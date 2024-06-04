03.06.2024, 16:43 19521
Важно сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне - Володин на саммите ОДКБ
США и ЕС делают все, чтобы "переписать историю, оболгать ее"
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Крайне важно укреплять межнациональное единство, сделать все, чтобы защитить правду о Великой Отечественной войне, заявил спикер государственной думы России Вячеслав Володин на саммите ОДКБ в Алматы.
Спикер госдумы подчеркнул, что США и ЕС делают все, чтобы "переписать историю, оболгать ее", но страны, входящие в ОДКБ, не приемлют того, что "оскорбляет память о наших дедах и прадедах", информирует "Sputnik Казахстан".
Володин подчеркнул, что в Казахстане бережно хранят память о солдатах и офицерах Советской армии.
Победа в Великой Отечественной войне - это победа многонационального народа. История у нас общая. Мы вместе защищали нашу страну - Советский Союз, очищали мир от фашистской мрази, нечисти", - сказал спикер госдумы.
Ранее президент России Путин в поздравительных телеграммах лидерам соседних стран по случаю Дня Победы отметил необходимость пресекать любые попытки исказить или предать забвению общую историю.
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04.06.2024, 15:44 971
Токаев пригласил египетские компании к совместной реализации инвестпроектов
Президент провел встречу с председателем сената парламента Египта
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель сената парламента Египта Абдельуахаб Абдельразек обсудили вопросы развития парламентской дипломатии, активизации сотрудничества двух стран в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает Акорда.
Сегодня Египет является одним из основных партнеров Казахстана в исламском и арабском мире. Налажен конструктивный политический диалог. Действуют многочисленные двусторонние договоренности и соглашения. Мы готовы сохранять эту динамику и продолжить совместную работу по расширению взаимодействия. Развитие торгово-экономических связей должно стать основой нашего сотрудничества, тем более для этого у нас имеется достаточный потенциал", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент пригласил египетские компании к совместной реализации инвестиционных проектов в транспортно-транзитной отрасли, туризме, цифровизации.
Глава государства также выразил признательность правительству Египта за реставрацию мечети Султана Бейбарса в Каире и большой вклад в изучение и популяризацию наследия этой выдающейся исторической личности.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной повестки дня и взаимодействию двух стран по линии международных организаций.
04.06.2024, 13:16 3311
Заседание Евразийского межправсовета в Несвиже: что обсуждают главы "пятерки"
Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке
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Несвиж. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подписать ряд многосторонних документов планируют участники заседания Евразийского межправсовета в белорусском Несвиже.
Встреча глав делегаций "пятерки" проходит в Золотом зале включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Несвижского замка", - сообщает ТАСС.
В ходе заседания ЕМПС, которое сегодня продолжилось в широком составе, стороны обсуждают широкий круг вопросов по дальнейшему углублению евразийской экономической интеграции. Особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) представит доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за 2023 год. Кроме того, планируется обсудить продление сроков применения системы индикативных балансов в отношении ряда ключевых товаров. Также будет представлен ЕЭК "О создании и развитии транспортной инфраструктуры на территориях государств - членов ЕАЭС в направлениях Восток - Запад и Север - Юг", в том числе в рамках сопряжения с китайской инициативой "Один пояс - один путь". Участники заседания обсудят ход реализации плана первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ЕАЭС и мероприятий в рамках плана по развитию торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и КНР от 16 февраля 2023 года. Евразийский банк развития доложит о содействии расширению торгово-экономических связей между государствами-членами ЕАЭС путем осуществления инвестиционной деятельности и представит отчет о результатах деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития по поддержке экономик государств-участников", - пишет источник.
Также по итогам заседания будет подписан ряд многосторонних документов.
Для справки
В Евразийский межправительственный совет входят главы правительств государств - участников ЕАЭС. Он обеспечивает реализацию и контроль исполнения решений Высшего Евразийского экономического совета, участниками которого являются президенты стран Союза. Заседания ЕМПС проводятся не реже двух раз в год.
04.06.2024, 11:25 4951
Токаев назначил двух новых послов
Дипломаты назначены в Республике Беларусь и в Иорданском Хашимитском Королевстве
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев назначил двух новых послов в Беларуси и Иордании, сообщает Акорда.
Указами главы государства:
- Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Беларусь и по совместительству - постоянным представителем при Уставных органах СНГ назначен Тимур Жаксылыков;
- Ерлан Байжанов освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Беларусь и постоянного представителя при Уставных органах СНГ по совместительству;
- Талгат Шалданбай назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве.
03.06.2024, 19:05 16631
В МИД рассказали, будет ли Казахстан участвовать в саммите мира по Украине
Участие РК будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Возможность участия Республики Казахстан в саммите мира по Украине прокомментировали в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
Участие Казахстана в саммите мира по Украине будет рассмотрено с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции Республики Казахстан по данному вопросу", - проинформировал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Он подчеркнул, что Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения как с Украиной, так и с Россией.
Мы всегда выступаем с позицией сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН. В этом контексте мы последовательно выступает за исключительно мирное решение данного конфликта, который должен быть решен в плоскости двусторонних отношений между этими странами на основе принципов международного права и устава ООН", - рассказал Айбек Смадияров.
Также в МИД Казахстана прокомментировали интервью президента Украины Владимира Зеленского журналистам из стран Центральной Азии.
Насколько нам известно, украинская сторона инициировала этот проект самостоятельно и пригласила в Киев представителей ряда частных СМИ Казахстана для проведения интервью", - сказал Айбек Смадияров.
По его словам, по официальным дипломатическим каналам Казахстана эта информация не проходила.
Хотел бы сказать, что вся эта затея с интервью нам представляется весьма сомнительной. Оно получилось больше эмоциональным, чем рациональным. Куда проще было бы обращаться к казахстанской аудитории посредством украинских СМИ", - заключил спикер.
03.06.2024, 17:09 18626
Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии
Фото: Depositphotos
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Тбилиси. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иностранных агентах.
Сегодня я подписал закон "О прозрачности иностранного влияния". Целью этого закона является укрепление политической, экономической и социальной систем Грузии по отношению к вмешательствам извне", - цитирует iz.ru спикера со ссылкой на телеканал Mtavari.
По словам Папуашвили, после публикации документа у министерства юстиции страны будет 60 дней, чтобы подготовить все нормативные акты и открыть электронный портал для организаций.
Напомним, в апреле правящая партия Грузии повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах.
В проекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним.
Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов.
03.06.2024, 14:06 21811
Токаев и председатель госдумы России обсудили перспективы евразийской интеграции
Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России
Фото: Акорда
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции, рассказали в Акорде.
Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.
Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.
Ранее президенты Казахстана и России обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.
03.06.2024, 12:16 25751
В Алматы началось заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы под председательством Вячеслава Володина началось заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Сегодня парламентарии обсудят меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также изменения в программу деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021-2025 годы.
Отмечается, что казахстанские парламентарии также принимают участие в заседании.
Делегацию Казахстана возглавляет председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов. В своем выступлении спикер мажилиса отметил важность законодательного обеспечения беспрепятственного перемещения военных грузов в зоне ответственности ОДКБ", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев обсудил перспективы развития ОДКБ со спикерами государств-членов организации
03.06.2024, 12:02 23301
Силы ОДКБ должны находиться в высокой степени боеготовности - Токаев Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикерами государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности обсудил состояние и перспективы развития организации, сообщает пресс-служба Парламентской ассамблеи ОДКБ.
Президент Казахстана высоко оценил деятельность Парламентской ассамблеи ОДКБ и отметил, что принимаемые ассамблеей модельные акты являются важнейшей составляющей в укреплении Организации Договора о коллективной безопасности", - проинформировали в пресс-службе.
Казахстанский лидер назвал одним из приоритетов высокую степень боевой готовности сил и средств системы ОДКБ, сообщает Акорда.
В качестве председателя в организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" и "Скала-2024" осенью текущего года", - заявил Токаев.
Еще одним приоритетом председательства в ОДКБ президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку", - отметил он.
Также в рамках председательства Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности
Считаем крайне важным наращивать сотрудничество с профильными структурами ООН, СНГ и ШОС. Приветствуем подписание в январе текущего года меморандума о сотрудничестве между секретариатом ОДКБ и антитеррористическим центром СНГ", - подчеркнул Токаев.
Он рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию.
Что касается экономической составляющей, президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.
В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса", - рассказал президент.
Он также отметил активный рост торговли между странами ОДКБ.
Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 миллиардов долларов, с Кыргызстаном - 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном - 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью - 912 миллионов долларов", - подытожил президент.
В завершение Токаев отметил, что заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств - членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые советом документы послужат дальнейшему укреплению организации.
Напомним, заседание пройдет сегодня в Алматы под председательством спикера госдумы РФ Вячеслава Володина.
Парламентарии обсудят меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной безопасности, а также изменения в программу деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы.
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