В Казахстане проходят выборы в сенат

В избирательные бюллетени включены 55 кандидатов, из которых попадут в палату лишь 20

Фото: senate.parlam.kz

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 января 2023 года, в Казахстане проходят выборы 20 депутатов сената парламента Республики Казахстан.





Депутатов сената парламента избирают выборщики - граждане Республики, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании. Выборы депутатов сената проводятся на совместных заседаниях выборщиков, которые во всех регионах страны начнутся в 11.00.





По данным ЦИК РК, в избирательные бюллетени включены 55 кандидатов (после регистрации 11 кандидатами были поданы заявления о снятии кандидатуры).





4 кандидата в городе Алматы, по 2 кандидата в 6 регионах: Алматинской, Жетісу, Жамбылской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях. В остальных регионах и городах Астана, Шымкент - по 3 кандидата.





В список выборщиков по республике включено 3167 депутатов маслихатов.





Депутатом сената может стать лицо, достигшее 30 лет, с высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет, постоянно проживающий на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы не меньше трех лет. Избираются сенаторы на шесть лет, при этом половина переизбирается каждые три года.





Выдвижение кандидатов началось 29 ноября 2022 года и закончилось в 18.00 14 декабря. Предвыборная агитация прошла с 24 декабря по 00:00 13 января (19 дней). 13 января в 00.00 закончилось ее проведение и наступил День тишины перед выборами.





Установление итогов выборов депутатов сената парламента произойдет не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов - не позднее 20 января.





Дополнено. 14.01.2023. 12.25, 13.00





ЦИК опубликовал предварительные результаты голосования:





Область Абай - Кайрат Тастекеев (82,4%)





Акмолинская область - Талгат Жунусов (90,9%)





Алматинская область - Жанболат Жоргенбаев (83,2%)





Атырауская область - Алибек Наутиев (68,6%)





Актюбинская область - Амангельды Нугманов (83,1%)





Область Жетысу - Амангельды Толамисов (76,3%)





Карагандинская область - Серик Утешов (78,2%)





Кызылординская область - Руслан Рустемов (67,4%)





Жамбылская область - Сакен Арубаев (89,3%)





Туркестанская область - Мурат Кадырбек (72,5%)





Павлодарская область - Ернур Айткенов (87,1%)





Область Улытау - Советбек Медебаев (61,7%)





ВКО - Шакарым Буктугутов (86%)





Мангистауская область - Бекбол Орынбасаров (72%)





СКО - Гульмира Каримова (80,4%)





ЗКО - Арман Утегулов (74,7%)





Костанайская область - Гауез Нурмухамбетов (83,1%)





Астана - Бибигуль Жексенбай (62,1%)





Алматы - Жанна Асанова (62,2%)





Шымкент - Нурлан Бекназаров (76,7%)





ЦИК РК









Напомним, на церемонии инаугурации 26 ноября 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что подпишет указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".





Выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал президент.





С нового года изменился законотворческий процесс в парламенте. Теперь мажилис наделяется правом принимать законы. А сенат будет только одобрять или не одобрять законы, рассмотренные мажилисом.





Изменения и дополнения в Конституцию РК, проекты конституционных законов, а также законы, объявленные президентом приоритетными, будут рассматриваться на совместных заседаниях палат.





Кроме того, в конституционный закон "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" включены нормы по изменению порядка формирования сената. Президентская квота сокращается до 10 мандатов, в том числе пять депутатов сената назначаются президентом по предложению Ассамблеи народа Казахстана.





Верхняя палата будет согласовывать кандидатуры на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета.