В Пекине обсудили наращивание торгово-экономических связей Казахстана и Китая

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Пекин. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и заместитель министра иностранных дел КНР (в ранге Министра) Ма Чжаосюй обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и заместитель министра иностранных дел КНР (в ранге Министра) Ма Чжаосюй обсудили весь спектр актуальных вопросов казахстанско-китайского сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о перспективах его дальнейшего развития, сообщает Министерство иностранных дел РК.





Особое внимание во время беседы было уделено графику планируемых в текущем году двусторонних визитов и мероприятий на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействию двух стран в рамках многосторонних структур.





Нурышев предложил китайской стороне активизировать согласование проектов двусторонних документов, находящихся на рассмотрении государственных органов РК и КНР, в целях совершенствования договорно-правовой базы и придания дополнительного "импульса" казахстанско-китайским отношениям.





Вместе с тем особый акцент послом Казахстана был сделан на совместных усилиях по наращиванию торгово-экономических связей, вопросах укрепления взаимодействия и тесной кооперации на пунктах пропуска казахстанско-китайской границы, восстановления количества пассажирских авиарейсов до "допандемийного" уровня и упрощения визового режима КНР для казахстанцев.





Со своей стороны Ма Чжаосюй отметил важность поднятых вопросов и выразил готовность китайской стороны к активному взаимодействию по ним. Он также сообщил, что внешнеполитическое ведомство Китая готово к тесной кооперации с посольством РК в КНР в целях успешной организации запланированных в текущем году мероприятий.





В завершение встречи собеседники договорились поддерживать регулярные контакты по текущим и актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.



