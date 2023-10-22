В пострадавший от землетрясения Афганистан прибыли 27 вагонов гумпомощи из Казахстана

Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры

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Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел Казахстана сделало - Министерство иностранных дел Казахстана сделало заявление по вооруженному столкновению между ХАМАС и Израилем.





Казахстан осуждает нападения ХАМАС на мирных граждан Израиля и захват заложников, включая иностранцев. Поддерживаем призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о необходимости незамедлительного освобождения заложников без предварительных условий и обеспечения беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи", - говорится в заявлении МИД.





Казахстан также призывает Израиль воздержаться от непропорционального использования силы, ведущего к многочисленным жертвам среди мирного населения сектора Газа и разрушению гражданской инфраструктуры.





В этой ситуации крайне важно соблюдать нормы международного права, а также следовать соответствующим резолюциям СБ ООН, предусматривающим законные права палестинского народа. Насилие порождает ответное насилие и неизбежно приведет к трагическим последствиям для Ближнего Востока и всего мира", - отмечается в заявлении.





Казахстан выражает солидарность с международным сообществом, требующим отменить установленные временные рамки для эвакуации жителей сектора Газа и обеспечения полной защиты гражданских лиц, которые не должны быть заложниками конфликта.





В этой связи Казахстан призывает стороны обеспечить скорейшее прекращение боевых действий и активизировать усилия по достижению мира, стабильности и безопасности для всех жителей региона на основе формулы "два государства для двух народов".





Напомним, Израиль официально перешел в состояние войны после беспрецедентной по масштабу ракетной атаки из сектора Газа, совершенной 7 октября. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения. Также найдены не менее 260 тел посетителей музыкального фестиваля на юге Израиля.





Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.



