на выборы выделено 33,4 млрд тенге. При отдельном проведении выборов в мажилис и маслихаты потребовалось бы порядка 60 млрд тенге.





Напомним, после референдума по поправкам в Конституцию в госбюджет было возвращено 1,6 млрд тенге, после президентских выборов - 1,9 млрд.





Также в ЦИК рассказали, сколько бюллетеней будет на выборах.





По словам зампредседателя Центризбиркома Константина Петрова, в городах и районах будет разное количество бюллетеней.





Четыре - в мегаполисах и пять - в областных и районных центрах. Пятый избирательный бюллетень будет доступен в 17 областях, и это будет либо городской, либо районный мажоритарный бюллетень", - рассказал Петров.





Он напомнил, что выборы будут проходить по смешанной системе. Одна половина депутатов будет избираться по партийным спискам, вторая - по одномандатным округам.





Таким образом, избиратели смогут проголосовать за кандидатов от политических партий (по списку) и за кандидатов от одномандатных округов (выдвигаемых общественными организациями или самовыдвиженцев).





Для жителей мегаполисов будут представлены четыре бюллетеня: 2 - в мажилис и 2 - в маслихат.