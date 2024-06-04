Важно сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне - Володин на саммите ОДКБ

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель сената парламента Египта Абдельуахаб Абдельразек обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель сената парламента Египта Абдельуахаб Абдельразек обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.





Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.





Глава государства также выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.





В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.