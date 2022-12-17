Выдвижение кандидатов в депутаты сената завершилось в Казахстане

В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 29 ноября по 14 декабря 2022 года по республике выдвинуты 130 кандидатов в депутаты сената парламента на 20 мест верхней палаты, сообщил исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров на заседании ЦИК по вопросам итогов выдвижения.
По данным ЦИК, среди регионов наибольшее количество кандидатов выдвинуто в области Абай, Западно-Казахстанской области, Кызылординской области - по 8 человек, в городах Алматы и Астане - по 10. Наименьшее - 5 претендентов - в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Шымкенте - 6.
Среди кандидатов 97,7% (127) - это самовыдвиженцы и 2,3% (3) выдвинуты маслихатами.
Средний возраст кандидатов составляет 50,5 года. Самому молодому кандидату - 30 лет, наибольший возраст среди претендентов - 74 года.
Среди выдвинутых кандидатов 33 женщины. Для сравнения на выборах в 2020 году было выдвинуто кандидатами 19 женщин, в 2017 году - 13, в 2014 году - 5.
По специальностям: 22 инженера, 21 экономист, 21 педагог, 18 юристов, 15 работников аграрной сферы, 5 врачей, 2 журналиста, 3 политолога, 23 - другие.
Среди кандидатов: 36 работников коммерческих структур; 27 работников государственных организаций, предприятий и учреждений; 48 государственных служащих; 9 представителей общественных организаций; 2 пенсионера; 3 временно не работающих.
В настоящее время идет процесс регистрации кандидатов в депутаты сената парламента, который продлится до 24 декабря. На сегодняшний день избирательными комиссиями зарегистрировано 49 кандидатов", - рассказали в ЦИК.
В 2020 году на очередных выборах в сенат парламента было выдвинуто 94 кандидата, в 2017 году - 89 кандидатов, в 2014 году - 88. Таким образом, наблюдается тенденция к увеличению числа кандидатов. На один мандат сенатора приходится в среднем более 6 претендентов.
Напомним, выборы депутатов сената парламента РК состоятся 14 января 2023 года.
Предвыборная агитация начнется 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января.
По словам президента РК, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.