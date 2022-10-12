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Вице-премьер Киргизии объяснил отмену участия в учениях ОДКБ

11.10.2022, 11:25 5896
Бишкек. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественное мнение Киргизии не приветствовало бы участие армии в предстоящих учениях ОДКБ "Нерушимое братство - 2022" из-за недавнего конфликта с Таджикистаном, из-за этого учения пришлось отменить, заявил заместитель председателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.

У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом - никаких нет. Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь", - сказал он корреспонденту РИА Новости в Женевском центре политики безопасности.


Он уточнил, что  речь идет о военных столкновениях с "таджикскими соседями".

Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях", - добавил Байсалов.


Напомним, Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории. Учения должны были пройти в Киргизии на полигоне "Эдельвейс" в октябре.
 

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Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит саммит СВМДА в Казахстане

11.10.2022, 18:06 3306
Зампредседателя КНР Ван Цишань посетит саммит СВМДА в Казахстане
Фото: dknews.kz
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя КНР Ван Цишань примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 12-13 октября в Астане. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.
 

По приглашению правительства Казахстана, которое председательствует в СВМДА, заместитель председателя КНР Ван Цишань во главе китайской делегации примет участие в 6-м саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - заявила Мао Нин.

 
Напомним, мероприятие пройдет 12-13 октября в Астане.
 
Казахстан с 2020 года председательствует в СВМДА, участниками которого являются 27 стран. Еще девять стран и пять международных организаций имеют статус наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира форума находится в казахстанской столице.
 

МИД: решается вопрос об эвакуации сотрудников посольства РК с Украины

11.10.2022, 12:06 5446
МИД: решается вопрос об эвакуации сотрудников посольства РК с Украины
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников посольства Республики Казахстан, возможно, эвакуируют с Украины, сообщил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров в кулуарах правительства.

В связи с военной эскалацией сотрудники казахстанского посольства будут эвакуированы на территорию Казахстана.

Сейчас вопрос стоит не о закрытии посольства, а об эвакуации сотрудников нашего посольства. Скорее всего, эвакуация будет полная. В ближайшее время это будет решено", - сообщил пресс-секретарь МИД РК.

 

Генсек ОДКБ посетит Казахстан с рабочим визитом

09.10.2022, 18:40 11901
АСТАНА. 9 ОКТЯБРЯ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась направляется в Казахстан с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
9 октября генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась отправился в Казахстан с рабочим визитом, сообщает пресс-служба ОДКБ.
 
В ходе поездки запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны.
 
Напомним, в Казахстане с 3 по 7 октября проходили учения коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности.
 

Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

08.10.2022, 09:16 19731
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 8 ОКТЯБРЯ - Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Хотел бы также с удовлетворением отметить, что Касым-Жомарт Кемелевич выступил с инициативой создать под эгидой СНГ международную организацию по поддержке и продвижению русского языка. Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение, имею в виду, что в России работают, трудятся миллионы, без всякого преувеличения, граждан СНГ, которые помогают и России в осуществлении планов развития, ну и сами зарабатывают необходимые средства для поддержания своих семей", - сказал Путин на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Петербурге.

 
По его словам, Россия поддерживает предложение президента Казахстана и со своей стороны будет "делать все для скорейшего воплощения его в жизнь", в том числе с учетом того, что 2023 год объявлен в СНГ Годом русского языка как языка межнационального общения, сообщает РИА Новости.

Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
 
 

Эксперты Talqylau обсудили создание Народной коалиции в поддержку Токаева

07.10.2022, 20:22 23966
Фото: AMANAT
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - В Центральном аппарате партии AMANAT прошло очередное заседание диалоговой площадки Talqylau. Тема нынешнего экспертного обсуждения: "Народная коалиция в поддержку Касым-Жомарта Токаева", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил в своем выступлении секретарь партии AMANAT Даулет Карибек, создание коалиции говорит о формировании в стране новой политической культуры и единстве общественных сил.
 

Сейчас необходимо объединить вокруг Президента, вокруг предложенных им социально-политических реформ максимально широкие слои казахстанского общества. В целом наша партия принимала активное участие в подготовке этих реформ, в создании законодательной базы для их реализации", - сказал Даулет Карибек.

 
В свою очередь депутат мажилиса от партии AMANAT Айдос Сарым подчеркнул, что у каждой партии есть свои лидеры, но на повестке стоит вопрос государственного, национального значения.
 

Наша главная задача - довести до конца проводимые в стране реформы, обеспечить их незыблемость. Поэтому выбор кандидатом действующего президента наиболее логичен. Второе - мы живем в период сложной геополитической ситуации. Учитывая дипломатический опыт Касым-Жомарта Токаева и его личный авторитет на международной арене, политические силы приняли наиболее рациональное решение. Мы готовы работать вместе в контексте больших идеалов, мы даем обществу месседж, что можем проявить единство на этом пути", - отметил он.

 
По словам политолога, члена партии "Ак жол" Бурихана Нурмухамедова, самое главное для всех - это чтобы выборы были прозрачными. Спикер отметил, что также важно понять, насколько выполнялись предыдущие предвыборные программы кандидатов.
 
Депутат мажилиса от партии AMANAT Жулдыз Сулейменова считает, что создание Народной коалиции отражает тот факт, что общественные силы могут объединяться во благо страны и народа.
 
По мнению директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, на сегодня личный рейтинг Касым-Жомарта Токаева превышает рейтинг любой общественной организации.
 

С другой стороны, равноудаленность президента от всех политических партий - это новый вызов. После выборов партиям придется функционировать в более конкурентном поле, по-настоящему перестраивать взаимоотношения с электоратом. Все-таки партии должны заниматься системными изменениями, разрабатывать образы будущего", - сказал Талгат Калиев.

 
Проректор ЕНУ имени Л. Гумилева Жанна Курмангалиева акцентировала на том, что выдвижение Касым-Жомарта Токаева от Народной коалиции было логичным.
 

Важнейшая функция любой власти - не только выработка ценностей, их популяризация, но и в первую очередь следование им. Решение президента быть равноудаленным от всех партий свидетельствует о том, что как раз основным ценностям власть следует. И это важный сигнал для всего общества. В целом мы являемся свидетелями появления новой политической системы", - отметила она.

 
Модератором площадки выступил член политического совета партии AMANAT, известный телеведущий Максат Толыкбай.
 
Напомним, в Астане состоялся форум Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В форуме приняло участие более двух тысяч представителей политических партий AMANAT, "Ак жол", Народной партии Казахстана и более 20 республиканских общественных объединений.
 

Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ

07.10.2022, 19:31 24806
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 7 ОКТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В неформальной встрече лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба Акорды.
 
В ходе мероприятия руководители стран СНГ обсудили приоритетные направления деятельности организации, планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.
 
Глава государства Касым-Жомарт Токаев также поздравил президента Владимира Путина с юбилеем, отметив его вклад в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.
 

Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК

07.10.2022, 18:47 25341
Документы о выдвижении Токаева кандидатом в президенты поступили в ЦИК
Фото: Акорда
АСТАНА. 7 ОКТЯБРЯ - 7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Касым-Жомарта Токаева о его выдвижении кандидатом в президенты РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ЦИК были предоставлены следующие документы:
 
  • выписки из протоколов заседаний высших органов республиканских общественных объединений - партии AMANAT, Народной партии Казахстана, демократической партии Казахстана "Ак жол", Организации ветеранов, QAZAQSTAN TEAM, Объединения депутатов маслихатов Казахстана, Совета генералов, Казахстанского союз спортсменов о выдвижении в президенты Республики Казахстан;
  • заявление Токаева о его согласии баллотироваться кандидатом в президенты с приложением биографических данных;
  • документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии;
  • копия документа, удостоверяющего личность;
  • копии дипломов о высшем образовании.
 

Казахстан готов к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с Россией

06.10.2022, 19:17 32271
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Мишустин подчеркнул, что высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном", сообщает РИА Новости.
 
Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд.
 

При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер.

 
По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках.
 

Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.

 
Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора Север - Юг.
 

Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.

 
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия России и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.
 
От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
Со своей стороны Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами договора о добрососедстве и союзничестве.
 

Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.

 
Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты.
 

Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.

 
Отметим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане.
 

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