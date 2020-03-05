В Казахстане планируют законодательно запретить снюсы

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин высказался за введение на законодательном уровне запрета на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных никотинсодержащих изделий , передает Kazakhstan Today.

В ходе рассмотрения в первом чтении проекта кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" депутаты выразили опасения насчёт таких появившихся на рынке никотинсодержащих изделий, как снюсы, которые, по мнению парламентариев, представляют собой большую опасность, прежде всего, для несовершеннолетних. В связи с этим депутаты внесли в проект Кодекса о здоровье поправку, запрещающую как продажу, так и ввоз, производство и распространение некурительных табачных изделий, сообщает пресс-служба мажилиса.

Как отметил Нигматулин, снюсы становятся угрозой для казахстанских семей.

У нас главный санитарный врач в декабре прошлого года вынес постановление о временном запрете снюса. Но не секрет, что разными путями, в разной форме снюсы продолжают поступать в страну и казахстанские подростки продолжают их потреблять. И тут, конечно же, одного постановления санитарного врача явно недостаточно. Нужны более кардинальные меры. И прежде всего, наверное, на законодательном уровне", - сказал Нигматулин.

Он также подчеркнул необходимость предусмотреть ответственность за нарушение этого запрета.

Это должна быть ощутимая ответственность, а не 5-10 МРП, что не даст никакого эффекта. Более того, профилактику и борьбу со снюсом надо проводить по аналогии борьбы со спайсом и другими синтетическими наркотиками. То есть масштабно и повсеместно", - сказал Нурлан Нигматулин.

По информации пресс-службы, рабочая группа до второго чтения отработает данный вопрос, проведет консультации с педагогической общественностью и МВД, и внесет соответствующие поправки.

Давайте не обманывать себя: тут полумерами не обойтись", - резюмировал спикер мажилиса.

По информации из открытых источников, один пакетик снюса содержит как минимум 40 миллиграммов никотина , что соразмерно двум пачкам сигарет, выкуренных за раз. Эксперты относят снюсы к лёгким наркотикам, вызывающим при потреблении нейротоксические нарушения. Согласно мировому опыту в Европейском союзе (кроме Швеции) продажа снюса запрещена с 1992 года, в России запрет введён с 2015 года.

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