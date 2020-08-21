В Ливан отправилась вторая группа миротворцев из Казахстана

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в Капшагайском гарнизоне Алматинской области состоялся второй этап отправки военнослужащих четвертой миротворческой роты в Ливан для участия в миротворческой миссии ООН, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с планом в ротационном порядке группа из 60 миротворцев направлена для прохождения службы в составе миссии "Временные силы ООН в Ливане".

Особенность данной ротации в том, что впервые за историю миротворческой миссии в состав включены военнослужащие не только Десантно-штурмовых войск, но и региональных командований. В общей сложности в состав четвертой казахстанской миротворческой роты входит 120 военнослужащих", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Казахстана.

Отмечается, что с учетом эпидемиологической ситуации для сохранения здоровья личного состава отправку военнослужащих было решено провести в два этапа - в начале и середине августа.

По прибытии в Ливан казахстанские военнослужащие сменят своих товарищей из третьей миротворческой роты , находящихся в миссии с ноября 2019 года.

Миротворцы будут выполнять задачи по патрулированию местности, оказывать помощь гражданскому населению, участвовать в организации наблюдательных постов и в других мероприятиях штаба миссии. Ежедневно казахстанскими и индийскими миротворцами совместно выполняются не менее 50 задач.

Все военнослужащие были тщательно отобраны, обучены и протестированы в соответствии с процедурами и нормами основных документов Организации Объединенных Наций, касающихся миротворческой деятельности. Подготовка личного состава для выполнения задач проводилась в течение девяти месяцев на базе учебного центра Н. Тлендиева Алматинской области при строгом соблюдении карантинных мер", - отметили в пресс-службе Минобороны.

Напомним, участие Казахстана в миротворческой миссии "Временные силы ООН в Ливане" началось в октябре 2018 года после подписания меморандума о совместном развертывании казахстанских и индийских миротворцев в Ливане согласно мандату ООН.

В Ливане также находятся казахстанские военные медики

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