500 человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

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Кабул. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясения на западе Афганистана возросло до 500, сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя Афганского Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя.





В результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек", - цитирует представителя Красного Полумесяца РИА Новости .





Ранее в СМИ сообщалось, что в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров.





Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде. Информации о жертвах и разрушениях на территории страны не поступало.





Дополнено: 08.10.2023, 15.00





По последним данным, из-за землетрясения в Афганистане погибли более двух тысяч человек





В результате разрушительного землетрясения и его афтершоков погибли 2 053 человека, пострадали 9 240 человек. Оказались разрушены 1 329 домов, пишет ТАСС со ссылкой на Reuters.





По словам представителя министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, пишет агентство Associated Press, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.



