В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич"
Фото: Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани проходит пленарное заседание саммита БРИКС в формате "БРИКС-плюс/аутрич" под председательством президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Рад всех вас приветствовать на заседании в формате "БРИКС-плюс/аутрич". Такой расширенный формат хорошо себя зарекомендовал, дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими друзьями и партнерами (...) В этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми нас объединяют общая история жизни в едином государстве", - сказал Путин, открывая заседание.
Под аутрич-практикой понимается региональный подход, подразумевающий приглашение на саммит лидеров стран, географически близких к председательствующему государству.
Работа на встрече планируется в два этапа: в начале в виде заседания, а затем за обеденным столом.
Приглашение на заседание получили представители 36 стран, в том числе руководители государств СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и главы международных организаций. На встрече запланированы выступления всех участников, после чего возможно проведение дискуссии", - сообщает сайт.
Пленарное заседание в формате "БРИКС-плюс/аутрич" завершает программу саммита в Казани в многосторонних форматах. Итоги мероприятия Путин подведет на пресс-конференции. Затем глава государства продолжит серию двусторонних контактов с зарубежными лидерами.
Справка:
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Первого января началось годовое председательство России в организации, оно проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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