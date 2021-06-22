В Нур-Султане началось совместное заседание палат парламента РК

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В Нур-Султане проходит совместное заседание палат парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, что ранее председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан.
На совместном заседании будут заслушаны отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2020 год.
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