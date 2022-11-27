В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов сената

Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание важных указов, касающихся возврата незаконно выведенного капитала, выборов в сенат, развития сельской местности, вопросов Высшей аудиторской палаты.

Касым-Жомарт Токаев высказался о важности восстановления справедливости и возврата всех нелегально выведенных из страны активов. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.

Все возвращенные средства должны работать на благо граждан, заявил глава государства. По его словам, их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов.

Соответствующий указ я подпишу сегодня. Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан", - сказал Токаев.

В своем выступлении он отметил, что выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла.

Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал переизбранный президент.

Также сегодня в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.





Напомним, парламентские выборы пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года.





Кроме того, глава государства подпишет указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.





По его словам, на сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности.





Улучшение условий жизни сельчан - дело чести для нас... Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе", - добавил президент.



