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Казахстан вводит запрет на синтетический никотин

21.12.2019, 13:33 13474
Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане ввели временный запрет на снюсы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает телеканал КТК, снюсы распространяют уже по всей республике. При этом дозы синтетического никотина в них настолько велики, что могут привести к летальному исходу.
 

В настоящее время выявлено в Северном Казахстане, выявлено содержание в российской смеси "Никитич", производство Санкт-Петербург. Здесь содержание в одной дозе составляло 52 миллиграмма на грамм. Вот представляете, какое это огромное количество? Если его употребит ребёнок, то это грозит и летальным исходом", - сообщил председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Жандарбек Бекшин.

 
Он отметил, что до сих пор не было серьёзных оснований для запрета снюсов. В то же время никто фактически не регулировал продажу курительных и жевательных смесей в стране. Теперь, помимо запрета, санитарные врачи вместе с чиновниками управлений образования и здравоохранения намерены создать специальную группу. Они будут проверять ночные клубы и интернет-магазины. С последними сложнее. В сети торговля ведётся без адресов и личных данных. Нарушителей запрета ждёт штраф от 500 тыс. до 4 млн тенге. Срок запрета пока не установлен.
 
Напомним, что ранее полиция опровергла информацию из соцсетей о распространении жевательной резинки под названием СНЮС в школах Тараза.
 

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