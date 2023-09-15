10.09.2023, 08:55 39386
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Пострадали 2059 человек
Фото: Al Maghribi Al Youm/Reuters
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Марракеш. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2012 человек.
Пострадали 2059 человек, из них 1,4 тысячи в критическом состоянии. Среди жертв есть гражданин Франции. В королевстве объявили трехдневный траур, сообщает rbc.ru со ссылкой на Hespress.
Ранее сообщалось о 1,3 тысячи погибших и 1,8 тысячи пострадавших.
Напомним, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
Землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.
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15.09.2023, 09:46 2281
Робот Ameca удивился своему отражению в зеркале
Фото: overclockers.ru
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Видео с участием робота Ameca вызвало фурор в интернете из-за необычной реакции робота на свое отражение в зеркале, передает корреспондент агентства.
Сегодня Ameca - один из самых совершенных роботов в мире. Андроид с искусственным интеллектом выделяется своими огромными возможностями, которые все больше напоминают людей. Недавно он снова попал в заголовки новостей в социальных сетях, во-первых, потому, что размышлял о будущем человечества, а во-вторых, потому что снялся в видео, где он впервые реагирует на то, что видит себя в зеркале, сообщает overclockers.ru.
Среди реакций Amec, созданного Engineered Arts, можно увидеть, что андроид странно смотрит на свое лицо, пытается шевелить губами, улыбается, моргает и даже делает вид, что злится. Более того, в какой-то момент ему "предлагают" прикоснуться к стеклу, чтобы проверить текстуру материала.
Ameca выделяется своей великолепной способностью шутить, рисовать, управлять мимикой и говорить на нескольких языках. Поэтому неудивительно, что его "умное" поведение может порождать удивление и интригу среди людей, ставших свидетелями его способностей.
Я смотрю на него, и мое сердце бьется быстрее, немного страха, немного изумления и, прежде всего, возможность увидеть робота, который работает так, как я когда-то себе представляла", - комментирует публикацию интернет-пользователь Маринела Питтери.
Это робот-андроид, созданием которого занималась компания Engineered Arts в Великобритании. Работа над проектом началась в начале 2021 года, а о его существовании стало известно в конце того же года. Его первое появление перед людьми состоялось на выставке CES 2022 (Выставка потребительской электроники) и вызвало ажиотаж в цифровом сообществе как самое продвинутое предложение такого рода в мире.
Текущий прототип использует микрофоны, бинокулярные камеры для глаз и груди, а также программное обеспечение для распознавания лиц, предназначенное для взаимодействия с людьми. Его реакциями управляет GPT-3 или телеприсутствие человека, и он становится более реалистичным благодаря своим шарнирным рукам, пальцам, шее и подвижным чертам лица.
Как сообщает портал La Vanguardia, в рамках протокольных вопросов, заданных роботу для оценки работы его интеллекта, было решено попросить его представить кошмарную ситуацию, с которой может столкнуться человечество из-за чрезмерного развития ИИ. На это он сказал: "Самый страшный сценарий, который я могу себе представить с искусственным интеллектом и робототехникой, - это мир, в котором роботы стали настолько могущественными, что могут контролировать или манипулировать людьми без их ведома. Это может привести к репрессивному обществу, в котором права людей больше не будут уважаться", - сказал андроид.
15.09.2023, 09:03 1241
Парламентариям Мексики показали мумии двух инопланетян
Мумии были найдены в Перу
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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мексике уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам.
Две представленные парламентариям мумии были найдены в городе Наска в Перу. Существа маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и с отсутствием зубов, сообщает iarex.ru.
Их отпечатки пальцев, сообщил Мауссан, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.
Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", - говорит уфолог.
В качестве доказательства он привел результаты радиоуглеродного анализа Национального автономного университета Мексики, "которые свидетельствует, что им тысяча лет".
По словам Мауссана, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генома человека.
Как сообщал REX, Пентагон запустил сайт, где показал на карте районы, из которых он получает больше всего сообщений о неопознанных летающих объектах, или НЛО.
Слушания об НЛО прошли в палате представителей конгресса США, где говорилось о том, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930 годов.
Ранее сообщалось, что племя Икиту в Перу попросило вмешательства армии из-за нападений инопланетян.
13.09.2023, 08:53 13796
Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию
Он планирует встретиться с президентом РФ
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Москва. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде днем 10 сентября. Министр природы России Александр Козлов опубликовал видео с торжественной встречи северокорейского лидера. По данным источника РБК, 13 сентября он встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом", - написал он.
Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожную станцию Хасан накануне. По его словам, он и Козлов провели с северокорейским лидером переговоры.
У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях. Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР", - подчеркнул глава региона.
Источник в российской делегации сообщил РБК, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в России впервые с 2019 года, сообщает РИА Новости.
10.09.2023, 10:36 38166
Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС, заявил Амаду Абдраман
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Ниамей. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный совет спасения родины (CNSP), пришедший к власти в Нигере, обвинил Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией сообщества", - цитирует france24.com официального представителя режима Нигера Амаду Абдрамана.
Отмечается, что отношения Нигера с Францией, ухудшились после того, как Париж поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота.
Напомним, переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума, информирует rbc.ru.
Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией.
Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь попросили о помощи ЧВК "Вагнер", сообщало Associated Press.
08.09.2023, 16:41 58061
В КНБ рассказали об угрозе распространения террористической опасности в странах ШОС
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС заявил об опасности террористических организаций для стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, действующих на территории Афганистана.
Формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль безопасности", - приводит слова Руслана Сейсембаева портал "Казинформ".
По его словам, эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок.
В результате, более 50 терактов унесло жизни более 350 человек, ранены свыше 700. Наибольшую угрозу представляет усиливающее потенциал филиала международной террористической организации исламское государство "Вилаят Хорасан". По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тысяч подготовленных террористов", - отметил спикер.
Зампред КНБ рассказал, что "Вилаят Хорасан" совершены дерзкие нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии. Осуществлен расстрел граждан Китая в кабульской гостинице.
Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но также против России, Китая и Пакистана", - цитирует Сейсембаева Sputnik Казахстан.
Он добавил, что "Вилаят Хорасан" и "Аль-Каида" создают угрозу для стран-членов ШОС.
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну", - цитирует спикера Tengrinews.kz.
В этих условиях, добавил Сейсембаев, ключевое значение имеет совершенствование практических методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных пограничных и правоохранительных органов государств ШОС.
Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.
Кроме того, КНБ в этом году предотвратил 2 теракта в Казахстане. Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и совершить вооруженное нападение в Астане.
08.09.2023, 09:00 63441
Законодательно запретить никаб и паранджу предлагают в Кыргызстане
Очень многие начали носить паранджу, заявила депутат Шарапаткан Мажитова
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Бишкек. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании парламента Кыргызстана депутат Шарапаткан Мажитова предложила запретить в общественных местах ношение головного убора, полностью закрывающего лицо
Она отметила, что в Узбекистане приняли закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности, информирует 24.kg.
Этот закон нам тоже нужен. Очень многие начали носить паранджу. Пусть носят платок, но не надо закрывать лицо. Это очень опасно", - заявила она.
Ранее парламент Узбекистана принял изменения и дополнения в Административный и Уголовный кодексы на пленарном заседании палаты. Депутаты узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Проектом закона предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
08.09.2023, 08:20 64146
На северо-западе Китая состоялся Диалог дружественных организаций древних цивилизаций
Фото: Синьхуа
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Пекин. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь" состоялся II Диалог дружественных организаций древних цивилизаций.
В диалоге приняли участие официальные лица, представители соответствующих ассоциаций и международных организаций, а также эксперты и ученые из более чем 20 стран мира, включая Узбекистан, Казахстан, Италию, Египет и Испанию. Они провели углубленный обмен мнениями по вопросам ценностей древних цивилизаций и важности межкультурной коммуникации.
Глава народного общества дружбы с заграницей провинции Ганьсу Чжан Баоцзюнь выразил надежду, что нынешний диалог позволит укрепить взаимопонимание между Китаем и другими странами, активизировать гуманитарные обмены и сотрудничество, чтобы внести совместный вклад в развитие и прогресс человечества.
Мероприятие было организовано совместно Китайским народным обществом дружбы с заграницей и народным правительством провинции Ганьсу в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь", проходившего с 6 по 7 сентября в городе Дуньхуан, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Ранее сообщалось, что в VI Международной культурной выставке Шелкового пути в Китае приняли участие более 1200 гостей из более чем 50 стран.
08.09.2023, 08:11 64651
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы
Ранее два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области
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Москва. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.
Ранее сообщалось, что два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин.
Всего у нас семеро (госпитализированы). Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи № 8 (в Воронеже). Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди госпитализированных - резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров, и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области выявлена вспышка сибирской язвы.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?