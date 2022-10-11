Кыргызстан отменил учения ОДКБ на своей территории

БИШКЕК. 9 ОКТЯБРЯ - Командно-штабные учения "Нерушимое братство - 2022" должны были пройти с 10 по 14 октября в учебном центре "Эдельвейс" войсковой части № 20636 в Балыкчи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Причина отмены пока не известна, сообщает 24.kg

Еще в июне министерство обороны сообщало о начале подготовки к организации этих учений. Состоялись вторые штабные переговоры по подготовке к проведению командно-штабных учений "Нерушимое братство - 2022" с миротворческими силами ОДКБ.

В этих учениях должны были принять участие и военнослужащие Таджикистана. Однако после военной агрессии Эмомали Рахмона многие кыргызстанцы, а также депутаты жогорку кенеша потребовали, чтобы представителей Вооруженных сил Таджикистана на учения не допустили.

В ОДКБ отмену учений пока не прокомментировали.