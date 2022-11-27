Президент обещал жестоко пресекать провокации, сеющие раздор в обществе

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации рассказал о необходимости жестоко пресекать провокации, влекущие подрыв единства нации.
Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации и в конечном счете направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - высказался Токаев.
Он также подчеркнул, что без обеспечения подлинного верховенства закона невозможны построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции.
Поэтому равенство всех перед законом - ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства. Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего в парламенте. Предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют такую возможность", - добавил президент.
В своем выступлении он также отметил, что принципы справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества нашли конкретное воплощение в его предвыборной программе.
Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы", - добавил он.
Ранее президент анонсировал подписание ряда важных указов.