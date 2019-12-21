Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Сенат одобрил законопроект, предусматривающий наказание за перепродажу железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.

Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам железнодорожного транспорта" одобрен в первом чтении сенатом парламента РК сегодня, 20 декабря, сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Документ направлен на решение трех основных вопросов и предусматривает упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок, предотвращение скрытого транзита грузов и регулирование услуг подъездных путей с учетом защиты прав потребителей.

По первому направлению законопроекта (упрощение и прозрачность субсидирования пассажирских перевозок) планируется создание отдельного оператора локомотивной тяги в пассажирском движении. Внедряется балансирующая плата перевозчика грузов в поддержку пассажирских перевозчиков для отхода от кросс-субсидирования, без привлечения дополнительных средств из бюджета. Это позволит увидеть реальные затраты на пассажирские перевозки. При этом данная норма будет действовать только один год (2020 год), для фактической отработки нового механизма", - отметили в ведомстве.

В результате изменений ожидается повышение прозрачности распределения государственных субсидий. Таким образом, механизм субсидирования пассажирских перевозок будет приведен к единому стандарту.

По второму направлению (предотвращение скрытого транзита грузов) существуют внутренние (импортно-экспортные) и транзитные тарифы. В связи с тем что транзитный тариф выше внутренних в 4 раза, грузоотправители используют схемы скрытого транзита, путем перевозки грузов в импортно-экспортном режиме. Ежегодно, КТЖ от такой схемы теряет порядка 16 млрд тенге доходов. В связи с этим вводится понятие "транзит груза", которое предусматривает перегрузку, перевалку и смену вида транспорта в пути следования", - пояснили в пресс-службе.

По третьему направлению в настоящее время имеется практика дробления подъездных путей. Крупные собственники путем продажи отдельных участков делят один подъездный путь на несколько частей. При этом новым владельцам утверждаются высокие тарифы на оказываемые услуги в упрощенном порядке. Кроме того, на практике имеются случаи, когда взимается отдельная плата за проезд вагонов через стрелочные переводы.

Для защиты прав потребителей услуг подъездных путей, законопроектом предусмотрены следующие нормы: 1) согласование сделок по купле-продаже подъездных путей с уполномоченным органом в сфере естественных монополий; 2) утверждение нового тарифа на вновь купленные участки; 3) взимание платы исключительно за фактическую длину подъездного пути до потребителя; 4) регламентирование проезда по стрелочному переводу без взимания отдельной платы.

Вместе с тем на этапе согласования законопроекта в мажилисе депутатами были инициированы поправки по привлечению физических и юридических лиц к ответственности за незаконную продажу, перепродажу проездных билетов, а также по вопросам комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства. В частности, возвращена административная ответственность за незаконную реализацию и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц с увеличением суммы штрафа от 100 до 500 МРП", - уточнили в МИИР РК.

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