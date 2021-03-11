В Казахстане пересмотрят ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили законопроект о ратификации Соглашения об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза, передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения норм документа депутаты подняли вопрос о гармонизации законодательства в части ответственности за незаконный оборот в данной сфере, сообщает пресс-служба мажилиса.

По словам председателя мажилиса Нурлана Нигматулина, в Казахстане статьи за незаконный оборот драгоценных металлов и камней декриминализованы, в то время как, к примеру, в России и Беларуси за подобные правонарушения предусматривается уголовная ответственность.

У нас предусмотрена только административная ответственность. И это при том, что количество хищений драгоценных металлов и, как следствие, их незаконный оборот не снижается, а растёт из года в год",- отметил Нурлан Нигматулин.

По его информации, только на предприятии "КазахАлтын" за период с 2015 по 2020 годы было задержано более 32 тысяч нелегальных старателей. С февраля 2019 года по сентябрь 2020 года там же задержали и передали в полицию 5722 нелегальных старателей, из них 80% совершили преступление повторно. Нигматулин отметил, что преступников не останавливает ни административный арест, ни штрафы.

Незаконных старателей, как показывает практика, штрафами не запугать. По оценке экспертов, на каждые 3 тонны легально добытого у нас золота приходится 1 тонна добытого нелегально. Акционеры, инвесторы принимают разные меры, МВД борется, но ситуация не улучшается. Вы, Бейбут Бакирович, как министр, и в целом ваше министерство на чьей стороне? Вы с кем - с акционерами предприятий или с незаконными старателями?" - обратился Нурлан Нигматулин к министру индустрии и инфраструктурного развития.

Выслушав ответ министра о необходимости усиления наказания за эти правонарушения, спикер мажилиса поднял вопрос, почему уполномоченное министерство до сих пор не внесло такие предложения.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития как уполномоченный орган должно быть заинтересовано в ужесточении наказания. И вам надо совместно с правоохранительными органами изучить правоприменительную практику, изучить международный опыт и внести поправки по усилению ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Депутаты со своей стороны вас поддержат", - подчеркнул Нигматулин.





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