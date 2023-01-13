В выборах в депутаты сената примут участие 55 человек

Фото: parlam.kz

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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Центральной избирательной комиссии обсудили ход подготовки регионов к выборам в сенат парламента.





В ходе обсуждения спикеры от каждого региона предоставили информацию о количестве кандидатов и готовности к выборам.





Всего на сенаторское кресло претендуют 55 человек. Больше всего кандидатов в Алматы - 4 человека. От Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской Северно-Казахстанской, и Туркестанской областей будут представлены по 2 кандидата, в остальных регионах, а также в Астане и Шымкенте зарегистрировано по 3 кандидата.





11 кандидатов после регистрации подали заявления о снятии кандидатуры.





В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области - 317 и Костанайской области - 263 и наименьшее в городах Астане - 31, Шымкенте - 30 и Алматы - 38.





Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране остается стабильной.





В день выборов на сайте ЦИК будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что способствует прозрачности и гласности избирательного процесса, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.





Завтра, 13 января, в 00.00 проведение предвыборной агитации кандидатов завершится, будет день тишины.





Представители регионов доложили, что на местах к проведению выборов все готово: пункты для голосования, бюллетени, места для наблюдателей, информация о кандидатах и т.д. Также на участках в день голосования обеспечены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.





Ранее сообщалось, что с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты.



