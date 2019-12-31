В Казахстане ужесточена ответственность за перепродажу железнодорожных билетов

Как сообщалось ранее, документ предусматривает упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей. Законом также вводится ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП. Кроме того, дополняются полномочия государственных органов по разработке и утверждению нормативных правовых актов в части совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования, субсидирования и защиты прав потребителей услуг подъездных путей.
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