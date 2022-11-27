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В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов сената

26.11.2022, 13:02 23961
В Казахстане 14 января пройдут выборы депутатов сената
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 

Назначить на 14 января 2023 года выборы депутатов сената парламента Республики Казахстан", - сообщается тексте указа.

 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

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Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента

26.11.2022, 18:06 14736
Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мурат Нуртлеу сохранил пост руководителя администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиулы руководителем администрации президента Республики Казахстан", - сообщается в указе.

 
Напомним, Мурат Нуртлеу сменил на этой должности Ерлана Кошанова.
 

Президент Казахстана перевел акимов в статус исполняющих обязанности

26.11.2022, 14:15 20901
Президент Казахстана перевел акимов в статус исполняющих обязанности
Фото: Depositphotos
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей", сообщает пресс-служба Акорды.
 

Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов", - сообщается в указе.

 
Также глава государства подписал указ "О руководителях государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан".
 

Руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан, исполнять свои обязанности до назначения соответствующих руководителей", - говорится в тексте.


Ранее сообщалось, что Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов.
 

Токаев подписал указ о мерах по возврату государству незаконно выведенных активов

26.11.2022, 13:19 23296
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президент постановил правительству Республики Казахстан совместно с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан, Национальным банком Республики Казахстан, Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан, Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службой), Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» и другими заинтересованными государственными органами и организациями до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение мажилиса парламента Республики Казахстан проект закона Республики Казахстан, направленный на:
 
1) определение субъектов правоотношений, регулируемых законом;
 
2) регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата незаконно выведенных активов;
 
3) обеспечение прозрачности процедур возврата незаконно выведенных активов;
 
4) стимулирование добровольной передачи государству незаконно выведенных активов;
 
5) принятие системных мер, направленных на устранение причин и условий, способствовавших незаконному выводу активов;
 
6) создание консультативно-совещательного органа по вопросам возврата незаконно выведенных активов с определением его полномочий;
 
7) образование специального государственного фонда, аккумулирующего поступающие незаконно выведенные активы и управляющего ими, для финансирования социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана.
 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

Президент Казахстана подписал ряд указов

26.11.2022, 12:50 24731
Президент Казахстана подписал ряд указов
Фото: Акорда
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главой государства подписан указ "О Концепции развития сельских территорий Республики Казахстан на 2023-2027 годы".

Также президент подписал указы "О мерах по реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан - для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" и "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан".
 
Ранее сообщалось, что сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах.
 

Токаев вступил в должность президента Казахстана

26.11.2022, 11:54 26566
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Фото: Telegram/БОРТ№1
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана, сообщает пресс-служба главы государства.
 

Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, набрав 81,31% голосов избирателей, Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах. Всего на пост президента РК баллотировались шесть человек.

 

Президент обещал жестоко пресекать провокации, сеющие раздор в обществе

26.11.2022, 11:34 25936
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации рассказал о необходимости жестоко пресекать провокации, влекущие подрыв единства нации.
 

Мы будем неизменно следовать принципу "разные мнения, но единая нация". Мы должны всячески укреплять исторический актив нашего народа, выраженный в формуле "единство в многообразии". Провокации, сеющие раздор в обществе и подрывающие единство нации и в конечном счете направленные против нашего государства, будут жестко пресекаться", - высказался Токаев.

 
Он также подчеркнул, что без обеспечения подлинного верховенства закона невозможны построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции.
 

Поэтому равенство всех перед законом - ключевое условие долгосрочного прогресса нашего государства. Все вопросы, особенно проблемные и спорные, должны решаться только через конструктивный диалог, через дискуссии, прежде всего в парламенте. Предстоящие выборы в сенат и мажилис предоставляют такую возможность", - добавил президент.

 
В своем выступлении он также отметил, что принципы справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества нашли конкретное воплощение в его предвыборной программе.
 

Я придаю большое значение каждому ее слову, каждому предложению. Моя программа стала результатом долгих размышлений и поисков. Не будет преувеличением сказать, что она прошла через мое сердце. Знаю, что народ поддерживает мои инициативы и возлагает на них большие надежды. Я приложу все свои усилия к тому, чтобы полностью реализовать каждый пункт предвыборной программы. В связи с этим я подпишу специальный указ, который утвердит конкретные меры по ее реализации. Я буду лично контролировать процесс неукоснительного исполнения программы", - добавил он.

 
Ранее президент анонсировал подписание ряда важных указов.
 

Сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах

26.11.2022, 11:19 28596
Сегодня президент подпишет указы о возврате незаконно выведенного капитала и о парламентских выборах
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время церемонии инаугурации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал подписание важных указов, касающихся возврата незаконно выведенного капитала, выборов в сенат, развития сельской местности, вопросов Высшей аудиторской палаты.
 
Касым-Жомарт Токаев высказался о важности восстановления справедливости и возврата всех нелегально выведенных из страны активов. Для этого правительством будет подготовлен законопроект, который зарегламентирует необходимые процедуры для возврата незаконно вывезенных капиталов. Законопроект также будет направлен на устранение причин и условий, способствовавших несправедливому обогащению и незаконному выводу активов.
 
Все возвращенные средства должны работать на благо граждан, заявил глава государства. По его словам, их следует инвестировать в открытие высокотехнологичных производств, строительство школ и больниц, реализацию социальных проектов.
 

Соответствующий указ я подпишу сегодня. Полагаю, что состоятельные предприниматели в самом скором времени откликнутся на призыв активизировать свою социальную деятельность на благо граждан", - сказал Токаев.

 
В своем выступлении он отметил, что выборы президента запустили процесс последовательной перезагрузки всех основных институтов власти. Они стали первым этапом большого электорального цикла.
 

Мы продолжим планомерный процесс политической модернизации. Сегодня я также подпишу указ "О назначении выборов депутатов сената парламента Республики Казахстан". Таким образом, очередные выборы депутатов верхней палаты станут продолжением практической реализации конституционной реформы. По их итогам на основе принципов конкуренции и открытости обновится часть депутатского корпуса сената", - сказал переизбранный президент.

 
Также сегодня в качестве очередного шага по реализации конституционной реформы будет подписан указ "О некоторых вопросах Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан". Следующим этапом станет ее полноценная трансформация.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Казахстане в первой половине 2023 года.

Кроме того, глава государства подпишет указ, в котором будет дано поручение правительству разработать концепцию развития села сроком на 5 лет.

По его словам, на сегодняшний день около 40% населения проживает в сельской местности.  

Улучшение условий жизни сельчан - дело чести для нас... Правительству необходимо обобщить и систематизировать все проекты, направленные на развитие села. Затем мы приступим к необходимой работе", - добавил президент.


Напомним, порядка 500 миллиардов тенге незаконно приобретенных активов и выведенных средств возвращены государству.
 

Наказывать за установление препятствий развитию МСБ обещал глава государства

26.11.2022, 11:16 19781
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь наша общая цель - построить Справедливый Казахстан, где царит закон и соблюдается порядок, где проявляется должное уважение к правам граждан, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе инаугурации, сообщает пресс-служба главы государства.
 
В своем выступлении переизбранный президент подчеркнул, что приоритетной задачей является устранение всех искусственные барьеров и ограничений, сдерживающих предпринимательский дух деятельных граждан.
 
Он заявил, что предприниматели должны навсегда забыть о беспричинных проверках их бизнеса, они будут иметь дело только с налоговыми ревизиями.
 

Государство и бизнес - это естественные партнеры. Все, кто незаконно препятствуют развитию малого и среднего бизнеса, будут привлекаться к строгому наказанию согласно закону. Нам предстоит заняться реальной индустриализацией, строительством и модернизацией инфраструктуры", - заявил Токаев.

 
Государству предстоит проделать большую работу по трансформации общества и превращению Казахстана в развитую страну с подлинно демократическими институтами, продолжил он.
 

Только так мы сформируем новое качество нации и укрепим нашу священную Независимость", - пояснил глава государства.

 
По его словам, сейчас мы находимся в самом начале этого тернистого пути.
 

Впереди очень много работы. Каждый гражданин должен осознавать свою ответственность за будущее страны. Красной нитью сквозь нашу государственную политику будет проходить модернизация всех сфер жизни - от образования до индустриализации. Основу долгосрочного экономического роста нашей страны составят новые технологии, высокая производительность труда, творческая инициатива граждан", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

 
По словам главы государства, важно, чтобы каждый регион нашей огромной страны получил новый импульс к развитию.
 

Мы обязаны построить эффективное государство, отвечающее запросам граждан и требованиям времени. Это историческая по своему масштабу задача. На государственную службу привлечем новых управленцев из реального сектора, прошедших отбор в соответствии с принципами меритократии и открытой конкуренции. Активно задействуем членов президентского кадрового резерва", - отметил он.

 
Поэтому, подчеркнул глава государства, крайне важно создавать все условия для благополучия граждан.
 

В своем развитии наша страна будет в основном рассчитывать на собственные силы, но в то же время активно развивать международное сотрудничество в различных областях, включая привлечение прямых иностранных инвестиций", - заявил президент.

 

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