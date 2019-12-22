Казахстан вводит запрет на синтетический никотин

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане ввели временный запрет на снюсы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает телеканал КТК , снюсы распространяют уже по всей республике. При этом дозы синтетического никотина в них настолько велики, что могут привести к летальному исходу.

В настоящее время выявлено в Северном Казахстане, выявлено содержание в российской смеси "Никитич", производство Санкт-Петербург. Здесь содержание в одной дозе составляло 52 миллиграмма на грамм. Вот представляете, какое это огромное количество? Если его употребит ребёнок, то это грозит и летальным исходом", - сообщил председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что до сих пор не было серьёзных оснований для запрета снюсов. В то же время никто фактически не регулировал продажу курительных и жевательных смесей в стране. Теперь, помимо запрета, санитарные врачи вместе с чиновниками управлений образования и здравоохранения намерены создать специальную группу. Они будут проверять ночные клубы и интернет-магазины. С последними сложнее. В сети торговля ведётся без адресов и личных данных. Нарушителей запрета ждёт штраф от 500 тыс. до 4 млн тенге. Срок запрета пока не установлен.

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