12.01.2023, 17:24 33396
В выборах в депутаты сената примут участие 55 человек
Фото: parlam.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Центральной избирательной комиссии обсудили ход подготовки регионов к выборам в сенат парламента.
В ходе обсуждения спикеры от каждого региона предоставили информацию о количестве кандидатов и готовности к выборам.
Всего на сенаторское кресло претендуют 55 человек. Больше всего кандидатов в Алматы - 4 человека. От Алматинской, Жетысуской, Жамбылской, Павлодарской Северно-Казахстанской, и Туркестанской областей будут представлены по 2 кандидата, в остальных регионах, а также в Астане и Шымкенте зарегистрировано по 3 кандидата.
11 кандидатов после регистрации подали заявления о снятии кандидатуры.
В список выборщиков по республике включено 3168 депутатов маслихатов. Наибольшее количество в Туркестанской области - 317 и Костанайской области - 263 и наименьшее в городах Астане - 31, Шымкенте - 30 и Алматы - 38.
Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в стране остается стабильной.
В день выборов на сайте ЦИК будут функционировать сервисы онлайн-наблюдения за регистрацией выборщиков и подведением предварительных итогов голосования, что способствует прозрачности и гласности избирательного процесса, сообщил председатель ЦИК Нурлан Абдиров.
Завтра, 13 января, в 00.00 проведение предвыборной агитации кандидатов завершится, будет день тишины.
Представители регионов доложили, что на местах к проведению выборов все готово: пункты для голосования, бюллетени, места для наблюдателей, информация о кандидатах и т.д. Также на участках в день голосования обеспечены все меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что с 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты.
Выборы в сенат пройдут 14 января.
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13.01.2023, 10:16 3541
Парламент РК одобрил утрату силы закона о Первом Президенте Дополнено
Фото: elbasy.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса и сената парламента Республики Казахстан на совместном заседании одобрили в двух чтениях законопроект о признании утратившим силу конституционного закона о Первом Президенте - Елбасы.
Закон принят в целях исполнения поправок в Конституцию, принятых на референдуме.
С принятием закона первый президент РК Нурсултан Назарбаев лишается привилегии первого главы государства, останется только историческая роль основателя этого государства. Также снимается неприкосновенность с близких родственников первого президента.
Теперь права Елбасы будут гарантироваться законом о президенте, который содержит статью об экс-президентах РК.
Дополнено 13.01.2023, 11.15
В кулуарах парламента министр юстиции РК Азамат Ескараев пояснил, что с отменой закона о первом президенте родственники елбасы лишаются гарантий неприкосновенности, однако они продолжают действовать для Нурсултана Назарбаева.
Сохраняются все гарантии для экс-президента. Членов семьи это не касается, только его. Закон, который ставится на утрату, предусматривал на имущество, счета на членов семьи соответствующие гарантии. В случае принятия закона эти гарантии отменяются", - пояснил Ескараев.
Напомним, 11 января Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте".
13.01.2023, 10:02 4696
МИД РК сделало заявление относительно теракта в Кабуле
МИД Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сделали заявление по террористическому акту в Кабуле 11 января.
Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 11 января текущего года у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей.
Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории", - сказано в заявлении ведомства.
11 января в результате взрыва у здания МИД Афганистана погиб 21 человек.
12.01.2023, 21:02 23531
Трансформация центров занятости: чем больше трудоустроенных, тем выше зарплата сотрудников
По словам главы правительства, помимо обновления структуры центров занятости нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат"
Фото: primeminister.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел расширенное заседание коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, на котором рассмотрены итоги деятельности ведомства за 2022 год и задачи на предстоящий период, сообщает пресс-служба главы правительства.
Глава МТСЗН Тамара Дуйсенова выступила с докладом об исполнении государством социальных обязательств, реализации программ по созданию новых рабочих мест и трудоустройству граждан, разрешении споров на предприятиях, внедрении "Цифровой карты семьи" и т.д.
В своем выступлении премьер-министр отметил, что правительство на постоянной основе ведет работу по укреплению социальной сферы: своевременно исполняются социальные обязательства по выплате пенсий и пособий, принимаются меры по увеличению доходов трудоспособного населения, малообеспеченные граждане охватываются адресной помощью и механизмами обеспечения занятости, планомерно внедряются новые цифровые инструменты и сервисы.
Для комплексного совершенствования законодательства в сфере соцзащиты разработан и внесен в мажилис проект Социального кодекса.
Это очень важный документ, который определяет основные социальные права казахстанцев и будет способствовать повышению качества жизни наших граждан", - сказал Алихан Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что Минтруда совместно с другими ведомствами нужно продолжить поэтапный перевод господдержки в проактивный формат посредством "Цифровой карты семьи". В этой связи он поручил обеспечить интеграцию информсистем всех госорганов с новой платформой и держать на постоянном контроле актуализацию сведений в базах данных.
Результаты анализа "Цифровой карты семьи" нам нужно использовать для оперативного реагирования на местах и повышения уровня социального благополучия граждан", - отметил Алихан Смаилов.
По его словам, глава государства обозначил конкретные задачи по повышению доходов и занятости населения, в особенности среди молодежи. В 2023 году необходимо трудоустроить не менее 100 тысяч человек из числа молодежи и предоставить молодым предпринимателям льготное кредитование под 2,5% годовых.
Средства выделены, правила приняты, нам нужно обеспечить качественное исполнение этих поручений. Конкретные индикаторы должны быть отражены в планах развития госорганов и региональных картах занятости. При этом упор нужно делать на создание постоянных рабочих мест", - сказал Алихан Смаилов.
Премьер-министр также поддержал пилотный проект по трансформации центров занятости. Однако, по его словам, помимо обновления структуры нужно перейти и на мотивационный формат оплаты труда "за результат": чем больше трудоустроенных граждан, тем выше заработная плата сотрудников службы занятости.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость уделить особое внимание защите прав казахстанцев, работающих за рубежом, совершенствованию процесса приема кандасов по принципу одного окна, внедрению системы профессиональной сертификации работников, а также социальной защите лиц с ограниченными возможностями и граждан, работающих во вредных условиях труда.
В мировой практике страхование от несчастных случаев, кроме компенсационных, включает также превентивные и реабилитационные функции. Обращает на себя внимание слабая работа финансовых институтов по вовлечению занятых в систему социального страхования и пенсионного обеспечения. Минтруда совместно с уполномоченными госорганами и финансовыми институтами необходимо выработать конкретные предложения", - подчеркнул премьер-министр.
На заседании, в котором приняли участие руководители министерств, акиматов, депутаты мажилиса и сената РК, представители отраслевых федераций и организаций, также обсуждены вопросы развития социального предпринимательства, оказания специальных соцуслуг, обеспечения промышленной безопасности, реализации региональных программ и другие.
12.01.2023, 19:00 25726
Президент принял акима Актюбинской области
В регионе наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства
Фото: Акорда
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Актюбинской области Ералы Тугжанова о социально-экономическом развитии региона за 2022 год и планах на текущий год, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил Ералы Тугжанов, в Актюбинской области наблюдается стабильная макроэкономическая ситуация. Обеспечен рост по основным социально-экономическим показателям в сферах промышленности, сельского хозяйства, инвестиций и жилищного строительства.
Президенту было доложено о мерах по привлечению инвестиций. Только за последние три месяца по итогам инвестиционных форумов заключено 12 меморандумов на сумму свыше 3 трлн тенге. Активизирована работа по улучшению экологической ситуации.
Глава государства был проинформирован об исполнении его поручений по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Аким области сообщил, что разрабатывается концепция по комплексному развитию 315 населенных пунктов. Идет реализация проекта "Ауыл аманаты", на финансирование которого в 2022 году было направлено 3 млрд тенге, в текущем году дополнительно выделено 3,5 млрд тенге.
Кроме того, в рамках проекта "Білім All" принимаются меры по повышению качества образования в 120 малокомплектных сельских школах, в которых обучается почти 10 тысяч детей.
По итогам встречи президент поручил продолжить работу по развитию инфраструктуры региона и решению социальных вопросов, волнующих жителей области.
12.01.2023, 18:25 27911
AMANAT запустил проект по правовой защите населения
Фото: Аманат
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов встретился с общественностью Атырауской области, ознакомился с деятельностью консультационного центра при региональном филиале и рассказал о запуске партийного проекта "Құқықтық көмек".
В Исатайском районе председатель партии совместно с известным правозащитником Абзалом Куспаном встретился с местными жителями и провел прием граждан.
В своем выступлении Ерлан Кошанов подчеркнул, что глава государства в рамках построения Справедливого Казахстана уделяет особое внимание вопросам прав человека. Так, создан Конституционный суд, конституционный статус приобрели Генеральная прокуратура и уполномоченный по правам человека. Правовая проблематика имеет высокую актуальность у населения, и в этой связи в регионе в пилотном режиме запускается новый партийный проект по правовой защите населения "Құқықтық көмек".
Не секрет, что у граждан по-прежнему низкая правовая и финансовая грамотность. Из-за этого они не могут защитить свои интересы в судах и госорганах. Поскольку не все жители отдаленных сел имеют доступ к услугам профессионалов, в рамках нового партийного проекта юристы будут объезжать села и оказывать населению правовую помощь. Справедливость и верховенство закона начинается именно с таких конкретных дел", - сказал председатель партии.
В рамках проекта "Құқықтық көмек" юристы посетят районные центры области для оказания юридической помощи гражданам на местах. Это помощь в составлении исков, защите и представительстве интересов в судах, органах уголовного преследования и другое. Будут проведены консультации по финансовым и правовым вопросам.
Кроме того, Ерлан Кошанов ознакомился с деятельностью консультационного центра AMANAT SERVICE, открытого при Атырауском областном филиале партии. Здесь по принципу одного окна представители государственных органов, "Отбасы банк", eGov принимают заявления граждан и разъясняют законодательство в сфере архитектуры, трудовых, жилищных отношений и прочих вопросов, волнующих население.
В этот же день председатель партии посетил участок строящейся дороги республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань. Представители подрядной организации проинформировали его о ходе строительных работ. Завершение проекта запланировано на конец текущего года.
Также Ерлан Кошанов встретился с областным активом AMANAT, обсудив ход реализации партийных проектов и подготовку к предстоящим выборам депутатов мажилиса и маслихатов. На сегодня в области более 23 тысяч аманатовцев, объединенных в 106 первичных партийных организаций.
12.01.2023, 15:30 35681
Заседание сената прошло в новом формате
Также в ходе заседания сенаторы озвучили и свои депутатские запросы
Фото: senate.parlam.kz
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в новом формате под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева прошло заседания палаты, сообщает пресс-служба сената.
Депутаты рассмотрели вопрос об освобождении от должности ряда судей Верховного суда, кандидатуры которых были представлены президентом страны, избрали членов совместной комиссии, создаваемой сенатом и мажилисом для рассмотрения проекта конституционного закона на совместном заедании палат парламента. Также сенаторы одобрили ряд законов и озвучили свои депутатские запросы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным сената, Вячеслав Салий, Асан Ескендиров и Айгуль Кыдырбаева освобождены от должностей судей Верховного суда. Соответствующее решение было принято сенаторами в ходе рассмотрения представления президента страны. Кандидатуры были предварительно обсуждены на заседании комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
В ходе заседания спикер сената прокомментировал ряд изменений в работе сената, которые вступили в силу 1 января 2023 года.
Согласно конституционной реформе с 1 января 2023 года изменен законотворческий процесс. Так, согласно новым положениям, сенат будет решать, одобрять или не одобрять закон, принятый мажилисом. При этом сенаторы также могут предложить свою редакцию той или иной нормы закона. Еще одной особенностью является то, что на заседании палаты с докладом по закону должен выступать депутат, уполномоченный головным комитетом", - пояснил Маулен Ашимбаев.
Также ходе прошедшего заседания сенаторы одобрили закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов". Целью соглашения является оптимизация обращения изделий из драгоценных металлов между двумя странами. Закон должен положительно повлиять на развитие экономического взаимодействия двух государств и поддержку отечественной ювелирной промышленности.
Одобренный депутатами закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов" направлен на дальнейшее укрепление сотрудничества двух стран в сфере гражданской авиации.
Документом регулируются вопросы авиационного поиска и спасения гражданских воздушных судов. Ожидается, что ратификация данного соглашения позволит повысить эффективность совместных действий двух стран при поиске и спасении гражданских самолетов.
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию, проекты конституционных законов отныне должны рассматриваться на совместных заседаниях палат парламента. В этой связи сегодня сенаторы избрали членов совместной комиссии на предстоящее совместное заседание палат по проекту конституционного закона "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы". Таким образом, в состав комиссии вошли сенаторы Владимир Волков, Султанбек Макежанов и Дуйсенгазы Мусин.
Также в ходе заседания сенаторы озвучили и свои депутатские запросы.
Бакытжан Байахметов выразил обеспокоенность ожидаемым дефицитом дизельного топлива и высказался о необходимости принятия комплексных мер по стимулированию роста производства нефтепродуктов в стране. Мурат Бактиярулы призвал правительство пересмотреть государственную политику в области ономастики.
В свою очередь Али Бектаев поднял проблему фермеров Сарыагашского района Туркестанской области и предложил усилить господдержку аграриев, занимающихся тепличным бизнесом.
12.01.2023, 13:33 38291
Для комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" привлечены международные консультанты
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы проведения комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" обсуждены в правительстве. Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром.
Алихан Смаилов отметил, что в рамках подписанного между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АМТ меморандумом казахстанской стороной привлечены независимые международные консультанты для проведения финансового, технического и экологического аудита предприятия.
Премьер-министр также добавил, что в "АрселорМиттал Темиртау" направлен соответствующий график проведения комплексной проверки.
В свою очередь Виджай Гоял выразил готовность оказывать полное содействие всем проверочным мероприятиям.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура ведет проверку деятельности "АрселорМиттал Темиртау".
12.01.2023, 11:11 40751
Токаеву представили материалы по реабилитации жертв политических репрессий
Фото: Акорда
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Астана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию государственного советника Ерлана Карина о работе государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, сообщает Акорда.
Деятельность государственной комиссии сосредоточена на научно-исследовательском направлении. Членами комиссии, видными учеными, экспертами проведена масштабная работа в архивах страны, изучены закрытые фонды. Совместно с заинтересованными государственными органами ведется работа по рассекречиванию ведомственных архивов и представлению материалов для реабилитации граждан.
Главе государства был представлен 31 том документов и материалов по истории различных категорий жертв репрессий.
В текущем году государственная комиссия продолжит работу по изучению истории жертв репрессий, оцифровке архивных документов и формированию электронных фондов.
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