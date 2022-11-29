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Утвержден график выборов в сенат парламента

28.11.2022, 12:15 26196
Утвержден график выборов в сенат парламента
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров озвучил график проведения выборов сенаторов Казахстана.
 
Петров сообщил, что выдвижение кандидатов начинается с 29 ноября и заканчивается в 18.00 местного времени 14 декабря (16 дней).
 
Регистрация кандидатов начинается с 29 ноября и закончится в 18.00 24 декабря (26 дней), предвыборная агитация пройдет с 24 декабря, завершившись в 00.00 13 января (19 дней). Тринадцатое января объявлено днем тишины, голосование состоится 14 января, информирует Sputnik Казахстан.
 
До 20 января Центризбирком подведет итоги выборов.
 

Регистрация кандидатов в депутаты сената начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 20 дней до дня голосования. Регистрация кандидатов начинается после получения всех документов", - сообщил Петров на заседании ЦИК.

 
Также замглавы ЦИК напомнил о требованиях, предъявляемых к кандидатам в депутаты сената парламента.
 

Депутатом парламента может быть лицо, состоящие в гражданстве РК и постоянно проживающее на ее территории последние 10 лет. Депутатом сената может быть лицо, достигшее 30 лет, имеющее высшее образование, стаж работы - не менее 5 лет, постоянно проживающее на территории соответствующего региона не менее трех лет. Кандидат должен обладать активным избирательным правом", - цитирует спикера издание "Казправда".

 
Кандидат должен обладать активным избирательным правом: не имеют право избирать и быть избранными лица, признанные судом недееспособными, а также находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
 

Конституционным законом "О выборах" предусмотрено, что не может быть кандидатом в депутаты парламента лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и нарушения в установленном законом порядке признана судом", - добавил Петров.


Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан".  

По словам Токаева, предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют возможность решать проблемные и спорные вопросы через конструктивный диалог, через дискуссии.
 

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В Минобороны рассказали, кто и как может быть освобожден от службы в армии

28.11.2022, 19:42 11691
В Минобороны рассказали, кто и как может быть освобожден от службы в армии
Фото: МО РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Воинская служба и защита РК является долгом и обязанностью каждого гражданина. Однако имеется ряд обстоятельств, по которым юноши могут быть освобождены от службы в армии - как на постоянной основе, так и на временной.
 
В ходе онлайн-брифинга в Минобороны представитель департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба полковник Руслан Омаров рассказал, что в соответствии с действующим законодательством предоставление отсрочки и освобождение от призыва на срочную воинскую службы принимается решением призывной комиссии, председателем которой является заместитель акима административный территориальный единицы. Отсрочка предоставляется по следующим основанием: по семейным, в связи с продолжением образования, по состоянию здоровья и по другим причинам. Этот вопрос урегулирован законом "О воинской службе и статусе военнослужащих", непосредственно статьями 35 и 36. Ежегодно в ходе призывной компании более 8-10 тысяч граждан получают отсрочку и освобождение от призыва на срочную воинскую службу.
 

Часто встречаются моменты, когда в семье призывника мать или отец один. Или мать одна воспитывает, кроме призывника других несовершеннолетних детей. То тогда отсрочка предоставляется по семейным обстоятельствам", - рассказа Руслан Омаров.

 
Отсрочка также предоставляется педагогам, медицинским работникам, работающим в сельской местности. Также членам экипажей судов, авиасудов, морских судов на период осуществления трудовой деятельности.
 
Представление отсрочки осуществляется также при получении образования по очной форме обучения. Документы предоставляются через веб-портал электронного правительства. Прикладывается туда документ из образовательного учреждения.
 

Услуги предоставления отсрочки и освобождения оказываются путем обращения гражданина через веб-портал электронного правительства. Это государственная услуга. И оказывается в соответствии со стандартами в течение шести дней", - рассказал о работе веб-портала представитель МО РК.

 
Он также добавил, что в рамках цифровой трансформации ВС РК в настоящее время реализуется цифровая трансформация местных органов военного управления в части оказания государственных услуг. Одним из основных направлений именно цифровой трансформаций местных органов военного управления является предоставление отсрочки и освобождение обучающихся по очной форме обучения в автоматической форме.
 
В будущем в результате уже достигнутой интеграции с информсистемами Министерства просвещения и Министерства обороны специалисты будут иметь возможность получать актуальные сведения в режиме актуализации о гражданах, которые обучаются по очной форме обучения в учебных заведениях Казахстана. Например, при обращении в учебное заведение за получением справки информационная система Министерства обороны будет брать сведения об обучении гражданина по очной форме.
 
Руслан Омаров отметил, что привилегий для граждан, обучающихся за рубежом, нет, так как закон для всех един.
 

Есть лишь один проблемный вопрос, который мы пытаемся решить. У нас в информсистеме Министерства науки и высшего образования отсутствуют сведения о гражданах, обучающихся за рубежом. Эту работу необходимо организовать с Министерством иностранных дел. Ведь эти граждане регистрируются в консульствах, посольствах нашего государства в других странах", - рассказал полковник Руслан Омаров.

 

Малыбаев назначен начальником департамента полиции на транспорте

28.11.2022, 18:47 13436
Малыбаев назначен начальником департамента полиции на транспорте
Фото: Polisia.kz
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил личному составу вновь назначенного начальника департамента полиции на транспорте, сообщает Polisia.kz.
 

По согласованию с администрацией президента приказом министра внутренних дел на должность начальника департамента полиции на транспорте назначен полковник полиции Бакитжан Малыбаев. Вы более 30 лет проработали в органах внутренних дел на различных ответственных руководящих должностях. Уверен, что благодаря накопленному опыту и способностям вы обеспечите безопасность на территории обслуживания транспортной полиции на должном уровне", - сказал Марат Ахметжанов.

 
Бакитжан Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.
 
Начал службу в органах внутренних дел в 1990 году.
 
С 1990 по 2016 годы проходил службу в органах внутренних дел на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава.
 
С 2016 года - начальник местной полицейской службы ДВД Астаны.
 
С 2018 по 2019 годы - заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана.
 
С 2019 года - первый заместитель начальника департамента полиции Астаны.
 
С 28 ноября 2022 года - начальник департамента полиции на транспорте.
 

В Кремле проходят переговоры глав России и Казахстана

28.11.2022, 17:00 16591
В Кремле проходят переговоры глав России и Казахстана
Фото: Depositphotos
Москва. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кремле проходят переговоры президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, сообщает пресс-служба президента РФ.
 
Обсуждаются вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.
 
Ранее Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции приняли участие в работе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
 

Прежде всего хотел бы сердечно поприветствовать Касым-Жомарта Кемелевича - он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана", - сказал президент РФ.

 
Он также поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах и пожелал успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, социально-экономической жизни страны.
 

У нас с Касым-Жомартом Кемелевичем было заранее условлено вместе обратиться к участникам и гостям уже восемнадцатого по счету российско-казахстанского форума регионов. И мы, конечно же, рады, что в Оренбурге собрались руководители органов власти порядка 40 регионов двух стран, законодатели, представители министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов", - добавил Владимир Путин.

 
Напомним, вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Российскую Федерацию.
 

Заместителем председателя Комитета индустриального развития МИИР РК назначен Шынгыс Суюнбаев

28.11.2022, 15:26 19761
Заместителем председателя Комитета индустриального развития МИИР РК назначен Шынгыс Суюнбаев
Фото: МИИР РК
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Шынгыс Суюнбаев назначен на должность заместителя председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба ведомства.  
 
Суюнбаев окончил Национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности "Стандартизация, метрологии и сертификация", Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "Экономика и бизнес".
 
Трудовую деятельность начал в 2009 году специалистом дочернего государственного предприятия "Казахстанская поверочная служба" при государственном республиканском предприятии "Казахстанский институт метрологии" Алматы. Работал на руководящих должностях в ТОО "Казахстанский центр поверки и сертификации" и ТОО "ГОСТ СТАНДАРТ".
 
До назначения на должность заместителя председателя комитета работал руководителем департамента по защите прав потребителей Астаны.
 

Правительство прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность

28.11.2022, 12:43 24466
Правительство прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время правительство Республики Казахстан и Генеральная прокуратура проводят предварительную работу по передаче ряда ТЭЦ в государственную собственность. Данный вопрос был рассмотрен на прошедшем 24 ноября заседании Комиссии по демонополизации экономики, информирует пресс-служба правительства.
 
По поводу ситуации в Экибастузе. В воскресенье, 27 ноября, из-за большого расхода сетевой воды в теплосетях произошла остановка котлоагрегатов на городской ТЭЦ. Сразу был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия, начаты аварийно-восстановительные работы, открыта горячая линия.
 

По состоянию на 11.00 28 ноября в работе находятся 6 котлов. Восстановлено теплоснабжение в 129 многоэтажных и 114 частных домах, 11 социальных объектах. Ремонтные работы продолжаются, данный вопрос находится на контроле правительства", - сказано в сообщении.

 
Работа по вопросам деятельности проблемных энергетических объектов будет продолжена, в том числе в рамках комиссии по демонополизации экономики, образованной в марте текущего года.
 

В целом за это время в республиканскую собственность переданы пакеты акций и доли участия в 10 крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры (439 подъездных ж/д путей) и экологии. На стадии передачи в госсобственность находятся доли участия в 28 компаниях, владеющих 142 подъездными ж/д путями и активами в горнорудной промышленности. Еще по 20 объектам, включая ряд ТЭЦ, производственные объекты нефтегазового и ж/д секторов, логистические, машиностроительные активы и др., ведется проработка", - рассказали в пресс-службе правительства.


Напомним, после аварии на теплосетях Экибастуза, оставившей горожан в 30-градусный мороз без тепла, Касым-Жомарт Токаев поручил  Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
 

Асет Иргалиев и Марат Омаров остались на своих должностях

28.11.2022, 10:42 28926
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении председателей Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан, информирует Акорда.

Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в указе.


Марат Омаров вновь назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
 

Дадебаев остался на посту управляющего делами президента РК

28.11.2022, 10:33 29351
Дадебаев остался на посту управляющего делами президента РК
Фото: Акорда
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев произвел ряд назначений, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Указом главы государства Айбек Дадебаев назначен управляющим делами президента Республики Казахстан. Напомним, Дадебаев занимает эту должность с 11 января текущего года.
 
Сакен Исабеков вновь назначен начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан. Исабеков возглавил службу государственной охраны РК 6 января текущего года.  

Указом главы государства Жазыкбаев Дархан Медегалиулы назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - говорится в сообщении.


Впервые Жазыкбаев был назначен на данную должность 11 января текущего года.

Ранее президент переназначил председателей КНБ, АФМ и Антикора.
 

Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ

28.11.2022, 10:19 23981
Токаев переназначил председателей КНБ, Антикора и АФМ
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении председателей Комитета национальной безопасности, Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, сообщает пресс-служба Акорды.

Указом главы государства Олжас Бектенов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы). Бектенов находится на данном посту с февраля текущего года.

Ермек Сагимбаев назначен председателем Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Сагимбаев возглавил КНБ в период январских событий 6 января 2022 года.

Жанат Элиманов назначен председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
 

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