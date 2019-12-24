Санврачи обнаружили ударную дозу никотина в продаваемых в Алматы снюсах

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг провел закуп проб снюсов, реализуемых на объектах торговли. Об этом сообщила руководитель ведомства Айзат Молдагасимова, передает Kazakhstan Today.

По словам Молдагасимовой, ведомство решило проверить точки продаж снюсов из-за опубликованных в социальных сетях видео угощения детьми опасным веществом . Санврачи закупили никотиносодержащие подушечки и жевательного табака "Siberia" производства Швеции, а также жевательной смеси без табака "MAD" производства Россия с целью определения фактического содержания никотина в каждой порции, пишет inAlmaty.kz

На сегодня одной из актуальных тем является увлеченность подростками снюсами. Нами было отобрано восемь проб снюсов. На пачках написано, что вещество не содержит никотин. Как выяснилось на самом деле, в одной таблетке содержится столько же никотина, сколько в четырех-пяти сигаретах. Мы предполагаем, что в них также содержится синтетический никотин", - сказала Айзат Молдагасимова.

Санврачи также отметили, что в этом году было зарегистрировано 48 случаев отравления курительными смесями.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства