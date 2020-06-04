В Казахстане введут запрет на переводы между анонимными пользователями электронных денег и кошельков

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Сегодня депутаты мажилиса парламента одобрили законодательные поправки относительно ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, передает Kazakhstan Today.

Вводится запрет на переводы между анонимными пользователями электронных денег и в пользу анонимных электронных кошельков, также вводится обязанность для операторов платежных систем предусматривать в своих внутренних документах процедуры по предотвращению мошенничества и легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", - сообщает пресс-служба мажилиса.

Отмечается, что законопроект разработан в целях предоставления банкам права в одностороннем порядке применить улучшающее условие в виде уменьшения денежного обязательства заемщика по ипотечному займу в иностранной валюте при замене валюты займа, а также предотвращения возможности использования сервисов небанковских платежных организаций для осуществления противоправных операций. Законопроектом также вносится ряд поправок в рамках реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста

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