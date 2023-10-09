Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской областиДетский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
08.10.2023, 11:15 16801
500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане Дополнено
Фото: @realtribune
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Кабул. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя Афганского Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.
В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек", - цитирует представителя Красного Полумесяца РИА Новости.
Ранее в СМИ сообщалось, что в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.
Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде. Информации о жертвах и разрушениях на территории страны не поступало.
Дополнено: 08.10.2023, 15.00
По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек
В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.
По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, пишет агентство Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.
Напомним, меньше месяца назад в результате мощного землетрясения в Марокко погибли более 2 тысяч человек, пострадали 2059 человек.
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08.10.2023, 20:27 10126
Израиль официально перешел в состояние войны
Фото: Israel Defense Forces
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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - После начала боевых действий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, а не военной операцией, теперь это объявлено официально. Радикальная палестинская организация ХАМАС заявляла, что ведет военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы".
Кабинет безопасности Израиля накануне, 7 октября, проголосовал за официальное объявление войны в стране", - пишет издание РБК со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Так было соблюдено требование Конституции страны, согласно которому Израиль не может вступить в войну без решения правительства.
Нетаньяху в первой половине дня 7 октября, в день начала конфликта с палестинским ХАМАС, в публичном заявлении назвал происходящее войной, а не военной операцией. ХАМАС в свою очередь объявил против Израиля военную операцию под названием "Буря Аль-Аксы". Стороны ведут массированные атаки.
По последним данным, в Израиле жертвами боевых действий стали свыше 600 человек, ранены почти 2 тысячи; в секторе Газа - более 300 погибших и тоже около 2 тысяч пострадавших.
В ходе боев силы ХАМАС частично перешли на территорию Израиля, они присутствуют на юге страны. Тель-Авив объявил там эвакуацию. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила утром 8 октября об уничтожении около 400 боевиков ХАМАС, десятки были арестованы.
Боевики ХАМАС захватили заложников из числа участников музыкального фестиваля Nature Party, который проходил в израильском города Офакиме, недалеко от границы сектора Газа.
В секторе Газа, как сообщили в отчете управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в убежищах из-за израильских обстрелов.
08.10.2023, 16:11 12761
Кыргызстан и Таджикистан согласовали 43 км границы между странами
Фото: gov.kg
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Бишкек. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Топографические рабочие группы по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан согласовали 43,32 километра кыргызско-таджикской границы, сообщает кабинет министров Кыргызстана.
Топографические рабочие группы согласовали 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Республики Таджикистан", - проинформировали в правительстве Кыргызстана.
По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Ранее председатель ГКНБ Республики Таджикистан Саймумин Ятимов отмечал, что граница между Кыргызстаном и Таджикистаном перестает быть линией напряженности.
08.10.2023, 12:45 15461
Премьер-министр Израиля заявил о намерении уничтожить ХАМАС
Фото: gov.il
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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении уничтожить радикальную палестинскую организацию ХАМАС, сообщают СМИ.
Все правительство поддерживает мое решение. Армия обороны Израиля немедленно задействует всю свою мощь для того, чтобы уничтожить ХАМАС. Мы отомстим с огромной мощью за этот черный день для Израиля", - цитирует телеобращение премьер-министра Израиля ТАСС.
Он подчеркнул, что целью операции является полное уничтожение структуры ХАМАС в Газе, и призвал жителей анклава покинуть его территорию.
Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займет время, она будет тяжелой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями благодаря нашей вере в Израиль мы победим", - сказал глава израильского правительства.
Говоря об ответе Израиля на массированный обстрел территории страны со стороны сектора Газа, начатый радикалами ХАМАС в субботу утром, Нетаньяху подчеркнул, что израильская армия готова действовать со всей мощью. При этом он призвал жителей Газы немедленно покинуть территорию палестинского анклава.
Те места, где прячется ХАМАС, мы превратим в руины. Я говорю вам, я обещаю, это произойдет. Я призываю гражданское население выйти оттуда, потому что мы будем действовать в полную мощь", - заявил Нетаньяху.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала сообщение в телеграм-канале, утверждающее о нанесении ударов по комплексу главы разведки ХАМАС.
Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по комплексу, принадлежащему главе разведывательного управления террористической организации ХАМАС. В настоящее время Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
07.10.2023, 16:24 28031
В Израиле сообщили о более двух тысячах ракет, выпущенных из сектора Газа
Служба скорой помощи Израиля констатировала гибель 22 человек
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Тель-Авив. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Радикалы в секторе Газа выпустили более двух тысяч ракет по территории Израиля с утра субботы, а некоторые из проникших из анклава террористов все еще находятся в стране, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Мы находимся в состоянии войны. С 6.30 утра ХАМАС выпустил по Израилю более двух тысяч ракет. Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор орудуют здесь", - цитирует Хагари РИА Новости.
По его словам, силы ЦАХАЛ в настоящее время зачищают от террористов приграничные с Газой районы.
Служба скорой помощи Израиля (MDA) констатировала гибель 22 израильтян за время атаки палестинских боевиков из сектора Газа.
По состоянию на 13.00 MDA подтвердила смерть 22 человек. Сотням раненых оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть также пятеро сотрудников MDA, один из которых скончался, двое находятся в тяжелом состоянии и двое в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Медики отметили, что речь идет о жертвах от огнестрельных ранений.
01.10.2023, 20:55 87771
Виновники взрыва в Анкаре предварительно угнали авто и убили водителя
Фото: Скриншот с видео
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Анкара. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Боевики, устроившие попытку теракта в Анкаре, прибыли туда на угнанном ими в провинции Кайсери автомобиле, убив его владельца, сообщают местные СМИ.
Двое боевиков, напавших на здание МВД Турции, угнали белый минивэн в Кайсери. Владельца автомобиля, ветеринара из деревни Девели Микаила Бозлогана боевики убили выстрелом в голову, его тело обнаружили жители деревни на пустыре", - цитирует РИА Новости газету Sabah.
Использовавшийся боевиками минивэн с выбитыми стеклами обследовали саперы, обезвредив несколько подозрительных коробок.
Ни одна террористическая группировка пока не заявила о своей ответственности за инцидент.
Ране сообщалось, что возле здания МВД в центре турецкой столицы прогремел взрыв. Один из террористов подорвал себя, другого -нейтрализовали.
29.09.2023, 15:43 119091
В Пакистане прогремели взрывы: число жертв превышает 50 человек
Причина взрыва пока не установлена, но власти полагают, что взрыв устроил смертник
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Исламабад. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 54 человека погибли, более 50 пострадали в результате двух взрывов в Пакистане.
Первый взрыв прогремел рядом с мечетью, где люди собирались, чтобы отметить Мавлид - день рождения исламского пророка Мухаммеда. Причина взрыва пока не установлена, но власти полагают, что взрыв устроил смертник, сообщает РИА Новости.
Как минимум 52 человека погибли, включая офицера полиции, и пострадали более 50 человек", - пишет издание Dawn.
Позже еще один взрыв произошел уже в другой мечети на севере страны, ее крыша обрушилась, под обломками могут находиться 30-40 человек, сообщают СМИ. Погибли по меньше мере два человека, пятеро пострадали.
28.09.2023, 15:59 135726
При взрыве в Ташкенте погиб подросток, 163 человека пострадали
Мощный взрыв произошел ночью на складе частного предприятия
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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате ночного взрыва на складе в Ташкенте пострадало 163 человека, погиб один подросток.
В результате взрыва на складе на массиве Курувчи в Сергелийском районе Ташкента пострадали 163 человека, сообщает gazeta.uz со ссылкой на Министерство здравоохранения Узбекистана.
Из них 24 человека госпитализированы, 138 пострадавших получили амбулаторную помощь и были отпущены домой.
Минздрав подтвердил сообщение о гибели в своей квартире подростка 2006 года рождения.
По сообщению министерства, среди пациентов нет людей с тяжкими телесными повреждениями, состояние их здоровья удовлетворительное.
Пресс-служба кабинета министров сообщила, что по поручению президента Шавката Мирзиёева под руководством заместителя премьер-министра Ачилбая Раматова создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим.
По информации портала, за взрывом последовал сильный пожар. Взрыв был слышен за многие километры, дым и зарево от пожара были видны из других районов.
Взрывной волной были разбиты окна десятков квартир многоэтажных домов, во дворах массива много машин скорой помощи. Многим жителям пришлось ночевать в машинах. Часть автотранспорта повреждена.
28.09.2023, 10:15 137946
В Ташкенте на складе произошел сильный взрыв
Пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться
Фото: кадр из видео
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Ташкент. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На складах в Сергелийском районе Ташкента произошел взрыв и начался пожар, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
По информации rbc.ru, склады принадлежат компании "Интер Логистика". К Сергелийскому району относится Международный Аэропорт имени Ислама Каримова.
В некоторых социальных сетях распространяются фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе "произошел в результате крушения самолета". Это абсолютная неправда", - подчеркнули в ведомстве.
Взрыв прогремел около 2.55 по местному времени. На кадрах с камеры видеонаблюдения, которые показало местное издание Daryo, видно зарево от огня, за ним следует вспышка. От места пожара поднимается столб дыма.
К месту пожара направили 16 пожарных бригад. Минздрав сообщил о пострадавших, не уточнив их количество. Раненых доставляют в больницы. Врачи оказывают помощь жителям домов, расположенных неподалеку от складов, их эвакуируют.
По словам местных жителей, ударной волной в зданиях выбило окна, повреждения получили двери. Волну ощутили жители Нурафшана - города к югу от Ташкента примерно в 30 километрах от эпицентра взрыва. На место прибыли пожарные и силовики, также туда прибывают колонны машин скорой помощи, передает Nova24.
По информации Mash, на складе аэропорта взорвались аккумуляторные батареи для электромобилей, склад был разрушен ударной волной.
Пожар удалось локализовать, площадь огня начала сокращаться. Рядом с местом взрыва сформировали штаб, для установления причины происшествия работает спецлаборатория МЧС.
Ранее взрыв цистерны произошел на месторождении Акшабулак.
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