Военные медики вылетели в Ливан для оказания помощи пострадавшим

Нур-Султан. 8 августа. Kazakhstan Today - Президент РК - Верховный главнокомандующий ВС РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан, передает Kazakhstan Today.

7 августа во исполнение поручения группа военных медиков в составе 29 медицинских специалистов и четырех переводчиков из числа личного состава Вооруженных сил РК, вылетела по маршруту Нур-Султан - Актау. Утром 8 августа самолет военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны ВС РК отправился по маршруту Актау - Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута.

Напомним, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошел мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около пяти тысяч получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены.

Учитывая ситуацию с COVID-19 в Республике Казахстан, в состав группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них владеют английским языком.

Задача военных медиков заключается в оказании квалифицированной медицинской помощи пострадавшим.

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