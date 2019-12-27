В Казахстане увеличат штраф за перепродажу железнодорожных билетов

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - На заседании сената парламента РК были приняты поправки в законодательство по вопросам железнодорожного транспорта, ужесточающие административную ответственность за перепродажу железнодорожных билетов, передает Kazakhstan Today.

Сенатор Ерик Султанов отметил, что документом дополняются полномочия государственных органов по разработке и утверждению нормативных правовых актов в части совершенствования и повышения прозрачности тарифообразования, субсидирования и защиты прав потребителей услуг подъездных путей.

"Документом предусматривается ужесточение административной ответственности за перепродажу проездных документов и необеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте", - сообщили в сенате.

Кроме того, были рассмотрены во втором чтении поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения.

Сенатор Манап Кубенов отметил, что законопроект направлен на привлечение инвестиций в экономику и развитие нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью и значительным мультипликативным эффектом. При этом для обеспечения бесперебойного газоснабжения на внутреннем рынке, а также стабильного уровня цен на газ, предельная цена на товарный газ для новых стратегически важных инвестиционных проектов в рамках законопроекта будет формироваться из себестоимости поставки газа и минимальной нормы рентабельности национального оператора в сфере газа и газоснабжения (АО "КазТрансГаз").

Предлагается установить приемлемые цены на газ на долгосрочный период (до десяти лет) для привлечения инвестиций в строительство электрических станций, использующих товарный газ в качестве топлива для производства электрической энергии.

Кроме того, вносятся изменения в механизм проведения аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам. С принятием законопроекта аукционы будут проводится оператором в электронной форме. Функции по признанию победителя аукциона сохраняются за комиссией. Также регламентируется деятельность оператора электронных аукционов", - добавили в ведомстве.

Рассмотрев документ во втором чтении, сенаторы приняли поправки в законодательство.

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