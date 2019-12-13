Тараз. 12 декабря. Kazakhstan Today - Полиция опровергла сообщения о распространении жвачки с никотином в школах Тараза, передает Kazakhstan Today.

Сообщаем, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что в городе Таразе якобы распространялись жевательные резинки под названием СНЮС с высоким содержанием никотина, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По информации ведомства, в регионе не зарегистрированы факты распространения подобной продукции. Виновные в распространении заведомо ложных сведений будут привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности.

Ранее сообщение о том, что в школе детям раздали жвачки "с лошадиной дозой никотина", распространилось в WhatsApp среди жителей нескольких регионов Казахстана. Рассылка сопровождается видео, на котором снят ребенок в неадекватном состоянии, якобы отравившийся снюсом. Ранее аналогичная рассылка была зарегистрирована в России. Как выяснилось, случай произошел в Новосибирске. По данным местных СМИ, ребенку была оказана медицинская помощь, в настоящее время он чувствует себя хорошо.

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